No šī gada aprīļa veikalu plauktos savus klientus vairs negaidīs alus "divlitrenes" jeb tā sauktie "bamšļi", jo līdz ar sulu mēneša iestāšanos beidzas pārejas periods Saeimas pērn pieņemtajiem grozījumiem Alkoholisko dzērienu aprites likumā. Tiesa, plastmasas pudeļu (PET) ēras galu tas nenozīmē, un veikalu plauktos manāmas "divlitreņu" pēcteces – plastmasas alus pudeles, kurās satilpst litrs miestiņa.

''Latvijas Alus darītāju savienības'' izpilddirektors Pēteris Liniņš gan pastāstīja, ka, lai arī atsevišķas alus darītavas patiešām piedāvā alu viena litra PET iepakojumā, tas nav saistīts ar lēmumu par divu litru PET aizliegumu. Arī alus ražotājs "Aldaris" portālam "Delfi" apstiprināja – alu viena litra PET pudelēs piedāvā jau visai sen – kopš 2001. gada.

"Atkarībā no tirgus pieprasījuma un patērētāju vēlmēm viena litra PET pudeles tika ieviestas vai ņemtas ārā no piedāvātā produktu klāsta, bet priekš AS ''Aldaris'' viena litra PET iepakojums noteikti nav jauns," skaidroja "Aldara" valdes locekle Sigita Ozola.

Vai alus darītavas, kuras līdz šim piedāvāja alu divu litru PET iepakojumā, tagad sāks miestiņu pildīt viena litra PET iepakojumā? Kā skaidro Liniņš: ''Tas atkarīgs no katra uzņēmuma stratēģijas un investīciju plāniem, jo tās ir papildu izmaksas ražošanas procesu pārkārtošanā un iepakojuma nomaiņā, ko pašreizējos tirgus apstākļos ne katrs uzņēmums var atļauties.''

Alus divu litru PET pudelēs līdz šim bijis nozīmīgs vietējo aldaru tirgus segments. ''Ir skaidrs, ka pielāgošanās tik būtiskiem ražošanas ierobežojumiem prasa daudz ilgāku laiku, nekā paredz likumdevēja noteiktais pārejas periods,'' norādīja Liniņš.

Likums paredz, ka alu, raudzētos dzērienus, starpproduktus un pārējos alkoholiskos dzērienus lielajās plastmasas pudelēs, kas saražoti līdz pagājušā gada 31. decembrim, ļauts realizēt līdz to derīguma termiņa beigām, bet ne ilgāk kā līdz šī gada 31. martam. Tātad, lai arī ražot alus "divlitrenes" vairs nevar, šomēnes tās veikalos vēl šur tur nopērkamas.

Grozījumus Alkoholisko dzērienu aprites likumā Saeima pieņēma pagājušā gada jūnijā, nosakot, ka alu, raudzētos un pārējos alkoholiskos dzērienus, kā arī starpproduktus būs aizliegts pārdot plastmasas pudelēs, kuru tilpums pārsniedz puslitru, ja dzēriens ir stiprāks par 5,8 grādiem. Savukārt, ja šo dzērienu stiprums nepārsniedz 5,8 grādus, tos nedrīkstēs tirgot plastmasas pudelēs ar tilpumu virs viena litra.

Lai arī pagaidām nedz alus ražotāji, nedz alus darītāju savienība PET pudeļu ierobežošanas ietekmi uz tirgu vēl nevar noteikt, ir skaidrs, ka miestiņa ražotājus tas ietekmēs negatīvi. Saskaņā ar "Aldara" aplēsēm divu litru PET pudeļu aizliegums kopā ar akcīzes nodokļa paaugstināšanos visdrīzāk patērēto alus apjomu samazinās par 5% līdz 10%, salīdzinot ar 2017. gadu.

''Aizvadītajā gadā alus tirgus auga par 6% (VID dati), taču tas bija pateicoties pierobežas tirdzniecībai – ja nebūtu tās, tad alus tirgus izaugsme būtu tuvu 0%, jo vietējais alus tirgus neaug. Ņemot vērā PET iepakojuma, kas iepriekš aizņēma ap 35% no kopējā alus tirgus ierobežojumu – tirgus situācija noteikti neuzlabosies un drīzāk radīs jaunus izaicinājumus alus darītājiem,'' prognozēja Liniņš.

Tam, ka PET iepakojuma ierobežojumi negatīvi ietekmēs Latvijas alus tirgu, piekrīt arī "Cēsu alus". Uzņēmums prognozē, ka kritums nozarei būs vismaz 10 līdz 15% apmērā. Tāpat "Cēsu alus" lēš, ka attīstīsies stikla pudeļu un skārdeņu segments.

Jau ziņots, ka Saeima pērnā gada 11. maijā pieņēma likuma izmaiņas, tiesa, nosakot pārejas periodu līdz 2020. gada 1. septembrim. Pret tik ilgu pārejas periodu iebilda Valsts prezidents Raimonds Vējonis, nosūtot likumprojektu otrreizējai caurskatīšanai. Vējonis arī rosināja vispār atteikties no alkoholisko dzērienu fasēšanas plastmasas iepakojumos.

Aizliegums attiecas uz alu, sidru, kā arī alkoholiskajiem kokteiļiem un dažādiem starpproduktiem, piemēram, stiprinātiem vīniem, vermutiem, liķieriem un liķiera tipa vīniem. Ierobežojumi neattiecas uz stikla, keramikas, koka, metāla vai kompleksā iepakojuma, kas sastāv no polimēra vai lamināta maisa, kas iepakots kartona kastē. Tāpat aizliegums neattiecas uz gadījumiem, kad dzērienu tirgos ražošanas vietā vai ražotāja struktūrvienībā. Alus darītavās un to specializētajos veikalos izlejamā alus tirdzniecība atļauta arī plastmasas pudelēs.