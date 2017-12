Vāc finansējumu pasaules rekorda īstenošanai – lielākajam Latvijas karogam

Iniciatīvas autori - uzņēmums "Latvijas tekstils" - savā pieteikumā uzsver, ka lielākie karogi pasaulē līdz šim darināti Rumānijā un Katarā, bet tieši Latvija varētu būt tā, kas pārspētu abus iepriekšējos rekordus.

Līdz šim lielākais Latvijas karogs pasaulē tika sašūts 2013. gadā. Tā izmērs bija 22,5 x 45 metri jeb 1050 kvadrātmetri. Šis karogs tika darināts uzņēmumā "Latvijas tekstils". "Ar īpašu dāvanu vēlamies sveikt Latviju un tās iedzīvotājus dzimšanas dienā un varbūt pat pārspēt pasaules rekordu par lielāko sašūto karogu pasaulē," mājaslapā vēsta iniciatīvas autori.

Kā ziņo "The Guardian", Rumānija Ginesa rekordu uzstādījusi 2013. gada maijā. Karogs bijis 349 x 227 metrus liels, kā arī to vairākas stundas tinuši vaļā aptuveni 200 cilvēku. Rumānijas karogs zilā, dzeltenā un sarkanā krāsā aizņēmis 79,290 kvadrātmetru lielu laukumu.

Savukārt Katara Ginesu rekordu uzstādījusi 2013. gada decembrī. Karogs bijis 9,8 tonnas smags, kā arī aizņēmis 101,978 kvadrātmetrus lielu laukumu, vēsta britu raidsabiedrība BBC.

Tiesa, latvieši ir apņēmības pilni šo rekordu pārspēt, ja vien tiks saziedoti līdzekļi, lai uzšūtu lielāko karogu pasaulē.

Foto: AFP/Scanpix/LETA

Pagaidām gan Latvijas iniciatīva "Kickstarter" vietnē nav guvusi lielu atbalstu – kopumā to atbalstījuši vien četri cilvēki un saziedoti tikai 94 ASV dolāri.

Pieteikuma iesniedzēji ziedotājiem pretī piedāvā dažādus latviskus labumus, piemēram, aprocītes, lina galdautus, somas, lina dvieļus un pat maišeli ar smiltīm.

Iniciatīvas pieteicēji informē, ka karogs tiks šūts 250 x 500 metru liels, tas aizņems 12,5 hektārus un svērs 10 tonnas. Karogam veltītā pasākuma norise plānota 2018. gada 18. un 19. augustā Cēsīs. Savukārt pēc pasākuma tas būs aplūkojams pie Cēsu pilsētas vārtiem līdz 2018. gada 21. augustam.

Pēc 21. augusta karogs tiks sadalīts auduma joslās un satīts ruļļos. Ja šajās dienās būšot labvēlīgi laikapstākļi un audums nebūšot sabojāts lietus dēļ vai kā citādi, tad plānots, ka no šī auduma tiks izgatavoti speciāli ar "Latvijai 100" etiķeti rotāti auduma maisiņi, kas tiks dāvināti Latvijas skolēniem.

Tiesa, uzņēmums pašlaik nenorāda precīzu skaitu, ko būs iespējams izgatavot no šī auduma. Tāpat pagaidām nav aplēsti parametri un izmēri, kādi būs šie maisiņi. Idejas autori sola to izvērtēt tikai tad, kad būs zināms, vai audums ir derīgs turpmākai izmantošanai. Neskaidrs ir arī latvisko maisiņu tālākais ceļš, proti, cik daudzi pie tādiem tiks un kuriem skolēniem šie maisiņi tiks dāvāti. To uzņēmums sola lemt pēc pasākuma beigām, sadarbojoties ar Cēsu novada pašvaldību un "Latvijai 100" svētku biroju.

Uzņēmums savā mājaslapā informē arī par turpmāko finanšu līdzekļu plūsmu, ja gadījumā nauda idejas īstenošanai netiks savākta, proti, visi līdzekļi, kas tiks pārskaitīti uz uzņēmuma kontu vai nodoti ar citām maksājuma platformām, tiks atmaksāti projekta atbalstītājiem pilnā apmērā.