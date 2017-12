Latvijas un Lietuvas aizsardzības budžetu pieaugums pēdējos gados ir augstākais pasaulē, secinājusi aģentūra "IHS Markit". Latvijā tas dažu gadu laikā gandrīz trīskāršojies, bet nākamgad sasniegs mērķi, proti 2% līmeni no visas tautsaimniecības.

Tematiskā sērijā "2% no IKP: Kā mūs aizsargās?" portāls "Delfi" rakstos un raidījumā "Delfi TV ar Jāni Domburu" analizē Latvijas aizsardzības sektoru un tam atvēlētā budžeta izlietojumu.

Laikā pēc Latvijas iestāšanās NATO, kas sakrita ar "treknajiem gadiem" valsts aizsardzības budžets pamazām auga līdz pat gandrīz pusotram procentam no iekšzemes kopprodukta (IKP). Tiekot uzņemtas šajā organizācijā, Baltijas valstis apņēmās savai aizsardzībai sasniegt tēriņu līmeni, kas atbilst 2% no IKP.

Krīzes gados aizsardzība bija viena no tām nozarēm, kuru taupības pasākumi skāra visvairāk, liekot budžetu samazināt teju uz pusi - līdz 190 miljoniem eiro. Aptuveni šādā līmenī tas saglabājās līdz pat 2014. gadam, kad notikumi Ukrainā veicināja atbalstu straujākai šīs nozares finansējuma kāpināšanai. Tomēr arī tobrīd aizsardzības budžeta palielināšana bija iecerēta krietni lēnāka: pirms trim gadiem tika plānots, ka 2018. gadā valsts budžetā aizsardzībai jāparedz 1,5% no IKP, bet 2% mērķis tika noteikts 2020. gadam. Tikai pāris mēnešus vēlāk koalīcija lēma kāpumu paātrināt, tā brīža aizsardzības ministram Raimondam Vējonim to pamatojot ar NATO Velsas samita lēmumu, bet toreizējā premjerministre Laimdota Straujuma lakoniski atsaucās uz "ģeopolitisko situāciju".

2016. gadā aizsardzības budžets sasniedza 2008. gada līmeni, proti, gandrīz 370 miljonus eiro jeb 1,5% no IKP, šogad ar 470 miljoniem eiro jeb 1,7% no IKP tas pārsniedza līdz tam piedzīvotos rādītājus, bet nākamgad ar nepilniem 580 miljoniem eiro sasniegs 2% līmeni no tautsaimniecības. Turpmākajos gados kāpums būs lēnāks – tikai tik, cik būs nepieciešams, lai tiktu līdzi ekonomikas izaugsmei.

Līdz 2014. gadam Latvijas aizsardzības spējas bija viszemākās starp Baltijas valstīm, secināts šī gada augustā publicētā Polijā bāzētā Austrumu pētniecības centra pētījumā. Pētījums izceļ Lietuvu kā jauno aizsardzības politikas līderi Baltijas valstīs, ko galvenokārt veicinājis straujais budžeta tēriņu pieaugums (no 267 miljoniem eiro 2013. gadā līdz 724 miljoniem eiro 2017. gadā).

Ja Latvija pirmskrīzes aizsardzības budžeta līmeni pārsniedza tikai 2017. gadā, tad Igaunija un Lietuva to paveica jau 2015. gadā. Turklāt Igaunijā jau vairākus gadus tas ir 2% no IKP līmenī (nākamgad 523,6 miljoni eiro jeb 2,14% no IKP).

2018. gadā lielākais pieaugums paredzēts investīciju sadaļā, kas no ministrijas izdalītajām galvenajām sadaļām veido lielāko īpatsvaru.

No izdevumu pozīcijām lielākā ir "Spēju attīstības projekti", ko ministrija zemāk redzamajā grafikā skaidro detalizētāk. Nākamgad šajā sadaļā, kas ietver arī 46,8 miljonus eiro mehanizācijas projekta turpināšanai, paredzēti 220,27 miljoni eiro. Šogad šīs sadaļas budžets bija 156,55 miljoni eiro.

Nacionālo bruņoto spēku (NBS) vienību atlīdzībai finansējums no šogad atvēlētajiem 126,16 miljoniem eiro nākamgad pieaugs līdz 140,73 miljoniem eiro.

54 infrastruktūrai un objektu uzturēšanai paredzētie miljoni ietver Ādažu bāzes attīstību, Zemessardzes bataljonu bāžu un mācību infrastruktūras projektus, kā arī NBS objektu apsaimniekošanu, portālam "Delfi" skaidro ministrijā. Šajā sadaļā pieaugums salīdzinājumā ar šo gadu, kad šiem mērķiem atvēlēti bija 51,3 miljoni eiro, gan ir neliels.





NBS regulāro spēku uzdevumu izpildei un starptautisko operāciju un mācību nodrošināšanai paredzētie 59,3 miljoni eiro plānoti visu NBS spēku vienību uzturēšanas izdevumu segšanai, tostarp mazvērtīgā inventāra iegādi, komandējumu izdevumus, apmācību procesa nodrošināšanu, kas paredz arī personāla un vienību gatavošanu starptautiskām operācijām, sakaru nodrošināšanu (arī lidaparātiem un kuģiem), militāro iekārtu uzturēšanu. Arī 2017. gada budžetā tam tika izdalīta līdzīga summa.

Savukārt iemaksas starptautiskajās organizācijās paredz iemaksas NATO budžetā, iemaksas ANO miera uzturēšanas spēkiem, maksājumus Eiropas Savienības budžetā ar aizsardzību saistītajiem pasākumiem, piemēram, Eiropas aizsardzības aģentūrā un ES militārajām operācijām sasniedz 9,77 miljonus eiro, kas arī ir teju tādā pašā līmenī kā 2017. gadā.

Izvērstāku informāciju par plānotajiem budžeta tēriņiem Aizsardzības ministrija nesniedz.

Mehanizācija, pašgājējhaubices un pretgaisa aizsardzība

NBS attīstības plāns nav publiski pieejams dokuments, tomēr ministrija paudusi, ka vidējā termiņā tas paredz 20% aizsardzības budžeta novirzīt ekipējuma iegādei, bet 8% – infrastruktūras attīstībai.

Par NBS prioritāri attīstāmajām spējām noteikta agrā brīdināšana, gaisa telpas novērošana, pretgaisa aizsardzība, mobilitātes un pretmobilitātes spējas, sauszemes kaujas spējas un uzņemošās valsts atbalsts.

Viens no lielākajiem armijas pirkumiem un projektiem ir Sauszemes spēku mehanizācija. Saskaņā ar ministrijas publiskoto informāciju tās īstenošanai no 2012. līdz 2022. gadam kopumā paredzēti 260,7 miljoni eiro. No Lielbritānijas Latvija iepērk mazlietotu kaujas izlūkošanas kāpurķēžu bruņutehniku. Latvija no Lielbritānijas saņēmusi 64 šādas mašīnas, tomēr to iegāde nav vienīgie izdevumi, jo tehnika tiek aprīkota ar atbilstošiem sakaru līdzekļiem, ieročiem, tāpat nepieciešams nodrošinājuma transports, munīcija un personāla apmācība.

Šogad mehanizācijas projektam piešķirti 44,6 miljoni eiro, bet nākamgad – 54,7 miljoni eiro.

Nākamgad turpināsies arī pašgājējhaubiču piegāde no Austrijas. Iecerēts, ka Latvija kopumā saņems 47 lietotas pašgājējhaubiču sistēmas. Viena šāda mašīna maksā no 60 līdz 140 tūkstošiem eiro.

Savukārt no Dānijas 2018. gadā Latvija saņems pretgaisa aizsardzības sistēmas "Stinger", bet šī līguma summu ministrija līdz šim nav atklājusi.

Tāpat ministrija izceļ arī jūras novērošanas sistēmas modernizēšanu, kas nozīmē 12 jaunu stacionāru torņu būvi un viena torņa rekonstrukciju. Lielākajā daļā šo objektu būvniecība jau noslēgusies.

Bruņojas arī kaimiņi

Portālu "Delfi" Igaunijas Aizsardzības ministrija informē, ka nākamgad plānotie lielākie iepirkumi ir triecienšauteņu nomaiņa, kaujas mašīnu CV90 iegādes programmas turpināšana, kā arī lielkalibra munīcijas iegāde.

Tāpat ziemeļu kaimiņvalsts grasās attīstīt militāro bāzi Tapā, kā arī mācību poligonus Nursipalu un Tapā.

Lietuvas aizsardzības ministrija atbildes uz "Delfi" jautājumiem nesniedza, tomēr tā jau iepriekš informējusi, ka tuvākajos gados dienvidu kaimiņvalsts saņems 385 miljonus eiro vērtas jaunas bruņumašīnas, 28 miljonus ASV dolārus vērtas prettanku raķešu sistēmas un citu tehniku.