Turpretī 0,5 litru 5% alus pudelei cena pieaugs tikai par 0,04 eiro. LANA norāda, ka alus akcīzes likmi vajadzētu kāpināt ievērojami straujāk, lai tā reformas laikā izlīdzinātos vai tuvinātos sidra akcīzes likmei. Ja 5% alum šobrīd akcīzes nodokļa likme par 0,5 litru pudeli ir 0,11 eiro, tad šāda paša tilpuma sidram - 0,32 eiro.

LANA izpilddirektors Dāvis Vītols norāda, ka grādīgajiem dzērieniem un citiem alkoholiskajiem dzērieniem būtu nepieciešams ievērojami mazāks likmes pieaugums. FM nodokļu reformas ietvaros piedāvātais akcīzes nodokļa pieaugums stipro alkoholisko dzērienu kategorijai par 15,2% salīdzinājumā ar esošo akcīzes nodokļa likmi ir pārāk straujš. Šāda pieauguma dēļ 10-12% apmērā var samazināties iekšējais patēriņš, kamdēļ saruks akcīzes nodokļa ieņēmumi un pievienotās vērtības nodokļa (PVN) ieņēmumi.

Asociācijā arī uzsver, ka Latvijā joprojām ir ievērojams nelegālā alkohola apjoms, kas saskaņā ar pēdējiem pētījumiem grādīgā alkohola segmentā sasniedz 25% no tirgus. Būtiski ceļot akcīzes likmi grādīgajam alkoholam, nelegālajiem darboņiem pavērsies plašākas iespējas izvērst savu rūpalu. "LANA aicina FM būtiski samazināt akcīzes nodokļa pieaugumu grādīgajam alkoholam un kompensēt ieņēmumus ar akcīzes nodokļa palielināšanu alkoholiskajiem dzērieniem ar mazāku grādu saturu, kā arī būtiskus papildus ieņēmumus dos pierobežas tirdzniecība," uzsver asociācijā, atgādinot, ka pērn Igaunijas pierobežas tirdzniecība Latvijas budžetam ienesa apmēram 15-20 miljonus eiro.

Saskaņā ar LANA aprēķiniem, saglabājot pirms FM nodokļu reformas plānoto akcīzes nodokļa likmes pieaugumu grādīgajam alkoholam, valsts 2018. gadā varētu ieņemt par 28 miljoniem eiro vairāk nekā, palielinot nodokli tādā apmērā, kā to paredz nodokļu reformas iedvesmotais FM priekšlikums. Par pamatu šādai prognozei kalpo LANA veiktie aprēķini un Igaunijas situācijas analīze. LANA arī norāda, ka, pateicoties līdzšinējai akcīzes nodokļa stabilitātei, Latvijas pierobežā šogad tika radītas jau 200 jaunas darba.

Jau ziņots, ka saskaņā ar FM nodokļu reformas ieviešanas rezultātā radušos nodokļu ieņēmumu zudumus iecerēts kompensēt ar akcīzes nodokļa celšanu degvielai, cigaretēm un alkoholam.

Vīna akcīzes nodokli plānots celt par 18% - no esošajiem 78 eiro par par 100 litriem līdz 92 eiro. Akcīzes nodoklis alum varētu augt par 24% - no esošajiem 4,5 eiro par katru absolūtā spirta tilpumprocentu līdz 5,6 eiro.

Alkohola starpproduktiem no 15 līdz 22 tilpumprocentiem plānots celt akcīzi par 15% - no esošajiem 130 eiro par 100 litriem līdz 150 eiro. Savukārt pārējiem alkoholiskajiem dzērieniem plānots celt akcīzes nodokli par 15% - no esošajiem 1450 eiro par absolūtā spirta procentu līdz 1670 eiro.