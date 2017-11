Portāls "Delfi" piedāvā video un teksta tiešraidi no Saeimas.

Budžets 2018

Juris Viļums (LRA) aicina atbalstīt Latvijas Reģionu apvienības (LRA) priekšlikumu, kas nosaka, ka Saeimas deputāta mēnešalga tiek aprēķināta sākoties viņa pilnvarām un paliek nemainīga līdz pilnvaru izbeigšanās brīdim. Deputāts Valdis Kalnozols (ZZS) gan norāda, ka tauta būtu daudz pateicīgāka, ja tiktu nodrošināta laba alga. LRA priekšlikums Saeimas atbalstu negūst.

Atsākas Saeimas ārkārtas sēde, kura noslēdzās ceturtdien plkst. 17.

Saeimas priekšsēdētāja izsludina ārkārtas sēdes pārtraukumu līdz ceturtdienas plkst. 9.

Dāldera priekšlikums gūst Saeimas atbalstu: valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atalgojumu un citas summas, kas viņiem pienākas, katru mēnesi publicēs institūciju mājaslapās.

Saeima vēta Inta Dāldera (V/”Par”) priekšlikumu, kas paredz valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atalgojumu un citas summas, kas viņiem pienākas, katru mēnesi publicēt institūcijas mājaslapā. Šo priekšlikumu pavada plašas diskusijas. Sergejs Dolgopolovs (S) aicina ieviest vienotu reģistru, kur tiktu apkopoti visu valsts un pašvaldību institūciju darbinieku atalgojumi. Savukārt Solvita Āboltiņa (V) aicina atbalstīt priekšlikumu, jo, iespējams, kāds noticēs, ka politiķi strādā tautas labā.

Deputāta Ivara Brīvera (LRA) atziņa par azartspēļu nozari: "Nešaubos, ka lielākajai daļai no mums nav nekādu īpašu simpātiju pret šāda veida biznesu un arī man nav. Azartspēles nav tas, uz ko balstīt ekonomiku. Arguments tas, ka nāk nauda budžetā. Jā, taču tā ir uz asarām un pat asinīm balstīta nauda. Tā kā es nešaubos, ka ilgāk kā, nezinu, 10 vai 20 gadiem varbūt cilvēki būs sapratuši, ka šāds bizness tomēr laikam nav tas, uz ko balstīt ekonomiku. Taču tā pasaule, kurā mēs dzīvojam, ir tāda, kāda viņa ir, un mēs to nepārtaisīsim. Un tāpēc laikam tomēr jāskatās, kā gūt iespējamu labumu Latvijas ekonomikai no šī ļaunuma – azartspēlēm, lūk."

Deputāti neatbalsta arī Jūlijas Stepaņenko (S) priekšlikumu nodokļa samazināto likmi 12% apmērā piemērot maizei, svaigai gaļai un zivīm, pienam un sviestam un Vitālija Orlova (S) priekšlikumu nodokļa samazināto likmi 5% apmērā piemērot kompensējamām zālēm, kas ir iekļautas valsts Kompensējamo zāļu sarakstā.

Deputāti sāk debates par ieceri samazināt pievienotās vērtības nodokli dārzeņiem. Piemēram, frakcija “No sirds Latvijai” aicina nodokļa samazināto likmi piemērot arī pienam, krējumam, paniņām, rūgušpienam, kefīram un citiem fermentētiem vai skābpiena produktiem, sviestam un maizei, kā arī ēdināšanas pakalpojumiem. Parlamentārieši šo priekšlikumu gan neatbalsta.

Saeima izskatījusi 22 no 28 nākamā gada valsts budžeta projekta pavadājošajiem likumprojektiem. Plānots, ka deputāti darbu turpinās līdz plkst. 17. Nepieciešamības gadījumā Saeimas ārkārtas sēde turpināsies ceturtdien.

Saeima pieņem grozījumus likumā par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli. Ja azartspēļu pakalpojumu sniegšanā gada laikā tiks izmantotas vairāk par 25 azartspēļu iekārtām, maksa par licences izsniegšanu būs 400 000 eiro. Ja azartspēļu pakalpojumu sniegšanā gada laikā tiks izmantotas 25 vai mazāk iekārtas, tad maksa par licences izsniegšanu būs 120 000 eiro.

Juris Viļums (LRA) paziņo: ja grozījumi likumā “Par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli” tiks pieņemti, viņš vērsīsies pie Valsts prezidenta un aicinās viņu nodot grozījumus otrreizējai caurlūkošanai. Deputātu vairākums viņā neieklausās un likumu pieņem.

Atsākas sēde.

Tāpat Saeimā atbalstītie grozījumi nosaka, ka jaunu internātskolu dibināšana no 2018. gada 1. janvāra nav atļauta. http://www.delfi.lv/news/national/politics/valdiba-noteiks-minimalo-skolenu-skaitu-vidusskolas.d?id=49473431

Neliela fotosesija sēdes starpbrīdī.

Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece (NA) izsludina sēdes pārtraukumu. Sēde atsāksies plkst. 15.30.

Otrā pensiju līmeņa pārvaldīšanas maksājuma pastāvīgā daļa tiks samazināta līdz 0,6%, lēmusi Saeima. Tāpat Saeimā atbalstu guvušie grozījumi paredz aizliegt valsts fondēto pensiju shēmas ieguldījumu plāna līdzekļus ieguldīt virtuālajās valūtās un tādos alternatīvo ieguldījumu fondos, kuru darbības noteikumi paredz vairāk nekā 10% no fonda neto aktīviem ieguldīt virtuālajās valūtās.

Uz ārkārtas Saeimas sēdi ieradušies arī skolēni.

Latvijā saglabās esošos ģimenes valsts pabalstus un noteiks ikmēneša piemaksas, ņemot vērā ģimenē audzināmo bērnu skaitu, par kuriem tiek saņemts ģimenes valsts pabalsts, paredz Saeimā galīgajā lasījumā pieņemtie grozījumi Valsts sociālo pabalstu likumā. Paredzēts, ka piemaksas apmēru par diviem bērniem noteiks 10 eiro mēnesī, par trīs – 66 eiro, par četriem – 116 eiro, par pieciem – 166 eiro, par sešiem – 216 eiro, par septiņiem – 266 eiro, bet par astoņiem un vairāk bērniem piemaksas apmērs sasniegs 316 eiro mēnesī. http://www.delfi.lv/bizness/budzets_un_nodokli/divu-un-vairak-bernu-vecaki-sanems-piemaksas.d?id=49467755

Gunārs Kūtris (NSL) no Saeimas tribīnes raksturo opozīcijas deputātu lomu valsts budžeta izskatīšanā: "Cienījamie kolēģi! Es saprotu, ka ar vairākuma balsīm šodien, protams, centīsies pieņemt pilnīgi visus likumprojektus."

Saeima pēc vairāku stundu debatēm pieņem Izglītības likuma grozījumus galīgajā lasījumā. Debates par šiem grozījumiem parlamentārieši sāka plkst. 10.15.

Apstiprināts Saeimas Analītiskajā dienestā veicamo analītisko pētījumu plāns 2018. gadam. Dienests padziļināti pētīs pabalstu, kas saistīti ar bērna ienākšanu ģimenē un audzināšanu, saņēmēju raksturojumu un dinamiku laika periodā no 2005. līdz 2017.gadam. Dienests analizēs arī pabalstu par bērniem korelāciju ar dzimstības līmeni trūcīgās un sociāli nelabvēlīgās ģimenēs. Tāpat Analītiskais dienests nākamgad padziļināti pētīs izdienas pensiju pieprasīšanas vecumu un tās piešķiršanas profesijas un kritērijus.

Eiropas Komisija (EK) ir pozitīvi novērtējusi Latvijas budžeta projektu 2018. gadam, norādot, ka tas kopumā atbilst eirozonas Stabilitātes un izaugsmes pakta nosacījumiem. Latvija esot viena no sešām eirozonas valstīm, kuru nākamā gada budžeta projekti novērtēti kā atbilstoši pakta nosacījumiem. Pārējās valstis ir Vācija, Lietuva, Luksemburga, Somija un Nīderlande.

Atsākas Saeimas sēde!

Tautas kalpu debates: Silvija Šimfa (NSL) un Kārlis Šadurskis (V)S.Š.: Šadurska kungs! Man parasti patīk klausīties, kā jūs runājat. Jums jūsu teiktajā vienmēr ir loģika un tāds skaidrs domu gājiens, bet šoreiz jūsu runa mani, godīgi sakot, šokēja. Un šokēja tā iemesla pēc, ka jūs esat valdības loceklis un runājat īstenībā par apokalipsi, kas notiek mūsu provincē, par to, kā viss mums veļās uz bezdibeni. K.Š.: Jā, godātā Šimfas kundze un citi kolēģi, kas arī jūtas šokēti! Nē, tie nav citplanētieši! Vispārējās izglītības iestādes, to dibinātāji ir pašvaldības. Tad es varētu tā tēlaini teikt "pagastveči".

Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece (NA) izsludina sēdes pārtraukumu līdz plkst. 13.30.

Deputāts Varis Krūmiņš (LRA) uzsver, ka Latvijas Reģionu apvienība stingri pastāv uz to, ka pašvaldībām kā skolu dibinātājām ir pašām jālemj gan par šo skolu pastāvēšanu, gan skolēnu skaitu no 1. līdz 12. klasei un jāatbild par mācību kvalitātes nodrošināšanu. "Mēs esam pret neprofesionalitāti un paviršību šobrīd piedāvātajā izglītības reformā. Tātad jau ilgstoši notiek daudzas diskusijas par optimālo skolēnu skaitu skolās un klasēs, lai precizētu vadlīnijas, ka skola spēja nodrošināt kvalitatīvu izglītību ikvienam. Jā! Pēc pētījuma 130 vidusskolas ar divām paralēlklasēm no 10. līdz 12. droši vien spēs nodrošināt kvalitatīvas mācības, bet kā to izdarīja? Reāla plāna nav! Ministram – viņam plāns šāds arī nav bijis. Ir tikai skaitļi kartē un izglītības un zinātnes ministra Šadurska ātrās idejas," sacīja Krūmiņš.

Saeimas tiešraidei var sekot līdzi arī citās parlamenta telpās. Piemēram, Saeimas Dzeltenajā zālē.

Juris Viļums (LRA) netic, ka Ministru kabineta (MK) noteikumu, kuros noteiks minimālo skolēnu skaitu vidusskolu klasē, izstrādi pavadīs plašas diskusijas. Tāpat viņš veltīja kritiku izglītības un zinātnes ministram Kārlim Šadurskim (V), kurš vēl nav konkrēti pateicis, kāds varētu būt minimālais skolēnu skaits klasēs. Savukārt Aldis Adamovičs (V) atgādina, ka šis jau ir kompromiss. Izglītības un zinātnes ministrija spiediena dēļ jau atteicās no rosinājuma Izglītības likumā deleģēt MK tiesības noteikt minimālo skolēnu skaitu pamatskolas 7.-9.klasē.

Plašas diskusijas turpina pavadīt sagatavotos grozījumus Izglītības likumā, kas paredz deleģējumu Ministru kabinetam noteikt minimālo skolēnu skaitu vidusskolu klasēs.

Deputāts Ints Dālderis (V/"Par") atsauc priekšlikumu par obligāto vidējo izglītību, taču jau drīzumā par to spriedīs Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisija. Deputāta atsauktais priekšlikums grozījumiem Izglītības likumā piedāvāja noteikt, ka obligāta būtu vidējās izglītības iegūšana vai izglītības ieguves turpināšana vidējās izglītības iegūšanai līdz 30 gadu vecumam. Patlaban likumā kā obligāta noteikta pamatizglītības iegūšana vai pamatizglītības iegūšanas turpināšana līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai. Komentējot priekšlikumu, izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis (V) atzīst, ka viena no Latvijas kļūdām ir atteikšanās no obligātās vidējās izglītības. Viņš uzsver, ka šobrīd redzam šī lēmuma sekas. “Idejiski Dāldera kunga priekšlikumi ir ļoti pareizi,” norāda ministrs, piebilstot, ka šis nav budžeta jautājums. Izglītības un zinātnes ministrija nopietni strādā pie šī jautājuma. Šadurskis cer, ka vēl šajā Saeimas sasaukumā par to varētu lemt. Dāldera priekšlikumi tiks izdalīti atsevišķā likumprojektā un nodoti Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai.

Piecas minūtes pēc Saeimas ārkārtas sēdes pirmā pārtraukuma pasludināšanas uz sēdi sanāca Saeimas Prezidija un Frakciju padome, kas lēma: Saeimas rudens sesiju plānots slēgt 27. decembrī un ziemas sesiju sākt 2018. gada 8. janvārī.

Tautas kalpu debates: Artuss Kaimiņš (KPV LV) un Jānis Dombrava (NA) A.K.: Dombrava, neatsauc, lūdzu, šo priekšlikumu! Es saprotu, ka tu esi koalīcijas pārstāvis, bet nu taču tu vari arī izdarīt kaut ko labu šiem cilvēkiem, kas tiešām arī strādā citā sfērā – ne tikai uz skatuves vai raksta ar spalvu. Nu, esi, lūdzu, tik laipns, neatsauc! Šis ir ļoti labs priekšlikums. Šis ir labākais tavs priekšlikums pa visu tavu deputāta dzīvi! Goda vārds! J.D.: Jūtos pagodināts, ka tukšrunātājs izsaka šādus komplimentus. Bet, ja būtu Kaimiņa kungs piedalījies komisijas sēdēs, tad būtu dzirdējis arī argumentāciju, kādēļ šobrīd šo priekšlikumu nevajadzētu iekļaut likumā. http://www.delfi.lv/video/zinas/latvija/kaiminu-nosauc-par-tuksrunataju.d?id=49472175

Turpinās ārkārtas sēde. Parlamentārieši turpina debates par grozījumiem Izglītības likumā. Pie tribīnes kāpj izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis (V).

Līdz ar Saeimas sēdes pārtraukumu deputāti cildina parlamentārieti Līgu Kozlovsku (ZZS) dzimšanas dienā.

Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece (NA) izsludina sēdes pārtraukumu līdz plkst. 11.

Premjers Māris Kučinskis (ZZS), lai gan sākotnēji ieradās uz Saeimas sēdi, šobrīd ir devies prom, jo viņu steidzami pie sevis esot izsaucis Valsts prezidents Raimonds Vējonis.

Ar jaunu likumu nosaka kārtību, kādā Latvijas valsts finansiāli atbalstīs sakrālā mantojuma saglabāšanu un izpēti. Jaunais likums arī paredz Sakrālā mantojuma padomes izveidi. Tās uzdevums būs nodrošināt sadarbību un informācijas apriti starp Kultūras ministriju (KM), Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju un reliģiskajām organizācijām. Pret jaunas padomes izveidi iebilst deputāts Artuss Kaimiņš (KPV LV), bet Kultūras ministrijas parlamentārais sekretārs Einars Cilinskis (NA) atgādina, ka šīs padomes locekļiem algu nemaksās. Iepriekš vēstīts, ka iepriekšējos gadus finanšu avots dievnamiem bija tā saucamās "deputātu kvotas". Ar šo jauno likumu ir plānots šo praksi izbeigt. Kaimiņš gan norāda, ka šis likumprojekts ir “deputātu kvotas”. http://www.delfi.lv/bizness/budzets_un_nodokli/finansiali-atbalstis-sakrala-mantojuma-saglabasanu.d?id=49467561

Visiem termiņuzturēšanās atļaujas (TUA) saņēmējiem, kuri TUA būs saņēmuši par ieguldījumiem nekustamajā īpašumā, kapitālsabiedrībās un banku pakārtotajās saistībās, atkārtotas TUA pieprasīšanas gadījumā būs jāveic iemaksa valsts budžetā 5000 eiro apmērā, paredz galīgajā lasījumā atbalstītie grozījumi Imigrācijas likumā.

Mājokļu atbalsta programmā finansējumu varēs saņemt arī vidējo profesionālo vai augstāko izglītību ieguvušie līdz 35 gadu vecumam, paredz galīgajā lasījuma Saeimā atbalstu guvušie grozījumi likumā "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā".

Deputāti atbalsta grozījumus Uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā, kas paredz nākamgad palielināt izmaksājamo uzturlīdzekļu apjomu un turpināt to palielināt arī 2019. un 2020. gadā.

Saeima atbalsta grozījumus Zemes pārvaldības likumā, lai uz diviem gadiem pārceltu zemes konsolidācijas jeb tās robežu pārkārtošanas ieviešanas sākumu.Tagad konsolidāciju paredzēts pārcelt uz 2020. gada 1. janvāri, plānotā nākamā gada 1. janvāra vietā, jo šim pasākumam nav piešķirti līdzekļi no valsts budžeta.

Tautas kalpi jau izskatījuši trīs likumprojektus no kopumā 30 šodien ar valsts budžetu saistītajiem jautājumiem. Pagaidām debates norit raiti, tribīnē kāpjot tikai opozīcijas deputātiem.

Turpinot pakāpenisku atteikšanos no patlaban likumā noteiktā pagarinātā normālā darba laika mediķiem, Saeima galīgajā lasījumā pieņem grozījumus Ārstniecības likumā. Grozījumi paredz samazināt pagarinātā normālā darba laika ilgumu, kā arī noteikt tā apmaksas principus 2018. un 2019. gadā. http://www.delfi.lv/bizness/budzets_un_nodokli/nosaka-pagarinata-normala-darba-laika-apmaksas-principus-medikiem.d?id=49467723

Saeima galīgā lasījumā atbalsta grozījumus likumā par autoceļiem, paredzot palielināt Valsts autoceļu fondam novirzīto finansējumu.

Sākas Saeimas ārkārtas sēde. Tajā Saeimas deputāti galīgajā lasījumā lems par nākamā gada valsts budžetu, par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2018., 2019. un 2020. gadam, kā arī par teju 30 pavadošajiem likumprojektiem.

2018. gada budžets īsumā: ieņēmumi – 8,751 miljardi eiro; izdevumi – 8,952 miljardi eiro; IKP palielināsies par 3,4%; bezdarba līmeņa samazinājums par 0,7%; deficīts – 1% no IKP; inflācija – 2,8%; prioritātes – aizsardzība, veselība, demogrāfija un autoceļu uzturēšana.