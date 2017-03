Viņa arī norādīja, ka līdz ar to AĪPL šo ieceri vērtē atzinīgi. "ĀIPL var atzinīgi komentēt solidaritātes nodokļa izslēgšanu no piedāvātās nodokļu sistēmas. Tas iepriekš radīja pretrunīgas reakcijas un pēc būtības tika vērtēts kā nesabalansēta apmēra ienākuma nodoklis. Tas diemžēl bija par pamatu tam, lai Latvija nebūtu pievilcīga augsti kvalificētu speciālistu nodarbināšanai," uzsvēra Jaksona.

Kopumā ĀIPL ir gandarīt par FM vēlmi veidot nodokļu sistēmu, kas būtu vienlaikus konkurētspējīga un prognozējama ilgstošā periodā. Šie abi faktori bieži ir izšķirošie, kad tiek pieņemti lēmumi par ilgtermiņa investīcijām šajā reģionā. "Varam atzinīgi novērtēt to, ka FM piedāvātā nodokļu reforma skata visus nodokļus kopumā, nevis piedāvā dažādas izmaiņas atsevišķos normatīvos, kā tas ir bijis iepriekš. Ir ņemta vērā nodokļu savstarpējā ietekme, un redzams, ka sistēmu ir iecerēts arī zināmā mērā vienkāršot," atzina Jaksona.

AĪPL arī pauda uzskatu, ka attiecībā uz darbaspēka nodokļiem nodokļu slogs Latvijā ir augsts, tāpēc pozitīvi vērtējama iniciatīva samazināt iedzīvotāju ienākumu nodokļa (IIN) pamatlikmi no 23% līdz 20%. Kopā ar diferencētu neapliekamo minimumu un lielāku IIN likmi gada ienākumiem virs 45 000 eiro faktiski tiks radīta progresīva IIN sistēma.

Savukārt, runājot par 0% uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) likmes piemērošanu reinvestētajai peļņai, Jaksona norādīja, ka ĀIPL būs svarīga šīs reformas ieviešanas metode. "Patlaban nav zināms, kā paredzēts veikt pāreju no esošās uz plānoto sistēmu, lai uzņēmumi varētu tam atbilstoši sagatavoties, un kā uzņēmumi varēs izmantot to atbalstu un atvieglojumus, kas bija piešķirti līdz šim. Tāpat vēlamies norādīt, ka arī pie piedāvātā UIN modeļa var rasties virkne problēmsituāciju, un tas negarantē to, ka dividendēs nesadalītā peļņa tiek patiešām ieguldīta uzņēmumu attīstībā," viņa sacīja.

Tāpat Jaksona minēja, ka, saglabājot pievienotās vērtības nodokļa (PVN) standarta likmi esošajā 21% apmērā un pakāpeniski ceļot citus netiešos nodokļus, FM turpina rīkoties jau iepriekš iezīmētā virzienā.

Savukārt attiecībā uz plāniem par mikrouzņēmumu nodokļa (MUN) režīma saglabāšanu un dzīvesstila uzņēmumiem labvēlīgu regulējumu ieviešanu AĪPL to vērtē pozitīvi ar nosacījumu, ja tas ir kopsolī ar atbilstošām pretizvairīšanās normām, kas neļautu šos režīmus izmantot nepamatoti, atzina Jaksona.

Jau vēstīts, ka FM nodokļu reformai piedāvā samazināt IIN līdz 20%, atcelt solidaritātes nodokli un saglabāt MUN.

FM piedāvā reformēt darba spēka nodokļus, ieviešot IIN likmi 20% ieņēmumiem līdz 45 000 eiro gadā, bet ieņēmumiem virs 45 000 eiro gadā nosakot IIN likmi 23% apmērā. FM arī piedāvā celt minimālo algu līdz 430 eiro, kā arī atcelt solidaritātes nodokli. FM piedāvājums paredz noteikt diferencēto nepaliekamo minimumu no 0 līdz 300 eiro, proti, 0 neapliekamais minimums būtu pie atalgojuma 1350 eiro, bet 300 eiro - pie minimālās algas.

FM rosina arī noteikt sociālo nodokli atalgojumam līdz 52 400 eiro gadā parastajā režīmā, no 52 400 eiro līdz 85 400 eiro gadā netiek piešķirti īstermiņa pabalsti, bet virs 85 400 eiro gadā - nav jāmaksā. Tāpat rosināts noteikt 20% UIN sadalītajai peļņai.

Tāpat piedāvātas arī citas izmaiņas nodokļu jomā.