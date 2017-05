VID apstiprināja, ka dienests ir veicis kontroles pasākumus kāda Saeimas deputāta uzņēmumā saistībā ar iespējamu fiktīvu darbinieku nodarbināšanu un iespējamu izvairīšanos no nodokļu nomaksas.

Aizbildinoties ar likuma prasībām, VID neatklāja, vai runa ir par Saeimas deputātu Artusu Kaimiņu (KPV LV), lai gan šā gada 5. februārī mikrouzņēmuma "Al De Media" īpašnieks Linards Kālis, kurš vairākus gadus strādājis pie Kaimiņa, Latvijas Televīzijas raidījumam "De Facto" apgalvoja, ka deputāta uzdevumā fiktīvi nodarbinājis vairākus cilvēkus.

Pārbaudē VID konstatēja, ka Saeimas deputāta uzņēmums izmaksājis ienākumus fiziskām personām - 1400 eiro piecām fiziskām personām. Atbilstoši likumam "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" uzņēmumam par šīm izmaksātajām summām bija pienākums aprēķināt iedzīvotāju ienākuma nodokli un attiecīgi iesniegt VID par to paziņojumus, kas nebija savlaicīgi izdarīts. Pārbaudes laikā uzņēmums konstatētos pārkāpumus novērsa.

Tāpat pārbaudē konstatēts, ka Saeimas deputāta uzņēmumā nebija ievērotas atsevišķas grāmatvedības uzskaites kārtošanas prasības, kā to nosaka likums "Par grāmatvedību".

Jau ziņots, ka pagājušā gada nogalē VID no Valsts policijas ir saņemts fiziskās personas iesniegums, kas sākotnēji iesniegts Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā (KNAB) par kādas sabiedrības ar ierobežotu atbildību (SIA) fiktīvu darbinieku nodarbināšanu un par Saeimas deputāta iespējamu saistību un rīcību ar iesniegumā minētajiem faktiem un iespējamu izvairīšanos no nodokļu nomaksas. VID saņemto informāciju izvērtēja un analizēja kopsakarā ar VID rīcībā jau esošo informāciju par iesniegumā minēto personu, tajā skaitā informāciju, kas norādīta personas iesniegtajās valsts amatpersonas deklarācijās un personai piederošajiem uzņēmumiem.

Pēc "De Facto" vēstītā, iesniegumā KNAB Kālis rakstīja, ka daļu no saņemtās algas devis deputātam atpakaļ skaidrā naudā. To raidījumam sacījusi vēl kāda persona, kas saņēmusi naudu no Kaimiņa. Savukārt Kaimiņš noliedza, ka būtu saņēmis nedeklarētus ieņēmumus un neatzina, ka būtu devis norādījumus par darbiniekiem un algām.

Kaimiņš stāstīja, ka mikrouzņēmumā "Al De Media", kurā viņš nav bijis ne īpašnieks, ne vadītājs, darbinieki tiešām strādājuši viņa labā saistībā ar raidījuma "Suņu būda" veidošanu. "Norādījums, [cik kuram maksāt], tas ir jūsu interpretējums. No manas puses tas ir ieteikums, cik cilvēkam vajadzētu maksāt par izdarīto darbu," raidījumam teica deputāts.

KNAB Kāļa iesniegumu pārsūtījusi Valsts policijas priekšniekam Intam Ķuzim, rakstot, ka "ziņas nesatur informāciju, kas liecinātu par koruptīviem darījumiem". Taču arī policija uzskatījusi, ka lieta nav tās kompetencē. Policija pārsūtīja iesniegumu Valsts darba inspekcijai, kas likuma pārkāpumus nekonstatēja, un VID.

"Suņu būdas" mājaslapā tiek reklamēti raksti portālā "bnn.lv". Portāla investors ir Austrijā reģistrēts uzņēmums "Baltic News Network", kam savukārt Latvijā pieder uzņēmums "Media Support". Tā vadītājs iepriekš bija Ventspils mēra Aivara Lemberga oponenta, Šveices advokāta Rudolfa Meroni kontrolētajos uzņēmumos vadošos amatos strādājošais Edgars Ciniņš, bet tagad "Media Support" vada Meroni uzticamības persona Aivars Gobiņš. Kaimiņš nav atklājis, uz kādiem nosacījumiem sadarbojas ar "Media Support", jo tas esot komercnoslēpums. Savukārt Gobiņš teicis, ka Meroni kontrolētajiem uzņēmumiem neesot nekāda sadarbība ar Kaimiņu un "Suņu būdu", bet viņi augstu vērtē deputāta cīņu.

Kaimiņš vēl pirms raidījuma pārraidīšanas ēterā sociālajā tīklā "Facebook" publicēja ierakstu, kurā apgalvoja, ka neslavu viņam mēģina celt bijušais "Suņu būdas" producents Kaspars Upacieris jeb Ufo, kurš tagad ir "Latvijas gāzes" sabiedrisko attiecību speciālists, un par Neo sevi dēvējošais informācijas tehnoloģiju speciālists Ilmārs Poikāns, kurš kopā ar Kaimiņu piedalījās partijas KPV LV dibināšanā. Kāli viņš nodēvējis par "aizvainotu puiku".