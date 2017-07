Sākot ar 2018. gadu, par saimniecisko darbību un autoratlīdzībām būs jāveic valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI) 5% apmērā pensijas nodrošināšanai, paredz valdībā atbalstu guvušie grozījumi likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu".

Līdz ar grozījumiem paredzēts pilnveidot sociālās apdrošināšanas pakalpojumu personām ar zemām sociālās apdrošināšanas iemaksām, iepriekš skaidroja Labklājības ministrija (LM).

Iemaksas būs jāveic visiem saimnieciskās darbības veicējiem un autoratlīdzību saņēmējiem, bet būs atšķirības atkarībā no ienākumu apmēra. Likumprojekts paredz, ka turpmāk saimnieciskās darbības veicēji 5% no saviem ienākumiem iemaksās pensiju 3. līmenī, ja ienākumi mēnesī nesasniedz minimālās algas apmēru. Vienlaikus iemaksas 3. līmenī varēs neveikt, ja gada laikā ienākumi būs mazāki par 50 eiro.

Savukārt saimnieciskās darbības veicējiem, kuru ienākumi sasniegs un pārsniegs minimālās algas apmēru, būs jāveic VSAOI maksājumi no brīvi izraudzīta ienākuma, kas nav mazāks par minimālo algu. Tās tiks novirzītas pensijām, invaliditātei, maternitātei, slimībai, vecāku apdrošināšanai un veselības apdrošināšanai.

No pārējiem ienākumiem iemaksas būs jāveic 5% apmērā un tās tiks novirzītas pensiju apdrošināšanai.

Tāpat paredzēts, ka autoratlīdzību izmaksātāji no saviem līdzekļiem veiks 5% maksājumu no autoratlīdzības, ieskaitot to speciālā kontā Valsts kasē.

Pēcāk tiks veikta samaksātā VSAOI summēšana par konkrēto cilvēku. Ja samaksātā summa būs mazāka par iemaksu pensiju apdrošināšanai no minimālās algas, proti 105,52 eiro, tad šī nauda tiks pārskaitīta uz personas norādīto pensiju 3. līmeni. Savukārt, ja šis līmenis tiks pārsniegts, tad to ieskaitīs pensiju budžetā un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra reģistrēs konkrētai personai.

Likumprojekta grozījumos paredzēts arī par vienu procentu palielināt VSAOI kopējo likmi, ko novirzīs pamatbudžetā veselības aprūpes nodrošināšanai.

Vairāk par izmaiņām, ko paredz grozījumi likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu", var lasīt šeit.

Par grozījumiem vēl būs jālemj Saeimai.