Ēstuvju ķēdē "Tokyo City" darbā ir pieņemti desmitiem strādnieku no Uzbekistānas, Bangladešas un Indijas, kas šeit studē un saskaņā ar likumu nedrīkst strādāt ilgāk par 80 stundām mēnesī. Tajā pašā laikā viņi strādā pat vairāk nekā 200 stundas mēnesī un algu par neatļautajām stundām saņem "aploksnēs", pat brīdī, kad uz pārbaudi ieradies Valsts Ieņēmumu dienests (VID), pirmdien ziņoja LTV raidījums "Aizliegtais paņēmiens".

Kāds jaunietis no Bangladešas raidījumam stāstījis, ka tiekot maksātas algas par 80 stundām, un apmēram divi eiro stundā, bet pārējais tiekot maksāts "aploksnē". Sevišķi daudz šāda veidā strādā cilvēki no Uzbekistānas, un, kā izrādās, šajā mācību gadā Latvijas augstskolās studē jau vairāk nekā 1000 uzbekistāniešu, un viņus īpatsvarā pārspēj vien šeit studējošie jaunieši no Vācijas, norāda raidījums.

Kā ziņoja "Aizliegtais paņēmiens", neraugoties uz divu dienu ilgām pārbaudēm un vērienīgu VID reidu teju visās uzņēmuma "Tokyo City" ēstuvēs, "aplokšņu algu" izmaksa turpinājusies pagrabstāvā pat laikā, kad VID darbinieki atradušies uzņēmuma augšstāvā.

"Aizliegtais paņēmiens" VID reidu un notikumus ap to fiksējis videomateriālos. Pēc neoficiālas informācijas, reida laikā, kas notika aplokšņu algas izmaksas dienā, uzņēmuma filiālē, Barona ielā, VID direktores kabinetā izņēmis aptuveni 8000 eiro skaidrā naudā. Savukārt sarunās ar VID pārstāvjiem pieci darbinieki arī atzinušies, ka viņiem daļa algas maksāta aploksnē.

Finanšu policija jau sākusi kriminālprocesu par iespējamajiem likumpārkāpumiem.

Latvijas Darba devēju konfederācijas vadītāja Līga Meņģelsone šo situāciju nosaukusi par klaju bezkaunību, norādot, ka šis ir liels "izņēmums" uzņēmēju pulkā. Savukārt pats uzņēmums nekādu komentārus saistībā ar aplokšņu algu izmaksu līdz šim nav sniedzis.

Raidījums arī izpētījis, ka neviena valsts iestāde imigrācijas likumu normu par viesstrādniekiem īsti nekontrolē. Valsts darba inspekcija raidījumā norādījusi, ka viņiem nav pieejas datu bāzēm, lai redzētu vispār, kurš un kā Latvijā ieceļojis un cik ilgi viņš drīkst strādāt. Savukārt Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde nekādos reidos nedodas.

Restorānu "Tokyo City" pārvaldošā uzņēmuma SIA "Restograd" apgrozījums pērn bija 2,578 miljoni eiro, bet peļņa - 46 566 eiro. SIA "Restograd" dibināta 2013. gadā, uzņēmuma pamatkapitāls ir 2845 eiro. "Restograd" pieder Krievijā reģistrētam uzņēmuma "Dogma", liecina LETA arhīvs.

VID publiskojamo datu bāzē esošā informācija liecina, ka uzņēmumam "Restograd" uz šī gada 26. augustu nav VID administrēto nodokļu parāda, kas kopsummā pārsniedz 150 eiro. Kopējā nomaksāto nodokļu summa pērn bija 675 030 eiro, tai skaitā 115 780 eiro iedzīvotāju ienākuma nodoklis un 248 840 eiro Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.