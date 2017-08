Līdz 15. augustam vēl ir iespējams iesniegt darbus XII radošās izcilības festivālam "Adwards2017", lai noskaidrotu, kuri ir tie darbi, ko starptautiska žūrija 10 profesionāļu sastāvā atzīs par labākajiem, piešķirot tiem ordeņus un nodrošinot vietu starp "Adwards2017" gada grāmatas vākiem.

Šogad festivāls sadarbībā ar portālu "Delfi" rīko arī radošu konkursu lasītājiem, kurā prasīts izveidot koncepciju vai ideju 2020. gada darbinieku meklēšanas reklāmai, kas akcentē vajadzības pēc jauna veida zināšanām un prasmēm jau vistuvākajā nākotnē. Ar darba uzdevumu iespējams iepazīties šeit.

Labākā darba autors saņems LADC biedra statusu uz gadu un pārsteiguma balvu no portāla "Delfi". Tāpat labākie darbi var tikt publicēti "Delfi" jau šogad. Darbu iesniegšanas termiņš ir 18. augusts.

Tiek uzsvērts, ka radošās izcilības festivāls "Adwards" ir unikāls ar to, ka katru gadu tas iegūst jaunu identitāti, jaunu logo, jaunu tēlu. Šim mērķim festivāla organizatori piesaista māksliniekus, kas ik gadu šo vizuālo valodu veido. Šogad festivāla ideju domāja un izstrādāja jaunā un daudzsološā reklāmas aģentūra VUCA tās radošās direktores Unas Rozenbaumas vadībā.

""Adwards2017" koncepts ir "In the world of copy, be original". Šogad mēs svinam patiesumu, oriģinalitāti un meistarību. Patiesumu, kuru meklējot, mēs mostamies naktī, lai pierakstītu "to teikumu". Nomokām apkārtējos ar jautājumiem, bet sevi pašu - ar šaubām. Oriģinalitāti, kuru bieži sauc par pašmērķīgu un kuras vārdā izejam cauri visiem Dantes elles apļiem. Meistarību, kas piepilda mūsu desktopus ar neskaitāmām final versijām. Šogad mēs svinam nesamierināšanos ar viduvējību, "gan jau aizies" nepieņemšanu un ikdienas cīņu ar slinkumu," par šā gada festivāla galveno ziņu stāsta tā organizatore Anete Franka.

Darbus var iesniegt tādās kategorijās kā "Integrētās kampaņas", "TV un radio", "Interaktīvie un digitālie risinājumi", "PrintArt un dizains", "Vides reklāma", "Zīmola stāsts", "Sabiedriskās attiecības", "Nestandarta komunikācija", "Zīmola integrācija saturā" un "Pasākumi".

Labākos darbus, ko vēlāk uzvarētāju apbalvošanas ceremonijā apbalvos ar tradicionālajiem Adwards izcilības ordeņiem, noteiks starptautiska žūrija 10 profesionāļu sastāvā.

"Adwards2017" "Talks & stories" konference norisināsies Latvijas Nacionālajā bibliotēkā 25. augustā visas dienas garumā, savukārt uzvarētāju apbalvošanas ceremonija - turpat, tās pašas dienas vakarā.