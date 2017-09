"Šobrīd darbs ir pie finiša," uzsvēra premjers. Savukārt, atbildot uz jautājumu par to, vai nevajadzēja veidot budžetu ar pārpalikumu, Kučinskis teica, ka tas nozīmētu "apstādināt prioritātes". "Ej un attīsties vai atliec nebaltām dienām. Patiesība ir kaut kur pa vidu un mēs nepārkāpjam nekādu kontrolskaitļus," skaidroja premjers, piebilstot, ka budžeta deficīts būs "nesalīdzināmi mazāks".

Ziņots, ka, īstenojot nemainīgu politiku, vispārējās valdības budžeta deficīts 2018. gadā būs 1% no iekšzemes kopprodukta (IKP), prognozēja FM. Savukārt 2019. gadā deficīts varētu būt 0,9% no IKP, bet 2020. gadā tiek prognozēts budžeta pārpalikums 0,4% no IKP.

Tāpat FM prognozējusi, ka, atbilstoši jaunajām prognozēm, Latvijas ekonomikas izaugsme šogad paātrināsies līdz pat 3,7%, bet 2018. gadā būs 3,4% līmenī.