Pēdējo gadu laikā mediju tirgū novērojama "satura sprādzienam" līdzīga parādība, tehnoloģiskajai attīstībai nosakot patērētāju uzvedību un satura patēriņa veidu, uzsakta mediju uzņēmuma SIA "All Media Latvia" valdes priekšsēdētāja Baiba Zūzena.

Viņa skaidroja, ka tehnoloģijas būtiski palielina iespējas nodrošināt dažāda satura pieejamību jebkurā laikā, vietā un ierīcē, turklāt pārraidīt to ļoti augstā kvalitātē. Minētais, savukārt, noved pie neierobežota daudzuma satura patēriņa. "Līdz ar to var teikt, ka digitalizācijai un interaktivitātei satura patērēšanā būs tikai pieaugoša tendence. Tāpēc arī "All Media Latvia" attīstības stratēģija un produktu piedāvājums balstās uz šiem vaļiem – digitalizācija un interaktivitāte," sacīja Zūzena.

Vienlaikus viņa uzsvēra, ka minētā tendence satura patēriņā korelē arī ar reklāmas tirgus struktūru. Viņa skaidroja, ka arī reklāmas tirgū redzama tieši digitālā un dažādu integrēto reklāmas risinājumu segmenta pieaugums, samazinot līdz šim ļoti spēcīgo televīzijas reklāmas segmentu. "Visbūtiskākā izaugsme novērojama digitālajā vidē, un svarīgi atzīmēt, ka blakus spēcīgiem vietējiem digitālajiem resursiem, nozīmīgs reklāmas apjoms tiek izvietots starptautiskajos digitālajos medijos, tādos, kā "Facebook", "Youtube", "Google". Sekojoši, vietējiem medijiem jākonkurē ne tikai ar vietējiem, bet arī ar starptautiskajiem medijiem," skaidroja "All Media Latvia" valdes priekšsēdētāja.

Kā ziņots, SIA "All Media Latvia" (iepriekš - SIA "TV3 Latvia") apgrozījums 2016. gadā bija 16,969 miljoni eiro, kas ir par 0,4% mazāk nekā 2015. gadā, savukārt tās peļņa pieauga par 18%, sasniedzot 3,093 miljonus eiro. "All Media Latvia" 2015. gadā strādāja ar 17,037 miljonu eiro apgrozījumu un peļņu 2,621 miljona eiro apmērā.

Jau vēstīts, ka šā gada 18. oktobrī noslēdzās MTG Baltijas biznesa pārdošana starptautiskajai aktīvu pārvaldīšanas kompānijai "Providence Equity Partners" ("Providence"). Bijušie MTG uzņēmumi Baltijā, tostarp TV3, LNT, "Viasat", "Star FM" un "Smart AD", darbojas kā viena organizācija nosaukumu "All Media Baltics".

"Providence" izpilddirektors Karims Tabets toreiz norādīja, ka pirmajā darbības gadā "Providence" plāno ieguldīt "All Media Baltics" uzņēmumu attīstībā vairāk nekā desmit miljonus eiro, lai radītu jaunus produktus un pakalpojumus pieaugošo klientu prasību apmierināšanai. "Investīcijas dos iespēju izstrādāt pilnīgi jaunus produktus un vienlaikus nodrošināt augstas kvalitātes ziņu un izklaides satura pieejamību dažādās platformās," uzsvēra "Providence" izpilddirektors.