Taujāta par iespēju ieviest atsevišķu maksājumu par obligāto veselības apdrošināšanu, politiķe norādīja, ka joprojām uzskata, ka varētu veidot sasaisti ar esošo nodokļu nomaksu, bet jaunu maksājumu noteikt tiem, kuri nemaksā nodokļus. Šāds maksājums varētu neattiekties uz atsevišķām iedzīvotāju grupām, kuri ir attaisnotie nodokļu nemaksātāji.

Reizneice-Ozola sacīja, ka diskusija turpināsies, jo līdz šim darba grupas sēdēs tās dalībnieki likuši galdā idejas un panākuši vienošanās par atsevišķiem principiem. Piemēram, ir vienošanās par to, ka jābūt labākai uzraudzībai par veselības aprūpes finansējuma izlietojumu, iesaistot sabiedriskos partnerus, kā arī par to, ka jābūt skaidram redzējumam par iedzīvotāju ieguvumu, ja būs sistēmas sasaiste ar nodokļiem vai atsevišķs veselības aprūpes maksājums.

Politiķe uzskata, ka "pareiza diskusijas secība" paredz vispirms runāt par to, kādas būtu atšķirības starp, piemēram, maksātājiem un nemaksātājiem, tad nonākt pie finansēšanas modeļa, un visbeidzot diskutēt par to, vai maksājums būtu fiksēts vai atšķirīgs atkarībā no cilvēku labklājības līmeņa. Finanšu ministre domā, ka "jābūt progresīvai sistēmai" vai diferencētam maksājumam.

Vienlaikus Reizniece-Ozola akcentēja, ka, nodrošinot papildu resursu veselības aprūpei, jāsaprot, vai pašreizējā sistēma ļauj to novirzīt līdz tiem, kam pašlaik to visvairāk vajag - ārstu un medmāsu atalgojuma palielināšanai.

Finanšu ministre gan atkārtoti pauda, ka pašlaik ir pāragri runāt par konkrētiem modeļiem, jo viedokļi ir ļoti dažādi.

Taujāta, vai šī diskusija par obligāto veselības apdrošināšanu nozīmē, ka noraidīta ideja par iespēju palielināt sociālās iemaksas, politiķe atbildēja, ka diskusijas turpināsies. Viņa gan atzina, ka sociālo iemaksu palielināšana nozīmētu atkāpšanos no nodokļu reformas mērķa samazināt nodokļu slogu darbaspēkam.

Jau vēstīts, ka Ministru prezidents Māris Kučinskis (ZZS) trešdien pēc Veselības darba grupas sēdes žurnālistiem sacīja, ka tiks vērtēta iespēja Latvijā ieviest valsts veselības apdrošināšanu.

Pēc Kučinska paustā, jaunākais plāns paredz, ka ikviens iedzīvotājs būtu apdrošināts un, ja valdība negrib pazaudēt atbalstu no Latvijas Darba devēju konfederācijas un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras, koalīcijai tiks piedāvāts variants apdrošināšanas polises summu noteikt konstantu, piemēram, 20 eiro mēnesī. Darba grupa sliecoties atbalstīt priekšlikumu apdrošināšanas polisei noteikt konkrētu summu, taču tas nenozīmējot, ka šo summu nevarēs diferencēt.