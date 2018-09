Ģenerālvienošanos par darba algu būvniecībā parakstījis nepieciešamais uzņēmumu kvorums, ceturtdien žurnālistiem sacīja Latvijas Būvuzņēmēju partnerības vadītāja Baiba Fromane.

Ģenerālvienošanos patlaban ir parakstījuši 278 būvniecības uzņēmumi, kuru pašu spēkiem veikto darbu apgrozījums veido 718 miljonus eiro.

Lai ģenerālvienošanās stātos spēkā, to jāatbalsta uzņēmumiem ar kopējo apgrozījuma apjomu 713 miljonu eiro.

No ģenerālvienošanos parakstījušajiem uzņēmumiem 31 uzņēmuma apgrozījums pārsniedz 10 miljonus eiro, 115 uzņēmumu apgrozījums ir no viena līdz 10 miljoniem eiro, 46 uzņēmumu apgrozījums ir no 500 000 eiro līdz vienam miljonam eiro, 71 uzņēmuma apgrozījums ir no 100 000 eiro līdz 500 000 eiro, bet 15 uzņēmumiem apgrozījums ir zem 100 000 eiro.

56% parakstījušo uzņēmumu ir no Rīgas un Pierīgas reģiona, 17% no Zemgales, 13% no Vidzemes, 10% no Kurzemes, bet 4% no Latgales.

Fromane sacīja, ka septembrī uzņēmumiem joprojām ir iespēja parakstīt ģenerālvienošanos, oktobrī plānots, ka Saeima varētu pieņemt grozījumus Darba likumā par virsstundu apmaksas kārtību. Decembrī ģenerālvienošanos varētu publicēt "Latvijas Vēstnesī" - tikai pēc Darba likuma grozījumu spēkā stāšanās. Nākamā gada jūlijā ģenerālvienošanās varētu stāties spēkā un tā būs saistoša visiem būvniecības nozares uzņēmumiem.

Ģenerālvienošanās parakstīšana tika uzsākta šā gada 10. maijā, kad to atbalstīja vairāk nekā 120 būvniecības uzņēmumi, kuru kopējais apgrozījums veidoja 519 miljonus eiro jeb 73% no ģenerālvienošanās noslēgšanai nepieciešamā apgrozījuma apjoma.

Līdz 21. augustam ģenerālvienošanos ir atbalstījuši jau 265 būvniecības uzņēmumi, kuru kopējais apgrozījums veido 709 miljonus eiro jeb 99% no ģenerālvienošanās noslēgšanai nepieciešamā apgrozījuma apjoma.

Paralēli Saeima ir turpinājusi skatīt izmaiņas Darba likumā, kas paredz iespēju nozarēs, kurās ar ģenerālvienošanos būtiski palielināta minimālā darba alga, noteikt mazāku piemaksu par virsstundu darbu. Šie grozījumi ir priekšnosacījums, lai ģenerālvienošanos varētu publicēt "Latvijas Vēstnesī" un tā stātos spēkā.

Uzņēmumi, kuri atbalstīs ģenerālvienošanos, tās noslēgšanas gadījumā saņems 50% atlaidi no ikgadējās Būvkomersantu reģistrācijas nodevas, kā arī iegūs papildu 0,25 punktus būvkomersantu klasifikācijā, kas dos izdevīgāku pozīciju iepirkumos.

Ģenerālvienošanās par minimālo algu ir kopš Latvijas neatkarības atjaunošanas nozīmīgākā reforma būvniecības nozarē, kuras mērķis ir stiprināt Latvijas būvuzņēmēju konkurētspēju, mazināt ēnu ekonomiku un nodrošināt būvniecībā nodarbināto tiesību aizsardzību. Tās īstenošanu virzījusi Latvijas Būvuzņēmēju partnerība sadarbībā ar arodbiedrībām un citām darba devēju organizācijām.