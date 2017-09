Kā skaidroja ministrijā, Ministru kabineta noteikumu projekts paredz noteikt vienotu maksas apmēru: Rīgā – 100 eiro mēnesī, bet ārpus Rīgas – 50 eiro mēnesī, saglabājot samazinātu patentmaksas apmēru pensionāriem un personām ar pirmās un otrās grupas invaliditāti – 9 eiro par sešiem mēnešiem vai 17 eiro par gadu.

Pašlaik patentmaksām ir atšķirīgas maksas atkarībā no konkrētās profesijas un svārstās no 43 līdz 100 eiro atkarībā no sadalījuma pa reģioniem un profesijām.

Ministrija piedāvā atteikties no pārāk detalizēta saimnieciskās darbības veidu sadalījuma, nosakot jaunu konsolidētu sarakstu ar amatiem un profesijām, par kuriem var maksāt patentmaksu.

Tāpat piedāvāts vienkāršot administrēšanas un samaksas kārtību, nosakot īsāku patentmaksas pieteikšanās un izskatīšanas termiņu – septiņas darba dienas līdzšinējo 10 darbadienu vietā.

Paredzēts, ka personas varēs pieteikties elektroniski, izmantojot elektronisko deklarēšanās sistēmu, kā arī pieteikties un samaksāt patentmaksu varēs arī, izmantojot mobilo aplikāciju.

Minētais regulējums attieksies uz fiziskām personām saimnieciskās darbības veicējiem, kuru ieņēmumi nepārsniedz 15 000 eiro gadā un kuri nenodarbina citas personas.

Tāpat regulējums attieksies uz fiziskām personās, kuras veic saimniecisko darbību tādās jomās kā ādas un tekstilizstrādājumu amatniecība, apģērbu un apavu izgatavošana un labošana, pulksteņu un slēdzeņu labošana, kā arī citi sadzīves pakalpojumi, amatniecības izstrādājumu izgatavošana, floristika, fotografēšanas, videoieraksta un audioieraksta pakalpojumi, skaistumkopšanas pakalpojumi, privātie mājsaimniecības pakalpojumi un mājas aprūpes pakalpojumi.

Ministru kabineta noteikumu projekts "Kārtība, kādā piemērojama patentmaksa un tās apmēri fiziskās personas saimnieciskajai darbībai noteiktā profesijā" iesniegts izskatīšanai valsts sekretāru sanāksmē.

Ka skaidro EM, patentmaksas maksātājs kā uzņēmējdarbības forma radās 2009. gadā, lai motivētu ekonomiski aktīvos cilvēkus, kas palikuši bez darba, uzsākt savu mazo biznesu un atgriezties ekonomiskajā apritē. Valsts mērķis bija radīt iespēju ikvienam iedzīvotājam uz atvieglotiem nosacījumiem attīstīt savu uzņēmējdarbību, tādējādi mazinot bezdarbu un sekmējot Latvijas tautsaimniecības izeju no krīzes.

No 2010. gada 1. janvāra tika noteikts, ka fiziska persona, kas veic saimniecisko darbību noteiktās profesijās vai darbībās, var izvēlēties maksāt patentmaksu, kas ir galīgs nodokļa maksājums par fiziskās personas saimniecisko darbību noteiktā profesijā.

Patentmaksas ir nodokļu maksājums, kas apvieno iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas.

2017. gadā ir reģistrēti vairāk nekā 2000 patentmaksas maksātāji, liecina EM apkopotā statistika.