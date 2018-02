Auditorkompānija "Ernst&Young" atsaukusi atbilstības sertifikātus uzņēmuma SIA "Computer Hardware Design" (CHD) ražotajiem kases aprātu modeļiem ar elektronisko kontrollenti un tie izņemti no Valsts ieņēmumus dienesta ( VID ) reģistra, taču, kā mierina VID, lietotāji, kas jau tos ir reģistrējuši VID, drīkst turpināt aparātus lietot līdz jaunas attiecīgo modeļu versijas reģistrēšanai. CHD pārstāvji gan ir neizpratnē par to, ka auditorkompānija pēc pieciem mēnešiem izlēmusi anulēt atbilstības apliecinājumu.

Tiek lēsts, ka šādu kases aparātu kopumā ir aptuveni 18 tūkstošiem lietotāju, tiesa, kā norāda VID šo modeļu lietotājiem nekādas darbības saistībā ar to, ka iekārtas no VID reģistra izņemtas, nav jāveic, vien jānodrošina iekārtu atbilstoša lietošana. No reģistra izņemti jaunie kases aparātu modeļi ''CHD 2050 3.62.0'', ''CHD 3030 3.62.1'', ''CHD 3050 3.62.0'', ''CHD 3050U 3.62.0'', ''CHD 3850 3.62.0'' un ''CHD 7 3.62.0''.

"Diemžēl, veicot pārbaudes, atklājās, ka vairākos CHD kases aparātos sākotnēji nav iestrādātas nozīmīgas prasības, ko paredz Ministru kabineta (MK) noteikumi. Iespējas negodprātīgai rīcībai ar iekārtām atzina arī atbilstības institūcija ''Ernst & Young'', kas tām atsauca atbilstības apliecinājumu," informēja VID konsultante sabiedrisko attiecību un sabiedrisko attiecību jautājumos Aļona Zandere. VID arī mudina attiecīgo modeļu kases aparātu lietotājus "neuzķerties uz provokācijām", kuru mērķis ir izdarīt spiedienu uz VID.

Par notikušo neizpratnē ir CHD valdes loceklis Ritvars Ziders, kurš stāsta, ka "Ernst & Young" vairākus mēnešus pētījis kases aparātus un, pamanot kādas nepilnības, lūdzis CHD tās novērst, ko uzņēmums arī darījis. Kad viss bijis paveikts, kases aparāti saņēmuši nepieciešamo atzinumu par atbilstību Ministru kabineta noteikumiem numur 95, un tas iesniegts VID. Pēc tam VID izvērtējis dokumentus un iekļāvis kases aparātus savā reģistrā.

Pēcāk VID sācis pārbaudes, kurās atklājis nepilnības. Kā stāsta Zandere, pārbaudēs atklājies, ka ar kases aparātu datiem iespējams manipulēt, piemēram, tos izdzēšot. Ziders gan šādus pārmetumus noraida, sakot, ka tas iespējams vien pielietojot spēku un manuāli iejaucoties kases aparāta sistēmā.

"Piecus mēnešus pēc aparātu uzstādīšanas uzsākšanas VID speciālisti sāka atklāt, ka VID izstrādāto MK noteikumu normas saprot un spēj interpretēt jau savādāk, līdz ar ko kopš rudens izsaka pretenzijas un nepilnīgas tehniskas izpratnes dēļ vai, iespējams, speciāli tendenciozā gaismā attīsta sarakstu par vairāk vai mazāk absurdām CHD aparātu it kā neatbilstībām noteikumu punktiem. Visas šīs ''neatbilstības'' joprojām uzskatāmas par MK noteikumu interpretācijām," teikts CHDmājaslapā.

Ziders akmeni raida arī auditorkompānijas virzienā, kas, kā viņš stāsta, uzņēmumam esot solījusies palikt pie sava atzinuma un to neatsaukt. Portālam "Delfi" pagaidām komentāru no "Ernst & Young" iegūt neizdevās – kompānija solījās situāciju komentēt nākamnedēļ.