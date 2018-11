Vilis Krištopans plāno kopā ar Trampu Latvijā uzbūvēt vismodernāko golfa klubu

Latvijas bijušais premjerministrs un uzņēmējs Vilis Krištopans plāno Latvijā uzbūvēt golfa klubu kopā ar ASV prezidentu un nekustamo īpašumu magnātu Donaldu Trampu. Par savu ieceri viņš pastāstījis žurnālam "Otkritij gorod".

Pēc Krištopana vārdiem, ideja radusies vēl tad, kad Tramps nebija prezidents. Krištopans esot personīgi pazīstams ar Trampu, un Latvijas bijušais premjers dzīvo netālu no Trampa rezidences Floridā.

"Mūsu ciematā ir 875 mājas," žurnālam stāsta Krištopans, "tā ir slēgta teritorija, kas saucas "Country Club". Tur man ir draugi, ar kuriem iepazinos, spēlējot golfu, – 30 no tiem cilvēkiem ir Trampa draugi. Netālu atrodas viņa rezidence "Mar-a-Lago", kuru viņš izīrē dažādām pieņemšanām un korporatīvajiem pasākumiem. Tur arī mēs iepazināmies pirms gadiem 15."

Krištopans ir pārliecināts, ka viņa plānā nekā neticama nav. "Trampam pieder 19 golfa klubi – 18 no tiem ASV, bet viens Skotijā. Ja pareizi viņam piedāvātu, tad viņš piekristu. Viņš ir cilvēks ar gaišu galvu," uzskata Latvijas bijušais premjers.

"Viņš, piemēram, nopirka klubu Maiami un ieguldīja 200 miljonus! Bet pie mums var par 10 miljoniem uzbūvēt ko līdzīgu, un tas būs vismodernākais golfa klubs, kas var uzņemt spēlētājus no visas pasaules," ieceri skaidro Krištopans. Pēc viņa vārdiem, ja Zviedrijā uz 10 miljoniem iedzīvotāju ir 500 golfa klubi, tad Latvijā tādiem jābūt vismaz 100, bet šobrīd mums ir tikai daži golfa klubi.

Šobrīd noritot darbs pie detalizētāka plāna izstrādes. "Es skaidri zinu, kādam būtu jābūt golfa laukumam. Man jau ir zeme – gan savējā, gan īrētā – 200 hektāru Langstiņos," norāda Krištopans.

Vilis Krištopans bija Latvijas ministru prezidents periodā no 1998. gada 26. novembra līdz 1999. gada 15. jūlijam. Līdz tam (no 1995. gada) viņš bija satiksmes ministrs. No 1993. gada Krištopans ir "Klubs 21" biedrs un partijas "Latvijas ceļš" dibinātājs. Pirmo reizi Latvijas miljonāru sarakstā Krištopans nonāca 2008. gadā.

Atgādinām, ka šī nav pirmā reize, kad Donalda Trampa vārds tiek locīts Latvijas nekustamo īpašumu biznesa kontekstā. 2011. gadā rakstījām, ka par Zaķusalas attīstības plāniem interesējies arī Tramps. Uzņēmējs un konkursa "Jaunais vilnis" organizācijas komitejas priekšsēdētājs Aleksandrs Šenkmans žurnālam "Otkritij gorod" stāstīja, ka Tramps ir ieinteresēts liela koncertzāles kompleksa būvniecībā Zaķusalā.

Uzņēmējs Viesturs Koziols iepriekš "Dienas Biznesam" apliecināja, ka viņš un komponists Igors Krutojs ir tikušies ar Trampu. Toreizējais Saeimas deputāts Ainārs Šlesers arī informēja, ka notikušas sarunas ar ASV miljardieri Trampu, kurš izrādījis interesi par iespēju investēt jaunu viesnīcu un koncertzāļu projektos Jūrmalā un Rīgā, kā arī attīstīt šovbiznesu Latvijā. Vēlāk gan tika ziņots, ka šos plānus realizēt patraucējis KNAB un FBI.