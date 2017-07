Pilnīgai darījuma noslēgšanai vēl nepieciešams pozitīvs Konkurences padomes atzinums.

Ministrijā skaidroja, ka šie uzņēmumi ieņem ievērojamu Latvijas plašsaziņas līdzekļu tirgus daļu un ir nozīmīgi no nacionālās drošības interešu viedokļa. Atbilstoši Nacionālās drošības likuma prasībām izšķirošas ietekmes jeb 100% kapitāldaļu iegūšanai šajos uzņēmumos nepieciešama Ministru kabineta atļauja.

Nacionālās drošības likuma grozījumi, kuri spēkā stājās šā gada 29. martā, paredz Ministru kabineta atļaujas saņemšanu gadījumos, ja persona plāno iegūt būtisku līdzdalību nacionālajai drošībai nozīmīgās komercsabiedrībās. Šis ir pirmais šāda veida pieteikums kopš grozījumu spēkā stāšanās, par ko valdībai bija jālemj.

Lai pieņemtu lēmumu, valdība izvērtēja valsts drošības iestāžu sniegtos atzinumus par minēto darījumu, "Bite Lietuva" sniegto informāciju par tās īpašniekiem, kā arī citu pieejamo informāciju, kas ir būtiska vērtējot minēto darījumu no nacionālās drošības interešu viedokļa.

Konkurences padome pašlaik vēl izskata apvienošanās ziņojumu par darījumu, ar kuru "Bite Lietuva" iegūst kontroli pār visiem "MTG Broadcasting AB" grupas uzņēmumiem Latvijā - SIA "TV 3 Latvia", AS "Latvijas Neatkarīgā Televīzija", AS "Viasat" Latvijas filiāle, SIA "Star FM" un SIA "Smart AD" no konkurences tiesību viedokļa, piebilst EM.

Jau vēstīts, ka šā gada martā MTG pārdeva savu raidorganizāciju biznesu Baltijas valstīs "Providence Equity Partners". Darījums ietver 100% biznesa daļu pārdošanu par 115 miljoniem eiro, kas atbilst uzņēmuma vērtībai. Lēmums pārdot Baltijas biznesu izriet no MTG notiekošajām pārmaiņām, mainot biznesa fokusu no tradicionālas raidorganizācijas uz globālu digitālo izklaides vidi, skaidroja uzņēmumā.

MTG, kas kopš 1998. gada darbojas Latvijā, pieder telekanāli TV3, TV3+, TV6, LNT, "Kanāls 2" un radiostacija "Star FM", kā arī interneta portāli "Tvplay" un "Skaties". MTG Igaunijā pieder televīzijas kompānija "Viasat Eesti", televīzijas kanāli TV3, TV6 un TV3+. Savukārt Lietuvā MTG pieder televīzijas kanāli TV3, TV3+, TV6 un "Viasat Sport Baltic".

"Providence Equity Partners" Baltijas valstīs pārvalda mobilo telekomunikāciju uzņēmumu grupu "Bite Group", kā arī kontrolē 28,5% Latvijas interneta un kabeļtelevīzijas pakalpojumu sniedzēja "Baltcom" kapitāldaļu.