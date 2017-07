FM skaidroja, ka tas nepieciešams, jo plānots piemērot lielākas uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) atlaides ziedojumiem. Akcīzes nodokļa priekšlikuma būtība ir straujāka likmju celšana alkoholiskajiem dzērieniem, alum un cigaretēm, proti 2018. gadā tiks noteiktas tās likmes, kas bija paredzētas 2019. gadā, un attiecīgi 2019. gadā tās likmes, kas bija paredzētas 2020. gadā.

Ministrijas priekšlikums paredz no 2018. gada 1.jūlija akcīzes nodokļa likmi cigaretēm noteikt 78,7 eiro par 1000 cigaretēm iepriekš plānoto 70,7 eiro vietā.

Akcīzes nodokli alum iecerēts kāpināt līdz 6,8 eiro par katru absolūtā spirta tilpumprocentu iepriekš plānoto 5,6 eiro vietā.

Savukārt pārējiem alkoholiskajiem dzērieniem akcīzes nodokli rosināts noteikt 1670 eiro par absolūtā spirta procentu iepriekš plānoto 1450 eiro vietā.

Kā ziņots, Saeima pirmajā lasījumā konceptuāli atbalstīja grozījumus likumā "Par akcīzes nodokli", paredzot straujāk celt akcīzes nodokli degvielai, cigaretēm un alkoholam.

Akcīzes nodokļa likmi cigaretēm bija plānots celt par 5,5% - no 67 eiro par 1000 cigaretēm patlaban līdz 70,7 eiro no 2018.gada 1. jūlija.

Savukārt vīna akcīzes nodokli bija iecerēts celt par 18% - no esošajiem 78 eiro par par 100 litriem līdz 92 eiro. Akcīzes nodoklis alum pieaugtu par 24% - no esošajiem 4,5 eiro par katru absolūtā spirta tilpumprocentu līdz 5,6 eiro.

Alkohola starpproduktiem no 15 līdz 22 tilpumprocentiem Saeima konceptuāli atbalstīja akcīzes celšanu par 15% - no esošajiem 130 eiro par 100 litriem līdz 150 eiro, savukārt pārējiem alkoholiskajiem dzērieniem - no esošajiem 1450 eiro par absolūtā spirta procentu līdz 1670 eiro.