Zīmolu topā pirmo reizi tiks apbalvoti arī cilvēcīgākie zīmoli

Foto: Publicitātes attēli

Trešdien "Zīmolu topa 2018" apbalvošanas ceremonijā tiks paziņoti Latvijas spožākie un mīlētākie zīmoli. Šogad viens no būtiskākajiem topa jaunumiem ir Cilvēcīgāko zīmolu tops, kas tapis sadarbībā ar mediju grupu "All Media Baltics". Pasākuma tiešraidi no pulksten 16 būs iespējams vērot tiešraidē portālā "Delfi".