Pirmajos trīs mēnešos pēc vērienīgās nodokļu reformas stāšanās spēkā, grāmatvežiem vislielākās galvassāpes sagādājusi pareiza Iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšana, portālu "Delfi" informē "Tilde Jumis" pārstāve Jekaterina Černobrovaja.

Vairāk nekā puse aptaujāto uzņēmumu grāmatvežu un grāmatvedības pakalpojumu sniedzēju atzīst, ka nodokļa piemērošana gada sākumā raisījusi daudzus jautājumus, liecina grāmatvedības un uzņēmuma vadības sistēmas "Tilde Jumis" aptaujas rezultāti.



Iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) aprēķināšana grūtības sagādājusi 56,3% grāmatvedības speciālistu, un tā respondentu skatījumā ir pārliecinoši nozīmīgākā problēma. Kā zināms, no šā gada IIN likme tiek piemērota atkarībā no gada ienākumiem. Taču ja tie katru mēnesi svārstās un darbinieks turklāt strādā vairākās darba vietās, tad aprēķina veikšana ir apgrūtināta.







"Tilde Jumis" pārstāve skaidro, ka otrais nozīmīgākais izaicinājums grāmatvežiem bijusi jaunā PVN deklarācija. Tās aizpildīšana grūtības sagādājusi 30,6% aptaujāto. Savukārt 19,4% respondentu bijušas neskaidrības par prognozējamā neapliekamā minimuma piemērošana.





"Lai arī jaunā nodokļu reforma ir spēkā gandrīz trīs mēnešus, redzams, ka tās iedzīvināšana nenotiek tik viegli, kā varētu vēlēties. Regulāri saņemam klientu e-pastus un zvanus ar jautājumiem, kā atrisināt vienu vai otru problēmu," skaidro "Tildes Jumis" biznesa attīstības vadītājs Viesturs Slaidiņš.







Nākamie trīs mēneši grāmatvežiem vieglāki nebūs, atklāj "Tilde Jumis" pārstāvji. No aptaujas izriet, ka tagad to uzmanības centrā nonāks 2017. gada deklarāciju iesniegšana. To par prioritāti atzinuši 73,7% aptaujāto. 40,7% grāmatvežu paaugstinātu uzmanību pievērsīs datu sagatavošanai jaunajai Uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) deklarācijai, kas arī gadu mijā piedzīvojusi būtiskas izmaiņas. Vēl 14,4% grāmatvežu svarīgāko darba pienākumu vidū būs sagatavošanās Vispārīgās datu aizsardzības regulas (GDPR) ieviešanai.