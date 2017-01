Svētdien, 1. janvārī, stājas spēkā vairākas būtiskas izmaiņas nodokļu un sociālās aizsardzības jomā, kas šogad ietekmēs Latvijas mājsaimniecību finanses.

Prognozētā Latvijas ekonomikas izaugsme 2017. gadā ir 3,5%, savukārt 2018. un 2019. gadā tā paredzēta 3,4% apmērā. Valsts konsolidētā budžeta ieņēmumi šogad tiek plānoti 8,066 miljardu eiro apmērā, savukārt izdevumi – 8,367 miljardi eiro.

Prognozētais nodarbinātības pieaugums 2017. gadā ir 0,2%. Vispārējās vadības pieļaujamais budžeta deficīts 2017. gadā būs 1,1%, 2018. gadā – 1%, bet 2019. gadā – 0,7% no iekšzemes kopprodukta (IKP). Salīdzinājumam – 2016. gadā valsts budžeta pieļaujamais deficīta līmenis tika noteikts 1% apmērā no IKP. Sākot ar 2017. gadu tiek paredzēta arī fiskālā nodrošinājuma rezerve 0,1% apmērā no IKP.

Kā liecina "Latvijas Vēstnesis" sniegtā informācija, 1. janvārī stājas spēkā vairāk nekā 160 tiesību akti, to skaitā teju 70 likumi, savukārt teju 40 tiesību aktu līdz ar jauno gadu spēku ir zaudējuši.

Portāls "Delfi", izmantojot Labklājības ministrijas (LM), "Swedbank", AS "Latvijas Zaļais punkts", Finanšu ministrijas (FM), Satiksmes ministrijas (SM) Valsts ieņēmumu dienesta (VID), Latvijas Tirgotāju asociācijas (LTA), Valsts kancelejas un SEB bankas sniegto informāciju, apkopojis izmaiņas, kas jaunajā gadā ietekmēs iedzīvotājus.