AS "Latvijas autoceļu uzturētājs" (LAU) padomes izsludinātajā konkursā uz uzņēmuma valdes priekšsēdētāja amatu saņemti 13 pieteikumi, pavēstīja kompānijas padomes priekšsēdētājs Uldis Reimanis.

Savukārt konkursā uz uzņēmuma valdes locekļa amatu saņemts 31 pieteikums.

"Saņemto pieteikumu skaits liecina, ka pretendentu interese ir augsta. Iesniegtie pieteikumi prasīs detalizētu izvērtēšanu, lai varam pieņemt izsvērtu un pamatotu lēmumu, izvēloties labākos kandidātus. Izvērtējot konkursā iesniegtos pieteikumus un virzot kandidātus otrajai vērtēšanas kārtai, no kandidātiem sagaidīsim prezentācijas ar redzējumu par LAU un autoceļu būvniecības, remonta un uzturēšanas nozares attīstību," pauda Reimanis.

Jau vēstīts, ka 1.augustā no amata atkāpās LAU valdes priekšsēdētājs Vladimirs Kononovs, kurš šo amatu ieņēma kopš 2011.gada novembra. Šā gada novembrī būtu beidzies viņa otrais pilnvaru termiņš uzņēmuma vadītāja amatā. Novembrī amata pilnvaru termiņš beidzas arī LAU valdes loceklim un valdes priekšsēdētāja pienākumu izpildītājam Guntim Karpam.

Tāpat vēstīts, ka jūlijā noslēdzās pārbaude par LAU saimniecisko darbību un kompānijas valdei tika uzdots sniegt paskaidrojumus. Reimanis augusta sākumā aģentūrai LETA sacīja, ka pārbaudi veica Satiksmes ministrijas Audita nodaļa un visiem LAU valdes locekļiem tika dota iespēja rakstīt paskaidrojumus līdz 10.augustam par to, vai audita slēdzienā minētais atbilst patiesībai. Taujāts, vai pārbaudē atklāti kādi pārkāpumi vai neatbilstības, Reimanis atzīmēja - kamēr nav saņemti valdes paskaidrojumi, negribētu sacīt, ka uzņēmumā kāds ir kaut ko pārkāpis. Vienlaikus viņš tolaik nemācēja teikt, vai LAU valdes priekšsēdētāja Kononova lēmums atkāpties no amata saistīts ar šīs pārbaudes rezultātiem. Kononovs neesot par saviem plāniem vai atkāpšanās iemesliem informējis Reimani.

Pēc 10.augusta LAU padome pieprasīja uzņēmuma valdei papildu informāciju saistībā ar saimnieciskās darbības pārbaudē konstatēto. Valdes pārstāvji tolaik informēja, ka uzņēmumā tiks veikta iekšējā pārbaude, lai noskaidrotu atbildīgās personas. Pagaidām nekādas jaunas informācijas saistībā ar pārbaudi LAU vēl nav.

Savukārt vakar, 19.septembrī, "Daugavpils lokomotīvju remonta rūpnīca" paziņoja, ka Kononovs iecelts tās valdes priekšsēdētāja amatā.

LAU izveidots 2006.gada 6.jūnijā, apvienojot četras kapitālsabiedrības - AS "Centrālā reģiona ceļi", AS "Latgales ceļi", AS "Kurzemes ceļi", AS "Vidzemes ceļi". LAU ir stratēģisks valsts autoceļu infrastruktūras uzturēšanas uzņēmums, kas nodrošina valsts autoceļu kompleksās ikdienas uzturēšanas darbu plānošanu un veikšanu, pašvaldību maģistrālo, tranzītu ielu un citu autoceļu ikdienas uzturēšanu, kā arī būvmateriālu - dolomīta šķembu, drupinātās grants un sagatavotās smilts - ražošanu.