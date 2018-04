"Viss, ko var nokopēt, tiks nokopēts" un ''ik dienas cilvēks pamostas dumjāks, nekā iepriekšējā vakarā bijis, gulēt ejot'', no skatuves vadītāju konferencē "EBIT" saka Stokholmas Ekonomikas augstskolas profesors Šells Nordstrēms. Tiesa, viņš to saka tonī, kurā nav ne kripatas biedinājuma, un pēcāk sarunā ar portālu "Delfi" ekonomists pauž pārliecību, ka cilvēce savā ziņā virzās uz daudz humānāku pasauli, kurā mums būs vairāk laika diskusijām un pētījumiem.

Vai patiešām pilnīgi visu var nokopēt un mums nav izredžu no tā izvairīties? Dižpārdokļa "Funky Business – Talent Makes Capital Dance" līdzautors Nordstrēms skaidro, ka runa ir par vārdos izsakāmām zināšanām – tās patiesi ir iespējams kopēt, taču ikkatrā nozarē pastāv arī vārdos netveramais, ko nokopēt varētu būt visai sarežģīti un varbūt pat neiespējami. "Gan jau zināt filmu režisoru Larsu fon Trīru? Jā, jūs varat viņu nokopēt, bet es domāju, ka tas prasītu laiku [smejas – aut.]," viņš saka, "liela daļa filmu ir tapušas, izmantojot vārdos neizsakāmas zināšanas, par to nevar izlasīt grāmatu, tev tas ir jāizdara.''

Viņš uzsver, ka runa nav tikai par māksliniekiem, bet arī pētniekiem, ārstiem, advokātiem, biznesa līderiem – cilvēkiem, kuri ir mākslinieciski, oriģināli, kreatīvi tajā, ko dara: ''Tā ir kombinācijas starp artikulētajām zināšanām, kas ir vajadzīgas, lai pārvaldītu teorētisko bāzi, un tad tu tam kaut ko pievieno – sapratni.''

Konkurence rada līderus

Nereti dzirdēts apgalvojums, ka īstus biznesa līderus nevar izskolot, jo līderība ir talants. Nordstrēms gan norāda, ka par līderi var izskolot "līdz zināmai robežai". To labi ilustrē armija, kas no "vienkārša puikas" rada cilvēku, kurš spējīgs vadīt komandu. Taču, viņaprāt, ir vēl viens būtisks aspekts, kas ļauj rasties līderiem – konkurence.

"Sportā, kas ir ļoti, ļoti konkurējoša vide mūsdienās. Mēs esam sapratuši, ka augsts rezultāts neslēpjas tikai fiziskajos treniņos, nepieciešami arī mentālie treniņi. Šodien mentālie treniņi, es teiktu, pat ir galvenā sadaļa," situāciju raksturo Nordstrēms, "esmu diezgan pārsteigts, godīgi sakot, ka biznesa vide kopumā, ne tikai šeit, ir mazliet iepalikusi šo zināšanu izmantošanā".

Viņš pieļauj, ka līdz šim biznesā kopumā konkurence bijusi pārāk vāja, lai rastos vajadzība pēc īstiem līderiem: "Tikai ļoti konkurējošā vidē līderībai ir svarīga nozīme. Tur vajag, lai līderi būtu spējīgi un ļoti prasmīgi. Ja vide nav tik konkurējoša, atvainojiet par izteikumu, vari būt arī kretīns un būt līderis."

Deglobalizācija uzņem apgriezienus

Viens no procesiem, kas pēdējo gadu laikā vēršas plašumā visā pasaulē, ir deglobalizācija, atbildot uz jautājumu par to, vai darbošanās globāli ir vienīgā uzvaras stratēģija, saka Nordstrēms. Tiesa, pagaidām gan trūkstot pētījumu, kas spētu rast precīzas atbildes, kādēļ tas notiek.

"''Telia'' samazina savu starptautisko aktivitāti un atgriežas Skandināvijā. Ja paraugāmies uz ''Tesco'' – britu mazumtirgotāju –, viņiem faktiski nav starptautisku operāciju, tās ir pārtrauktas. Tas, ko mēs redzam, ka vietējiem uzņēmumiem ir par 30% līdz 40% augstāki rentabilitātes rādītāji nekā starptautiskām kompānijām," viņš klāsta, piebilstot gan, ka ar vārdu "vietējie" nav jāsaprot pavisam nelieli, bet drīzāk reģionāli uzņēmumi, piemēram, Baltijā un Skandināvijā strādājošas firmas.

Nordstrēms pieļauj, ka viens no deglobalizācijas iemesliem ir ārkārtīgi brīvā pieeja zināšanām, proti, izmaksas par informāciju ir ļoti zemas un ir vienkārši atrast aizvietotāju gandrīz jebkam, ko meklē. Nordstrēms arī atgādina, ka mūsdienās vieglāk nekā jelkad kļuvis pašam importēt preces, proti, izvēlēties kaut ko interneta veikalā Vācijā un jau pēc dažām dienām saņemt to savā pastkastītē. Uzņēmumiem vairs nav nepieciešamības atvērt pārstāvniecību ikvienā valstī, kurā tas vēlas piedāvāt savu produkciju.

Tāpat viņš norāda, ka būt ārzemniekam svešā tirgū nozīmē iztikt bez dažādām priekšrocībām, kas ir vietējiem. "Ir svarīgi atcerēties, ka ''IKEA'', ''McDonald's'' vai jebkura cita starptautiska kompānija maksā ļoti augstu cenu par savām starptautiskajām operācijām. Tas maksā milzu naudu – atvērt pārstāvniecību Pakistānā. Cilvēkiem jālido šurpu turpu, koordinācijas izmaksas, padomu nodrošināšana. Tu neesi no Pakistānas, es neesmu no Pakistānas, un līdz ar to daudzos gadījumos mums nav priekšrocību Pakistānas tirgū," skaidro ekonomists.

"Vēl viens aspekts, kas varētu to izskaidrot, ir vietējo, reģionālo kompāniju spējas un iespējas būt tuvāk klientam un saprast viņa gaumi, kultūru, ieradumus mazliet labāk nekā kādam, kuram ir jānodrošina vidējais risinājums," lēš Nordstrēms.

Ejam uz humānāku pasauli

Arvien biežāk dažādās nozarēs, sākot no ražošanas un beidzot ar mārketingu, tiek ieviesti risinājumi, kuros pielietots mākslīgais intelekts. Nereti cilvēki bīstas no šiem modernajiem risinājumiem, kas spēj veikt līdz šim vien cilvēku darītus darbus. Savukārt dažādi populārās kultūras ražojumi mākslīgajam intelektam nereti mēdz pierakstīt pamatīgu altruisma trūkumu un kāri paverdzināt cilvēci.

Nordstrēma redzējums par nākotni krasi atšķiras no nule kā minētā. Viņš uzskata, ka mēs virzāmies uz "savā ziņā daudz humānāku pasauli'', kurā visi rutīnas darbi tiks uzticēti tehnikai, bet cilvēkiem atliks laiks jēgpilniem un dziļiem pētījumiem un diskusijām: "Mums joprojām vajadzēs augstvērtīgu diskusiju, kur seši cilvēki runā par Baltijas attīstību, un tad robots nevar nākt, jo viņam nav, ko teikt. Vai arī, kad tu veic padziļinātu Latvijas iedzīvotāju darba ētikas analīzi vai pēti, kā reliģija ietekmē jaunus cilvēkus Latvijā, robotiem nav ko teikt par to. Mēs atbrīvojam laiku augstvērtīgākam intelektuālajam darbam.''

Par piemēru viņš min ārstus, kuriem, piemēram, digitāla sekretāre varētu palīdzēt rast vairāk laika sarunām ar pacientiem un viņu slimības vēstures un cēloņu izzināšanai. Bankām, auditoriem un grāmatvežiem tehnoloģiskie risinājumi varētu palīdzēt rast vairāk laika padziļinātai klienta finanšu situācijas izpētei, kas savukārt ļaus sniegt daudz kvalitatīvākus padomus ne vien par pašreizējo situāciju, bet arī nākotnes iespējām, ir pārliecināts Nordstrēms.

''Es dažkārt esmu mazliet pārsteigts, ka mēs pēkšņi tik ļoti mīlam industriālo darbu, rutīnas industriālo darbu, kur cilvēki dara vienu un to pašu atkal un atkal. Es nesaprotu, kādēļ mums tas tik ļoti patīk,'' viņš saka, ''protams, es saprotu, ka mums vajag laiku, lai mainītu sabiedrību, bet cilvēkiem dzīves kvalitāte būtu daudz augstāka, ja jaukas mašīnas to varētu darīt mūsu vietā, līdz ar to mums nevajadzētu cilvēkus raktuvēs un fabrikās."

Līdzīgi automatizācijas procesi, viņaprāt, novērojami arī izglītībā, jo jau šobrīd video koplietošanas vietnēs bez maksas ir skatāmas pasaules labāko ekonomistu lekcijas par dažnedažādiem tematiem, kā arī iespējams attālināti kārtot eksāmenus un testus. "Ekonomikas pamati ir vieni un tie paši jau 200 gadu – tā ir makroekonomikas teorija. Te [piesit pie telefona – aut.] var būt labākais profesors, kādu tu vari iedomāties, kurš novada lekciju un tu to vari noskatīties video, vai arī to dara draņķīgs vietējais pasniedzējs. Taču ir vēl viena izglītības daļa. Tā prasa kvalificētu sociālo zinātņu analīzi, kas cenšas saprast, kādēļ Japānas ekonomika aug, lai gan populācija sarūk. Tad gan ir jāpiesēž un jābūt mazā telpā ar profesoru. Tu nevari [pieklauvē pie telefona – aut.],'' rezumē Nordstrēms.