Viņš uzsvēra, ka Finanšu ministrijas (FM) izstrādātā nodokļu politika alum starp visiem alkoholiskajiem dzērieniem paredz straujāko akcīzes nodokļa pieaugumu - 25% apmērā. Pārējiem alkoholiskajiem dzērieniem akcīzes nodoklis pieaugs vidēji par 15%. Neraugoties uz šo priekšlikumu, tiek apsvērts īstenot deputāta Imanta Parādnieka (VL-TB/LNNK) priekšlikumu par vēl lielāku akcīzes pieaugumu alum. Tādējādi stiprais alkohols būs vēl pieejamāks patērētājiem, kas ir pretrunā ar deputātu publiski pausto par alkohola patēriņa samazināšanu valstī. "Būtiski palielinot akcīzi alum, mērķis samazināt alkoholisko dzērienu patēriņu netiks sasniegts, jo daudz straujāk pieaugs citu alkoholisko dzērienu realizētais apjoms," uzsvēra Liniņš.

Latvijas Alus darītāju savienības izpilddirektors norādīja, ka šā gada pirmajos četros mēnešos patēriņam nodoto stipro alkoholisko dzērienu - degvīna, konjaka, brendija, liķiera un viskija apmērs ir pieaudzis par 10%, bet alum - tikai 1%, kas noticis, pateicoties pierobežas tirdzniecībai ar Igauniju. Pēc Liniņa teiktā, pierobežas tirdzniecība ar Igauniju veido aptuveni 5% no visa alus tirgus apjoma, apliecinot, ka Latvijā uz vietas patērētā alus kritums ir vismaz 4%.

Liniņš arī atgādināja, ka alus nozari negatīvi ietekmē Saeimas balsojums par labu PET iepakojuma ierobežojumiem, kamdēļ nākamgad alus realizācija varētu kristies par aptuveni 20%. Nesamērīgi paaugstinot akcīzes nodokli, alus realizācijas kritums būs vēl dramatiskāks.

Latvijas Alus darītāju savienības izpilddirektors atzīmēja, ka šobrīd Latvijā ir reģistrētas vairāk nekā 40 alus darītavas, kuras pārsvarā atrodas Latvijas reģionos, tādējādi veicinot ekonomisko attīstību attiecīgajā apvidū. Būtiski paaugstinot akcīzes nodokli alum, tiek apdraudēta alus darītavu dzīvotspēja reģionos, kur jau tā ir samērā augsts bezdarba līmenis. "Nesamērīga akcīzes nodokļa celšana būtu dubults sitiens mazajām darītavām, jo pirms neilga laika deputātu pieņemtais lēmums par divu litru PET iepakojuma aizliegumu faktiski nozīmē to investīciju norakstīšanu, kas ieguldītas PET ražošanas līniju modernizācijā," sacīja Liniņš.

Jau vēstīts, ka ar grozījumiem likumā "Par akcīzes nodokli" paredzēts kompensēt nodokļu reformas ieviešanas rezultātā radušos nodokļu ieņēmumu zudumus. Likuma grozījumi paredz celt akcīzes nodokli degvielai, cigaretēm un alkoholam.

Tostarp vīna akcīzes nodokli iecerēts celt par 18% - no esošajiem 78 eiro par par 100 litriem līdz 92 eiro. Akcīzes nodoklis alum augs par 24% - no esošajiem 4,5 eiro par katru absolūtā spirta tilpumprocentu līdz 5,6 eiro. Alkohola starpproduktiem no 15 līdz 22 tilpumprocentiem cels akcīzi par 15% - no esošajiem 130 eiro par 100 litriem līdz 150 eiro. Savukārt pārējiem alkoholiskajiem dzērieniem cels akcīzes nodokli par 15% - no esošajiem 1450 eiro par absolūtā spirta procentu līdz 1670 eiro.