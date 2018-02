Pagājušajā gadā Latvijas beznodokļu jeb "taxfree" veikalos ārvalstu viesi iztērējuši par piektdaļu vairāk nekā pirms gada - virs 20 miljoniem eiro. Visaktīvākie pircēji ir no Krievijas, šīs valsts pārstāvis vienā veikalā pērn iepircies pat par 20 000 eiro, svētdien, 11. februārī, ziņo LNT.

Latvijā jau 18 gadus trešo valstu tūristiem par pirkumiem veikalos iespējams atgūt daļu – patlaban 15% pievienotās vērtības nodokļa (PVN). "Tax free" pakalpojumu mērķis ir mudināt tūristus vairāk iepirkties, atbalstot vietējos tirgotājus. "Ja šie pircēji, šie tūristi veic daudz pirkumus, mēs radam papildu darba vietas, ceļās apgrozījums mazumtirdzniecības veikaliem," skaidro nodokļa atmaksas pakalpojuma nodrošinātājas "Global Blue Latvija" vadītāja Vineta Kalmane.

Pērn tirgotāju kontos no "taxfree" pirkumiem ieripoja par 22% vairāk naudas nekā pirms gada. Pieaugums bijis tik straujš, jo pirms gada piedzīvots straujš kritums. "Kad sākās sankcijas pret Krieviju, protams, jo rubļa vērtība kritās, tas bija 2016. gads, tad bija gana liels kritums. Tagad tā kā naftas cena iet uz augšu, tad arī rublis atkopies," saka Kalmane.

Latvijā „taxfree” sistēmā šobrīd piedalās 2000 veikali. Tos tūristi, mūsu valstī ierodoties ar lidmašīnu, vilcienu vai auto transportu, var atpazīt pēc īpašām uzlīmēm. Par tajos veiktajiem pirkumiem PVN atmaksu caur „Global Blue”, kas kopumā ir šī pakalpojuma ieviesējs un patlaban lielākais tā sniedzējs pasaulē, pieprasījuši teju 100 000 tūristu no 103 valstīm par vidēji 250 eiro lielu pirkumu.

Visvairāk pircēju ir no Krievijas, bet vēl pie mums daudz iepērkas arī viesi no Baltkrievijas, Ukrainas un Ķīnas. No pirkumiem 64% ir apģērbi un apavi, bet visumā „taxfree” tiek izmantots, sākot no skrūvītes līdz pat laivai. "Īstenībā pat šobrīd ir tā, ka medicīnu sāk vest ārā, jo ir kaut kādi medikamenti, kas šeit ir lētāki nekā Krievijā vai Baltkrievijā, vai nemaz nav pieejami."

Ja ar PVN atmaksu nodarbotos valsts, iespējams, tūristi atgūtu 21%, bet, tā kā to dara privāta kompānija, 6% starpību tā paņem sava biznesa uzturēšanai. Lai saņemtu PVN atmaksu, Latvijā tūristam jāiepērkas par vismaz 44 eiro dienā. Šī summa ir līdzīga tai, kāda ir kaimiņvalstīs, bet reizes trīs mazāka nekā iepirkšanās mekās – Londonā, Itālijā un Francijā. Atšķirībā no Igaunijas vai Lietuvas, Latvijā „taxfree” iespējas ir izteiktas tikai Rīgā.

"Mēs ar lielu skaudību skatāmies uz Lietuvu, Igauniju. Igaunijā ir ļoti izteikta pierobežas iepirkšanās, un tas ļāvis attīstīties tāda pilsētai kā Narva, kas nebija praktiski nekas,” saka "Global Blue Latvija" vadītāja.

Viesi no trešajām valstīm un it sevišķi no Krievijas visbiežāk iepērkas veikalos, kas atrodas tuvāk Jūrmalai. Tajā skaitā tirdzniecības centrā „Spice” pagājušā gada laikā iebraucēji iepirkušies par aptuveni 4 miljoniem eiro. Tirdzniecības centra pārstāve stāsta, ka ārvalstu viesi iepērkas neregulāri, bet tad, kad ir uzplūdi - janvārī, augustā, oktobrī, novembrī - daži veikali to jūt pat ļoti ievērojami.

"It īpaši krievu tūristi, viņi iepērkas ar tādu vērienu. Ja nāk, tad veic lielus pirkumus un augsta līmeņa zīmolos. Kā piemēru varu minēt dažus veiksmes stāstus, kad viens krievu tūrists veica pirkumu apakšveļas veikalā par 10 000, rotu veikalā par 20 000 viens pirkumus," atklāj tirdzniecības centra "Spice" mārketinga vadītāja Linda Kalniņa.

Savukārt par to, cik daudz Latvijas iedzīvotāji prasījuši nodokļa atmaksu trešajās valstīs, ziņu nav. „Global Blue” pārstāve piebilda, ka ar lielām cerībām raugās uz Angliju, kurā pēc izstāšanās no Eiropas Savienības par pirkumiem arī varēs pieprasīt daļu PVN.