Asociācijā pauda cerību, ka tuvākajā nākotnē būs iespējams rast risinājumu problemātikai par IIN no laimestiem piemērošanu rezumējošā kārtībā. Piemēram, viens no izvērtējamiem variantiem ir radīt iespēju, ka nodoklis no laimestiem rezumējošā kārtībā ir jāmaksā, ja laimestu summa (neieskaitot aprēķinā laimestus, kurus ir izmaksājis azartspēļu organizators un par kuriem jau ir ieturēts nodoklis) pārsniedz 14 400 eiro, nodokli piemērojot no minētās summas pirmā eiro.

LSBA norāda, ka tādējādi tiks novērsta iespēja, ka normatīvais regulējums rada būtisku slogu labticīgiem azartspēļu spēlētājiem, jo viņi varētu spēlēt summas robežās, virs kuras IIN no laimestiem nomaksa atbilstu tās varbūtējai ekonomiskajai jēgai.

LSBA atzinīgi novērtē līdzšinējās konstruktīvās diskusijas ar Finanšu ministriju (FM) par grozījumiem likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli", ar mērķi sabalansēt sākotnējo regulējumu un padarot nodokļa administrēšanu efektīvāku, vienlaikus izsakot cerību un aicinājumu, arī turpmāk kopīgi ar nozari analizēt nodokļu ietekmi, lai padarītu normatīvo regulējumu ilgtspējīgu un samērīgu.

Jau ziņots, ka FM rosina būtiski celt ar IIN neapliekamos izložu un azartspēļu laimestus, tādējādi pārskatot šā gada sākumā spēkā stājušos nodokļu reformu, kurā noteikts ar IIN apliek izložu un azartspēļu laimestus, kuru vērtība pārsniedz 3000 eiro. FM vienojusies ar azartspēļu un izložu nozari par Pašatteikušos personu reģistra ieviešanu, kas ļaus palīdzēt fiziskām personām ar atkarību no azartspēlēm un izlozēm, vienlaicīgi paaugstinot ar IIN neapliekamo laimesta apmēru un nosakot fiksētu IIN likmi.

Ministrija iesaka paaugstināt ar IIN neapliekamo laimesta apmēru taksācijas perioda laikā no līdzšinējiem 3000 eiro uz 7200 eiro. FM norādīja, ka tādējādi tiks samazināts azartspēļu un izložu organizētājiem laimesta apmēru sliekšņu skaits.

Tāpat ar likuma grozījumiem paredzēts noteikt, ka azartspēļu un izložu laimestiem būs viena IIN likme 23% apmērā, neatkarīgi no laimesta apmēra.

Minēto likumprojektu plānots virzīt izskatīšanai valdībā un Saeimā kopā ar grozījumiem Azartspēļu un izložu likumā, kas paredz ieviest Pašatteikušos personu reģistru. Šajā reģistrā plānots iekļaut personas, kas lūdz noteikt tām liegumu spēlēt jebkādas azartspēles un interaktīvās izlozes.

LSBA pārstāv spēļu biznesa nozarē strādājošo uzņēmumu intereses valsts un publiskajā sektorā un tās mērķis ir veicināt Latvijas spēļu biznesa kopējo attīstību un atbildīgu azartspēļu patēriņu.