Automātiska informācijas apmaiņa par finanšu iestāžu kontiem ir būtisks solis, lai nodokļu administrācijas varētu identificēt nodokļu maksātāja ārvalstīs glabāto naudu, tostarp arī to, kad nodokļu maksātājs gūst ienākumus kā juridiskās personas patiesais labuma guvējs un tādējādi mazinātu iespējas slēpt ienākumus ārzonās, informēja Valsts ieņēmumu dienests VID ).

Lai pasaulē veicinātu cīņu ar pārrobežu krāpšanu nodokļu jomā un novērstu izvairīšanos no nodokļu nomaksas, jau šī gada septembrī 52 valstis, tostarp, Latvija, uzsāks automātisku informācijas apmaiņu par finanšu iestāžu kontiem.

VID norāda, ka pēdējos gados ir ievērojami pieaugusi pārrobežu krāpšana nodokļu jomā un izvairīšanās no nodokļu maksāšanas. Ieņēmumi, kas netiek deklarēti un no kuriem netiek nomaksāti nodokļi, ievērojami samazina valsts budžeta ieņēmumus. Gan Eiropas Savienības, gan pasaules līmenī tiek meklēti risinājumi, lai to novērstu.

Turpmāk reizi gadā iesaistīto valstu nodokļu administrācijas sniegs Latvijas VID informāciju par Latvijas rezidentu finanšu kontiem un ienākumiem iesaistīto valstu finanšu iestādēs. Informācija tiks sniegta gan par fiziskajām, gan arī juridiskajām personām, iekļaujot informāciju par trastiem un nodibinājumiem.

Savukārt, Latvijas VID citu valstu nodokļu administrācijām sniegs informāciju par attiecīgo iesaistīto valstu rezidentu finanšu kontu atlikumiem vai vērtību un noteikta veida ienākumiem (procenti, dividendes, ieņēmumi no finanšu aktīvu pārdošanas) Latvijas finanšu iestādēs.

Latvijas finanšu iestāžu klientus - fiziskas un juridiskas personas, kas ir Latvijas nodokļu rezidenti un neuztur finanšu kontus ārzemēs, informācijas apmaiņas nosacījumi tieši neskars.

Piemēram, ja Latvijas rezidentam ir atvērts konts kādā no Vācijas finanšu iestādēm un ja finanšu kontu pienācīgas pārbaudes procedūras izpildes laikā šis konts tiek atzīts par ziņošanai pakļautu kontu, informācija par Latvijas rezidenta finanšu kontu tiek nodota Vācijas nodokļu administrācijai. Savukārt, Vācijas nodokļu administrācija nodos šo informāciju VID.

Šāda informācijas apmaiņa tiek veikta arī no VID puses - piemēram, ja Norvēģijas rezidents ir atvēris kontu kādā no Latvijas finanšu iestādēm, attiecīgā finanšu iestāde likumā noteiktajā kārtībā sniedz šo informāciju VID, kurš to attiecīgi nodod Norvēģijas nodokļu administrācijai.

Pirmajai automātiskajai informācijas apmaiņai par finanšu kontu stāvokli uz 2016.gada 31.decembri starp nodokļu administrācijām OECD Globālā standarta ietvaros jānotiek jau līdz šī gada 30.septembrim. Vienlaikus ar Latviju informācijas apmaiņu uzsāks arī visas Eiropas Savienības dalībvalstis, valstis no citiem pasaules reģioniem - Argentīna, Indija, Dienvidkoreja, kā arī zemu nodokļu valstis, tādas kā Bermudu salas, Britu Virdžīnu salas, Kaimanu salas, Menas sala, Džersija, Gērnsija un citas.

Ņemot vērā, ka informācijas apmaiņā iesaistītajai katras valsts finanšu iestādei ir pienākums identificēt klientus, par kuriem jāsniedz informācija savas valsts kompetentajai iestādei, tā veic pienācīgas pārbaudes procedūras, lai noteiktu katra klienta nodokļu rezidenci un patiesā labuma guvēja statusa esamību. Tas nozīmē, ka finanšu iestādes var vērsties pie saviem klientiem nepieciešamās informācijas iegūšanai. Gadījumā, ja klients nesniedz pieprasīto informāciju vai citā veidā nesadarbojas ar finanšu iestādi, tā var pārskatīt savas attiecības ar šo klientu.

Automātiska informācijas apmaiņa ir atzīta kā svarīgs instruments cīņā pret pārrobežu krāpšanu nodokļu jomā un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas. Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) izstrādātais un 2014.gadā apstiprinātais Globālais standarts paplašina automātisko informācijas apmaiņu pasaules līmenī. Globālā standarta mērķis ir automātiska informācijas apmaiņa starp nodokļu administrācijām par finanšu iestāžu rīcībā esošo informāciju par citu valstu nodokļu rezidentiem (personas vārds, uzvārds un identifikācijas dati, juridiskās personas nosaukums, patiesā labuma guvējs, nodokļu rezidences jurisdikcija, konta numurs, konta atlikums vai vērtība uz kalendārā gada beigām, procentu maksājumi, dividendes, ienākumi no finanšu aktīvu pārdošanas, apdrošināšanas produktiem, procenti no finansiālajiem ieguldījumiem).

Globālais standarts Eiropas Savienībā tiek ieviests pamatojoties uz 2014.gada 9.decembra Eiropas Padomes direktīvu, bet ar trešajām valstīm - slēdzot divpusējos vai daudzpusējos līgumus starp kompetentajām iestādēm, pamatojoties uz Konvenciju par savstarpējo administratīvo palīdzību nodokļu jomā. Globālā standarta izstrāde tika balstīta uz ASV likumu par ārvalstu kontu nodokļu pienākumu izpildi jeb FATCA ("Foreign Account Tax Compliance Act"), kas paredz informācijas par finanšu kontiem apmaiņu.

2014.gada 27.jūnijā starp Latvijas valdību un ASV valdību tika noslēgts līgums par starptautisko nodokļu pienākumu izpildes uzlabošanu un likuma par ārvalstu kontu nodokļu pienākumu izpildi (FATCA) ieviešanu, kurš paredz informācijas apmaiņu par ASV rezidentu finanšu kontiem Latvijas finanšu iestādēs. Šī informācijas apmaiņa ar ASV notiek kopš 2014.gada.