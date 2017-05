"Astana Expo 2017" Latvijas paviljona vadmotīvs ir "Enerģija ir mūsu dabā" (Energy is in our nature), tādējādi parādot, ka Latvija ir zaļa valsts, kas savieno Rietumus un Austrumus.

"Mūsu mērķis ir būt interesantiem un interaktīviem, parādot Latviju no dažādiem skatu punktiem. Tādēļ sagatavotas sešas virtuālās tūres, ko iespējams noskatīties ar 3D brillēm, iejūtoties kā kamaniņu sportista "ādā", tā arī baudot Rīgas arhitektūru un kultūru, klausoties Raimonda Paula mūziku utt.," klāsta LTRK valdes priekšsēdētājs Jānis Endziņš.

Nacionālās dienas ietvaros, 9. jūlijā, izstādi apmeklēs arī Valsts prezidents Raimonds Vējonis. Tāpat VAS "Latvijas Dzelzceļš" (LDz) prezentācija par "Hyloco" – ūdeņraža lokomotīves prototipu.

LDz Kazahstānu un Āzijas reģiona valstis uzskata par nozīmīgu sadarbības partneri gan tagad, gan arī skatot nākotnes pārvadājumu attīstības – jo īpaši konteinerpārvadājumu sektora – kontekstā, uzsver LDz prezidents Edvīns Bērziņš.

Lai nodrošinātu pilnīgu un vispusīgu informāciju par Latviju, Latvijas uzņēmumiem un paviljonā notiekošajām aktivitātēm, LTRK noslēdzis sadarbības memorandu ar "Squalio" par e-platformas izveidi, kas būs pieejama gan internetā, gan kā aplikācija citās viedierīcēs.

"Astana Expo 2017" pamata motīvs ir "Future Energy" jeb nākotnes enerģija, kas ietver sevī gan inovācijas, gan nākotnes attīstības perspektīvas un virzienus. Izstāde no 2017. gada 10. jūnija līdz 10. septembrim norisināsies Astanā, Kazahstānā.

LTRK ir Latvijā lielākā uzņēmēju biedrība, kurā apvienojušies vairāk nekā 1900 individuāli biedri un vairāk kā 60 uzņēmēju biedrības. LTRK individuālo biedru – uzņēmumu – apgrozījums 2014. gadā pārsniedza 17,5 miljardus eiro.