Asociācijā ir neizpratnē par Finanšu ministrijas (FM) iesniegtajiem priekšlikumiem nodokļu reformas likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā, kas paredz cigarešu akcīzes nodokli plānoto 5,5% vietā paaugstināt par 11%. TIRNA uzskata, ka iesniegtie priekšlikumi ir sasteigti, ekonomiski nepamatoti un nedos lielākus nodokļu ieņēmumus.

TIRNA arī uzsvēra, ka Latvijā ir augstākais kontrabandas cigarešu īpatsvars Eiropas Savienībā, tādējādi katru gadu valsts budžets zaudē aptuveni 69 miljonus eiro. Iepriekšējo gadu pieredze pierāda, ka strauja akcīzes nodokļa paaugstināšana cigaretēm nozīmē vēl straujāku kontrabandas pieaugumu. "Pieaugot tabakas izstrādājumu gala cenai veikalos, ievērojami palielināsies kontrabandas cigarešu tirdzniecība, kā rezultātā saruks valsts budžeta ieņēmumi no akcīzes nodokļa un tiks sagrauts tiesībsargājošo iestāžu līdz šim ieguldītais darbs kontrabandas apkarošanā," pauda asociācijā.

Tā rezultātā FM iecerētais fiskālais efekts netiks sasniegts, bet valsts būs spiesta tērēt līdzekļus cīņai ar nelegālo tirdzniecību. Asociācijā atgādināja, ka valdība jau šobrīd no akcīzes nodokļa tabakai negūs paredzētos ienākumus, piemēram, šā gada pirmajā pusgadā tabakas akcīzes nodokļa ieņēmumu izpilde par 6% atpalika no plānotā budžeta. Vēl straujāka akcīzes nodokļa celšana cigaretēm dos ne tikai fiskāli, bet arī sociāli nelabvēlīgu ietekmi.

TIRNA jau vairākkārt ir norādījusi, ka straujš vai pārmērīgs akcīzes nodokļa palielinājums, kas pārsniedz inflāciju, sniedz ieguvumus tikai nelegālā biznesa darboņiem, kropļo legālo uzņēmējdarbību un rada zaudējumus valstij. Asociācijā atgādina, ka kontrabandas uzplaukums Latvijā sākās pēc tam, kad 2008.gadā nepārdomāti strauji tika pacelts akcīzes nodoklis cigaretēm, neizvērtējot pirktspējai atbilstošu pieprasījuma kāpumu pēc lētām cigaretēm no trešajām valstīm, kā arī tiesībsargājošo iestāžu gatavību un kapacitāti koordinētai kontrabandas apkarošanai. Rezultātā legālais tirgus samazinājās gandrīz uz pusi un valsts zaudējumi budžeta ieņēmumos bija apmēram 90 miljonus eiro.

TIRNA aicina Saeimas budžeta un finanšu (nodokļu) komisiju neatbalstīt FM sagatavotos priekšlikumus nodokļu reformas likumprojektu izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.

Jau ziņots, ka Saeima pagājušajā piektdienā pēc plašām debatēm pirmajā lasījumā atbalstīja ar nodokļu reformu saistītos likumprojektus. Likumprojektus galīgajā lasījumā paredzēts skatīt ceturtdien, 27. jūlijā.

Ar grozījumiem likumā "Par akcīzes nodokli" paredzēts kompensēt nodokļu reformas ieviešanas rezultātā radušos nodokļu ieņēmumu zudumus. Likuma grozījumi paredz celt akcīzes nodokli degvielai, cigaretēm un alkoholam. Tostarp akcīzes nodokļa likmi cigaretēm plānots celt par 5,5% - no 67 eiro par 1000 cigaretēm patlaban līdz 70,7 eiro no 2018. gada 1. jūlija. Savukārt vīna akcīzes nodokli cels par 18% - no esošajiem 78 eiro par par 100 litriem līdz 92 eiro. Akcīzes nodoklis alum augs par 24% - no esošajiem 4,5 eiro par katru absolūtā spirta tilpumprocentu līdz 5,6 eiro.