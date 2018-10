Vēja parki Zemgalē: Cik maksās, kā izskatīsies un kad dos atļauju

Kompānija saņēmusi labvēlīgu ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu, tajā ornitologi ieteikuši turbīnu skaitu samazināt vien par četrām, līdz 47. "Mēs aizvien esam ieceres stadijā. Esam noskatījuši teritoriju. Esam saņēmuši novērtējumu un iesnieguši to Vides pārraudzības birojā uz apstiprināšanu. Mūsu līdzšinējā pieredze Zviedrijā liecina, ka ziņojumā nekādām kļūdām nevajadzētu būt," sacīja uzņēmuma pārstāvis. Atbilde no biroja par iespēju projektu turpināt, visticamāk, pienāks decembra laikā, prognozē Galviņš.

"Eolus" plānos paredzēts uzstādīt 51 vēja turbīnu, kopējās investīcijās projektam atvēlot aptuveni 250 miljonus eiro. Līdz šim ar ambiciozo plānu kalšanu veicies dažādi: no vienas puses saņemts pozitīvs ietekmes uz vidi novērtējums, no otras – aizvien nav izdevies pārliecināt vietējos iedzīvotājus, ka lielās turbīnas nesagandēs to dzīves. Turklāt, kā vēsta Zemgales reģionālā televīzija, Dobelē iedzīvotājiem pievienojies paprāvs pulciņš uzņēmēju. Viņi televīzijai pauduši bažas, ka ''zaļā elektrība'' nemaz tik zaļa nebūs un zaudējumu būs vairāk nekā ieguvumu.

Vietējo iedzīvotāju stāsts

Portālā "Manabalss.lv" uzsākta parakstu vākšana iniciatīvai ar nosaukumu "Par Zemgali bez vēja ģeneratoriem". Tās autori savu nostāju pret projektu skaidro šādi: "Vēlamies nepieļaut industriālu, gigantisku, vibrējošu energobūvju būvniecību tiešā tuvumā apdzīvotām vietām un putnu ceļiem, ar ainavas pārskatāmību vairāku desmitu kilometru platībā, kas nenoliedzami ietekmēs vidi un dabisku ainavu, kā arī neatgriezeniski samazinās plašas un auglīgas lauksaimniecības zemes."

Turbīnu attālums līdz tuvākajām iedzīvotāju mājām: robežās no 651 metra līdz 1,9 kilometriem atrastos aptuveni 60 viensētas. No tām sešas atrastos tuvāk nekā viena kilometra attālumā.

Iedzīvotāji izveidojuši "Facebook" atbalsta grupu, kur kādā no ierakstiem brīdināti arī jelgavnieki: "Esiet modri Jelgavas novadā! Zemgales līdzenums ir pārskatāms vairāku desmitu kilometru tālumā! Iespējams, tieši vēja parka izbūves iespējamībai Jelgavas novadā tiek atvērts Jelgavas novada teritorijas plānojums 2018.- 2033.gadam."

Foto: "Par Zemgali bez vēja ģeneratoriem"/ "Facebook grupa"

Galviņš iedzīvotāju pretestību komentē, piesaukdams emocionālu argumentu izmantošanu. "Būtībā tas viss aizsākās ar nelielu cilvēku daļu. Tā viņu motivācija, kāpēc tad īsti ne, nav īsti skaidra. Es arī nevaru saprast, kāpēc viņi to dara. Tas, kas ir saprotams, tostarp arī Zviedrijā, ka teju visās vietās sākumā ir neizpratne un zināmā mērā pretestība. Citur mazāka, citur lielāka, bet mums, protams, vislielākā. Mēs cenšamies parādīt, ka ziņojumā ir uzskaitīts, kas ir tās lietas, ko vēja turbīnas dara sliktu, kā arī to, kā to varētu novērst. Dodam pretī sarakstu, kādi būtu ieguvumi. Cilvēki uz to mums atbild, ka "tas ir nepatiesi, tas ir nepareizi un mēs tam neticam." Tas ir tas vietējo iedzīvotāju stāsts. Mēs esam konstatējuši, ka tā ir emocionāla pretestība. Un pret šādām emocijām neviens zinātnieks īsti jau neko nav izdomājis," uzskata Galviņš.

"Vērtējumā paņēmām optimālāko turbīnu izvietojumu, paņēmām kā piemēru viskaitīgākās vēja turbīnas, vislielāko troksni, testējot skatījāmies, kā tas izskatās īsti. Izmēģinājām vairāk nekā 30 dažādus novietojumus, lai turbīnas konkrētajai vietai pielāgotu. Pat, ja mēs izvēlētos visskaļāko variantu, novērtējuma dati mums to ļautu būvēt. Mēs šo visu skaidrojam, bet iedzīvotāji vienkārši nepiekrīt. Ja mēs atceramies deviņdesmitos gadus, tolaik taču bija tā pati reakcija par mobilo sakaru torņiem. Piesauca mikroviļņu efektus un ko tikai ne," skeptisks par iedzīvotāju argumentiem ir uzņēmēja pārstāvis.

Vēlas celt arī citur

Atbildot uz iedzīvotāju iebildumiem par to, kāpēc nevarēja šādu ieceri ieplānot Latgalē vai Kurzemes piekrastē, Galviņš norāda, ka šāda izmēra parku, pēc uzņēmuma datiem, iespējams būvēt tikai Dobelē un Tukumā. Viņš arī skaidro, ka, lai pie šādiem datiem nonāktu, bijuši vajadzīgi vairāki pētniecības gadi. Viņš uzskata, ka, ja "Eoulus" atļauju tomēr nesaņemtu, šajā vietā visai ātri uzrastos cits uzņēmums.

Salīdzinājumam: Zaķusalas televīzijas torņa augstums – 368,5 metri, plānoto turbīnu – 245 metri.

Foto: DELFI

"Šāda izmēra var tikai Dobelē un Tukumā. Mēs pētījām visu Latviju, 51 turbīnu var uzbūvēt tikai šeit. Protams, ir iespējams uzcelt mazākus vēja parkus, es gan nevaru teikt, kurās vietās mēs turpinām darbu," sacīja Galviņš, apstiprinādams, ka Zviedrijas kompānija gatavojas būvēt Latvijā vēl vairākus mazākus vēja parkus. Ņemot vērā līdzšinējo iedzīvotāju reakciju, novadu vārdus viņš vēl nav gatavs nosaukt.

"Tik lielu plānojam tāpēc, ka augstāk ir vairāk vēja. Tāpat arī rēķinam pašizmaksu par turbīnu, tāpēc vairāk ir izdevīgāk. Būs jāmeklē vietējie vai ārzemju krāni, kas varēs atbraukt uz darbiem," sacīja Galviņš. Komentējot turbīnu augstumu, viņš gan saka, ka to augstums vēl nav skaidrs, bet novērtējumā kompānija pieminējusi augstāko, ko pieļauj būvēt, taču tik pat labi turbīnas varētu būt arī zemākas par iepriekš minētajiem 245 metriem. "Visticamāk, gan būvēsim augstākās. Ja būvē, tad būvē tā kā jābūvē," piebilst uzņēmējs.

IVN ziņojumā iekļautas arī fotomontāžas, kurās redzams, kā ieplānoto turbīnu izvietojuma teritorija izskatās tagad. Blakus pievienotas ilustrācijas, kā teritorija izskatīsies pēc turbīnu uzstādīšanas. Zemāk pievienots viens piemērs, bet vairāk iespējams aplūkot šeit.

Foto: Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums, fotomontāža

Turbīnas Latvijā nebūvēs

Turbīnas Latvijā nebūvēs, bet ievedīs. Visdrīzāk no Dānijas. Tam, kā viņš skaidro, par vienu no galvenajiem iemesliem ir augstās elektrības cenas, kas Latvijā ievērojami sadārdzina ražošanu. Iecerētā vienas turbīnas ražošanas un uzbūvēšanas cena esot aptuveni pieci miljoni eiro, kas Latvijas gadījumā būtu augstāka.

Kā lielāko ieguldījumu Latvijas ekonomikā Galviņš piemin celtniecības periodu, piebraucamo ceļu būvi, turbīnu apkopes. Kopumā šajā posmā varētu tikt nodarbināts aptuveni līdz 200 cilvēku liels darbaspēks. Pašas turbīnas gan uzstādīšot ražotājs, jo to, visticamāk, noteikšot garantijas nosacījumi. Savukārt, runājot par IKP, ikgadējais vēja parka ieguldījums Latvijas tautsaimniecībā varētu sasniegt 41 miljonu eiro gadā.

Turbīnu apkopi gan nodrošināšot vietējie. "Jebkuram šādam vēja parkam ir svarīgs reakcijas ātrums. Tiks veidots vietējais reģionālais centrs. Nedēļā jāapkalpo 51 turbīna, pie katras ir jāpiebrauc, darbaspēks no ārzemēm te nemaz nebūtu izdevīgi." Galviņš paskaidro, ka ir runa par aptuveni no sešiem līdz astoņiem augsti atalgotiem darbiniekiem uz vietas.

Uzņēmējs atzīst, ka "Eolus" pēc savas būtības līdzinās nekustamā īpašuma attīstītājam. Proti, uzņēmums uzcels turbīnas un tās pārdos kādam investoram. Ņemot vērā plānotā projekta stratēģisko nozīmi, tā realizēšanai būs vajadzīga "zaļā gaisma" no valsts. Galviņš norāda, ka Zviedrijas kompānijai ir laba reputācija, tāpēc bažas šajā jautājumā nesaskata. Viņš gan arī nenosauc, kurās valstīs varētu būt potenciālie parka pircēji.

"Mēs vēl netirgojam. Neesam vēl tikuši līdz celtniecības fāzei. Kad nonāksim līdz celtniecībai, tad varbūt arī iedarbināsim šo mehānismu, kas saucas stratēģiskā investora meklēšana. Vēl nav ko pārdot, ir tikai iecere," saka uzņēmuma valdes loceklis.

"Es domāju, ka esam uzkrājuši Zviedrijā pietiekami lielu pieredzi, visi mūs zina, esam Ņujorkā kotēta kompānija, aptuveni 7600 akcionāru... Esam caurspīdīgi un zināmi. Kad sāksim celtniecību, domāju, ka gribētāji paši pieteiksies."

Vēstīts, ka uzņēmums nesaņems valsts atbalstu par saražoto elektroenerģiju, apliecināja Ekonomikas ministrija. "Eolus" nav piešķirtas obligātā iepirkuma tiesības, tādējādi elektroenerģija uzņēmumam būs jāpārdod tirgū. EM pārstāvji atgādināja, ka obligātā iepirkuma tiesības vairs netiek piešķirtas kopš 2012. gada.

Kā liecina "Firmas.lv" informācija, "Eolus" reģistrēta 2011. gada martā, un tās pamatkapitāls ir 2845 eiro. Kompānijas vienīgais īpašnieks ir Zviedrijā reģistrētais uzņēmums "Eolus Vind Aktiebolag". Kompānija Uzņēmumu reģistrā par pagājušo gadu nav iesniegusi finanšu pārskatu.

Zviedrijā bāzētais "Eolus Vind AB" ir viens no lielākajiem vēja enerģijas attīstības uzņēmumiem Ziemeļvalstīs. Uzņēmums ir dibināts 1990. gadā un līdz šim ir uzbūvējis vairāk nekā 540 no kopumā aptuveni 3400 Zviedrijā uzstādītajām vēja enerģijas turbīnām.

Meitasuzņēmums Latvijā dibināts 2011. gadā.