Sabiedrības iniciatīvu portālā "Manabalss.lv" sākta parakstu vākšana, lai lidsabiedrībām noteiktu aizliegumu pārdot vairāk biļešu nekā lidmašīnā ir sēdvietu.

Kā iniciatīvas iesniedzējs norādīts Andrejs Voronovs. Viņš skaidroja, ka vairākas lidsabiedrības piekopj praksi pārdot vairāk biļešu, nekā reāli ir vietu lidmašīnā, pieņemot, ka daļa pasažieru ar biļetēm tomēr neieradīsies uz reģistrāciju. Taču, ja pasažieri ierodas, tiem atsaka iekāpšanu, piebilda Voronovs.

Kā uzsvērts iniciatīvā, neskatoties uz to, ka virspārdošanas galvenais mērķis ir nodrošināt lidsabiedrībām pēc iespējas lielāku peļņu, to atļauj izmantot arī Starptautiskā gaisa transporta asociācija (IATA). Voronovs uzskata, ka virspārdošana ir pretrunā ar pasažieru interesēm, jo rada milzīgas neērtības, turklāt biļešu cenas lidsabiedrībām, kas izmanto virspārdošanu, bieži vien nav zemākas par to lidsabiedrību biļešu cenām, kuras virspārdošanu neizmanto.

Voronovs norādīja, ja patlaban Eiropas Savienībā tiek pārskatīta regula, kas attiecas uz virspārdošanu. Līdz ar to viņš piedāvā Saeimai šīs regulas ietvaros rosināt aizliegt lidsabiedrībām nodarboties ar biļešu virspārdošanu.

"Ja pasažierim atsaka iekāpšanu lidmašīnā, tad lidsabiedrības pienākums ir piešķirt viņam finansiālu kompensāciju un sniegt palīdzību jauna ceļojuma plāna izveidošanā, taču jebkurā gadījumā esošais ceļojums un visi plāni attiecībā uz to ir pilnībā izjaukti," pauda iniciatīvas autors.