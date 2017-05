Tādējādi šim uzņēmumam tiekot nodrošināta garantēta un ievērojama peļņa, izslēdzot citus uzņēmumus no konkurences kases aparātu tirgū, bažījas Tomels.

Viņš skaidro, ka šī gada 28. aprīlī, kas ir gandrīz četri mēneši pēc tam, kad uzņēmējiem jau vajadzēja lietot jaunajām prasībām atbilstošus kases aparātus, VID savā vienotajā datubāzē beidzot reģistrēja pirmos četrus kases aparātu etalonmodeļus - "CHD 3050", "CHD 3050U", "CHD 2050" un "CHD 7", par kuriem atbilstības pārbaudes institūcija bija izsniegusi apliecinājumus par atbilstību Ministru kabineta (MK) noteikumiem.

Šos četrus kases aparātu modeļus piedāvā tikai viens uzņēmums - "Computer Hardware Design", norāda Tomels.

"Šajos monopolstāvokļa apstākļos, VID 3.maija valdības sēdē virzīja grozījumus MK 2014. gada 11. februāra noteikumos Nr.96 "Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtība", kuri tika papildināti ar 141.8 punktu, kura apakšpunkts paredz, ka vecā parauga kases aparātus, ja uzņēmēja lietošanā tādi ir līdz 100 vienībām, var lietot ne ilgāk kā vienu mēnesi no atbilstības apliecinājuma izsniegšanas dienas. Jau nākamajā darbadienā pēc MK noteikumu grozīšanas VID saviem klientiem elektroniskās deklarēšanas sistēmā izsūtīja paziņojumu, kurā informēja, ka viena mēneša laikā no šī paziņojuma saņemšanas brīža, uzņēmējam, ir vai nu jāveic lietošanā esošā kases aparāta pielāgošana, vai arī nomaiņa, iegādājoties kādu no tikko reģistrētajiem četriem etalonmodeļiem," stāsta Tomels.

Tā kā neviens dienests šobrīd nepiedāvā iespēju pielāgot jaunajām tehniskajām prasībām esošos kases aparātus, tad uzņēmējam nekas cits neatliek, kā iegādāties jaunos kases aparātus no "Computer Hardware Design", tajā skaitā arī tiem uzņēmējiem, kuri VID neizdarības dēļ šā gada pirmajos četros mēnešos jau bija iegādājušies jaunus kases aparātus un lietojuši tos pavisam īsu brīdi. Cena jaunam kases aparātam ir tuvu 400 eiro, tā, piemēram, modelis "CHD 7" bez uzstādīšanas maksā 377 eiro. Tirgotāji šādus VID paziņojumus ir saņēmuši masveidā un šobrīd ir sašutuši un izmisumā, informē Tomels.

Kā uzskata LTA prezidents Henriks Danusēvičs, to, ka VID prasības mainīt kases aparātus iznīcinās nelielos uzņēmumus, apliecina daudzi. Tādu ieņēmumu, kas ļautu iegādāties kādu no norādīto kases aparātu modeļiem, vairākiem uzņēmumiem nemaz neesot. Vairāki uzņēmēji arī norādot, ka VID neesot informējis, ko iesākt ar vecajiem kases aparātiem.

"Virzot normatīvā akta grozījumus valdībā, VID ir nodrošinājis viena uzņēmuma monopolstāvokli un iespēju tam īsā laikā tikt pie garantētas un ļoti ievērojamas peļņas. MK noteikumu jaunā norma rada situāciju, ka citiem uzņēmumiem kļūst bezjēdzīgi iesaistīties kases aparātu tirgū, ņemot vērā īso viena mēneša termiņu, kurā kases aparātu īpašniekiem jāveic savu kases aparātu nomaiņa. Asociācija apsver kopā ar citām ieinteresētajām nevalstiskajām organizācijām aicināt demisionēt finanšu ministri Danu Reiznieci-Ozolu (ZZS), kā arī atlaist VID vadību," uzsver LTA prezidents.

Kā liecina "Firmas.lv" informācija, "Computer Hardware Design" apgrozījums pērn bija 4,323 miljoni eiro, bet peļņa - 230 973 eiro. SIA "Computer Hardware Design" īpašnieki ir Olafs Bluķis - 78,57% un Ivars Imants Praudiņš - 21,43%.

Jau vēstīts, ka LTA šī gada martā ir vērsusies ar iesniegumiem Tiesībsarga birojā un Eiropas Komisijā (EK). No Tiesībsarga biroja līdz šim saņemta starpatbilde, ka lietas izskatīšanai nepieciešama informācija no atbildīgajām valsts iestādēm. Atbilde no EK vēl neesot saņemta.

LTA patlaban ir savākusi ap 7000 pircēju parakstu visā Latvijā par to, lai nesadārdzinātos cenas veikalos, godīgiem tirgotājiem kases aparāts nebūtu jāmaina.

Kā ziņots, šogad 1. janvārī stājās spēkā noteikumi par jaunajām kases aparātu un sistēmu prasībām.

Atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem atbilstošo kases aparātu, hibrīda kases aparātu un kases sistēmu lietošana visiem nodokļu maksātājiem, izņemot padziļinātās sadarbības programmas dalībniekus, obligāti jāsāk ne vēlāk kā 2017. gada 1. janvārī. Tomēr, tā kā uzņēmēju gatavība, pielāgoties jaunajām prasībām, vērtējama kā zema, Valsts ieņēmumu dienests (VID) iepriekš paziņoja par sešu mēnešu pārejas periodu. Tas nozīmē, ka jaunām prasībām atbilstošus kases aparātus un sistēmas būtu jāsāk lietot no 1. jūlija.

Savukārt padziļinātās sadarbības programmas dalībnieku reģistrā iekļautie nodokļu maksātāji jaunajām tehniskajām prasībām atbilstošos kases aparātus, hibrīda kases aparātus un kases sistēmas jāsāk lietot ne vēlāk kā 2019. gada 1. janvārī.