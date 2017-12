Nākotnē Latvijā atjaunojamā elektroenerģija būtu jāražo tā, lai to varētu brīvi pārdot atvērtā tirgū bez jebkāda atbalsta no malas, otrdien Latvijas Televīzijas LTV ) raidījumā "Viens pret vienu" sacīja Ministru prezidents Māris Kučinskis (ZZS).

Viņš solīja, ka nākotnē obligātā iepirkuma komponentes (OIK) maksājums pakāpeniski saruks, bet nekādi jauni OIK līdzīgi maksājumi ieviesti netiks, un tādas ieceres neesot arī Valsts prezidenta paspārnē esošajai darba grupai.

Lai gan žurnāls "Ir" novembrī vēstīja, ka Valsts prezidenta Raimonda Vējoņa paspārnē top plāni jaunām subsīdijām elektroenerģijas ražošanai jeb likumprojekts "OIK 2", Kučinskis LTV raidījumā "Viens pret vienu" apgalvoja, ka prezidents viņam apstiprinājis, ka ar nekādām jaunām OIK līdzīgām iniciatīvām klajā nenāks. Tas gan nenozīmējot, ka prezidenta paspārnē esošā darba grupa nevar strādāt pie enerģētikas politikas pilnveidošanas.

Valdības vadītājs uzsvēra, ka valstij ir jāizstrādā tāda enerģētikas politika, kurā elektroenerģija no atjaunojamajiem resursiem tiek ražota bez atbalsta no citiem patērētājiem vai valsts. "Mums ir jāvirzās uz atjaunojamo enerģiju, bet ar tādām tehnoloģijām, kuras citiem nebūtu jāstiprina," sacīja Ministru prezidents. "Tas nenozīmē, ka mēs būsim bez atjaunojamās enerģijas un atkal iemetīsimies otrā grāvī. Mēs vienkārši nemaksāsim par to tik, cik tas nemaksā," solīja premjers, paužot pārliecību, ka zaļo enerģiju ir iespējams saražot par izmaksām, "kas neguļas uz citiem patērētājiem".

Kučinskis jau iepriekš publiski uzsvēris, ka, veidojot valdību, ministri vienojās par OIK izmaksu pieauguma ierobežošanu, kā arī uzņēmējiem tika solīts veikt pasākumus konkurētspējīgas elektrības cenas nodrošināšanai.

Novembrī valdība pieņēma lēmumu, kas, pēc ekonomikas ministra Arvila Ašeradena (V) teiktā, paredz samazināt OIK izmaksas uzņēmumiem un mājsaimniecībām jau ar 2018. gada 1 .janvāri. Ministru kabineta lēmuma rezultātā sagaidāmais valsts finanšu ietaupījums ir 262,06 miljoni eiro, bet patērētāju kopējās izmaksas tiek samazinātas par 716,47 miljoniem eiro.

Žurnāls "Ir" gan nesen vēstīja, ka Valsts prezidenta paspārnē top plāni jaunām subsīdijām elektrības ražošanai jeb Elektroenerģijas ražošanas no atjaunojamiem energoresursiem veicināšanas likuma projekts, ko žurnāls bija nodēvējis par "OIK 2" likumprojektu.