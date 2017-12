Startapu asociāciju turpmāk vadīs Egita Poļanska

Latvijas startapu uzņēmumu asociācija "Startin.lv'" biedri ievēlējuši jaunu valdi, kas turpinās attīstīt organizāciju nākamajos divos gados. Valdes darbu turpmāk vadīs Egita Poļanska, Eiropas vadošā B2B akceleratora "Startup Wise Guys" startapu uzņēmumu atlases vadītāja.

Uz statūtu pamata reizi divos gados biedrībai Latvijas startapu uzņēmumu asociācija "Startin.lv" jāievēl jauna valde. Pirmās valdes vēlēšanas pēc biedrības dibināšanas tika organizētas šī gada 12. decembrī.

Valdē ievēlēta Poļanska, naftas ieguves industrijas jaunuzņēmuma "Vortex Oil Engineering" līdzdibinātājs un vadītājs Sergejs Jakimovs, nevalstiskās organizācijas "TechChill" pārstāve Līva Pērkone, pasākuma "Digital Freedom Festival" līdzdibinātāja un vadītāja Dagnija Lejiņa, E-pasta mārketinga uzņēmuma "Mailigen" dibinātājs un vadītājs Jānis Rozenblats, Igaunijas jaunuzņēmuma "Taxify" vadītājs Latvijā Juris Krūmiņš un zvērinātu advokātu biroja "Sorainen" zvērināts advokāts Jānis Bite.

Foto: Publicitātes attēls

Pirmā asociācijas valdes priekšsēdētāja bija Jekaterina Novicka.

"Asociācijas pirmie divi darbības gadi bija noteicošie organizācijas dzīvotspējas pierādīšanai. Man ir liels gandarījums, ka kopā ar kolēģiem no pirmās biedrības valdes esam to pierādījuši. Šajā laikā pati biedrība ir izaugusi no 29 līdz 84 biedriem. Esam apkopojuši pirmo un līdz šim vienīgo Latvijā pieejamo statistiku par jaunuzņēmumiem. Esam kļuvuši par tādu atzītu starptautisko tīklu biedriem, kā "European Startup Network" un "Startup Nations"," stāsta Novicka.

"Manuprāt, valdes sastāvs ir ļoti spēcīgs un esmu priecīga par šo iespēju strādāt kopā," norāda jaunā vadītāja Poļanska.

"Cilvēki, kas ir ievēlēti, jau šobrīd aktīvi darbojas, lai uzlabotu Latvijas startapu ekosistēmu. Un viņu pieredze un prasmes ir dažādas, kas palīdzēs valdei pieņemt labus lēmumus. Ir gan pieredzējuši jaunuzņēmumi no dažādām industrijām, gan organizācijas, kas palīdz Latvijas vārdam izskanēt pasaulē un kas piesaista Latvijai talantus un uzmanību. Šobrīd ar nepacietību gaidu pirmo valdes sēdi, kas ļaus mums nospraust mērķus un saplānot darbību. Noteikti turpināsim jau iesāktās iniciatīvas, un strādāsim ar partneriem, lai attīstītu uzņēmējdarbībai pievilcīgu vidi un regulējumu Latvijā, kā arī ļautu mūsu jaunuzņēmumiem būt veiksmīgiem pasaulē," stāsta jaunā asociācijas vadītāja.