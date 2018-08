Valdība nolēma atbalstīt projektu "Launkalnes ražotnes konkurētspējas un pievienotās vērtības paaugstināšana" ar sākotnējo ilgtermiņa ieguldījumu attiecināmo izmaksu summu – 16 303 540 eiro –, kā arī piešķirt tam atbalstāmo investīciju projekta statusu.

Tāpat tika lemts noteikt sabiedrībai projekta ietvaros piemērojamo uzņēmumu ienākuma nodokļa atlaidi 25% apmērā no sākotnējo ilgtermiņa ieguldījumu summas, bet ne vairāk kā 4 075 885 eiro.

Kā informē Ekonomikas ministrija (EM), investīciju mērķis stiprināt konkurētspēju grupas ražošanas struktūrvienību vidū un padziļināt koksnes pārstrādes dziļumu, attīstot ražošanas bāzi, kas dotu iespēju palielināt esošo ražošanas jaudu un nākotnē ļautu piesaistīt grupas investīcijas augstākas pievienotas vērtības produktu ražošanai.

Projekta laikā plānots palielināt zāģmateriālu ražošanas jaudu par 80 tūkstošiem kubikmetru gadā, žāvēšanas jaudu par 80 tūkstošiem kubikmetru gadā un ēvelēšanas ražošanas jaudu par 45 tūkstošiem kubikmetru gadā. Tāpat tiks nodrošināta koksnes dziļāka pārstrāde, palielinot gan esošo produktu pievienoto vērtību, gan uzsākot jaunu produktu ražošanu – ''Premium'' klases koksnes granulas. Investīciju projektu plānots realizēt līdz 2020. gadam.

"Stora Enso Latvija" projektu EM iesniedza pērnā gada 29. decembrī.

AS "Stora Enso Latvija" ietilpst starptautiskā kokrūpniecības, papīra un iepakojamā materiāla ražošanas koncernā "Stora Enso", kas ir pasaulē vadošs atjaunojamo resursu risinājumu piegādātājs. Uzņēmums savulaik izmaksu optimizēšanas ietvaros apvienoja kokzāģēšanas uzņēmumu AS "Stora Enso Timber", koksnes sagādes un tirdzniecības SIA "Stora Enso mežs", zāģmateriālu tirdzniecības SIA "Puumerkki" un SIA "Stora Enso Timber Trading". Uzņēmuma pamatkapitāls ir 4,582 miljoni eiro.

"Stora Enso Latvija" galvenie darbības virzieni ir zāģmateriālu ražošana un tirdzniecība, mežistrādes un apaļkoku transportēšana, kā arī apaļkoku un citu koksnes produktu sagāde un realizācija vietējā un eksporta tirgos.

Uzņēmums pērn apgrozījis 50,8 miljonus eiro, nopelnot 3 408 210 eiro, liecina "Lursoft" informācija. Tas pilnībā pieder Igaunijā reģistrētai firmai "Stora Enso Eesti AS".

Līdz šim MK atbalstīti: AS "Dobeles dzirnavnieks", SIA "Baltic Crystal", AS "Tērvetes AL", SIA "AKG Thermotechnik Lettland", SIA "Metalleks", SIA "L-Ekspresis", AS "Olainfarm", AS "Latvijas Mobilais telefons", SIA "Staburadze", AS "Stora Enso Latvija", AS "Grindeks", AS "Latvijas Finieris", SIA "Bite Latvija", SIA "Kronospan Riga", SIA "Cross Timber Systems", SIA "Livonia Print", SIA "Plantos", AS "Rīgas piena kombināts", AS "Rīgas Elektromašīnbūves rūpnīca", SIA "PNB Print", SIA "ADUGS", SIA "Alfa Agro", SIA "Cotton Club Liepāja", SIA "Tecnopali North Europe", AS "Valmieras stikla šķiedra", AS "Putnu fabrika Ķekava", SIA "Broceni Pellets", SIA "Stiga RM", SIA "Avoti SWF", SIA "Rimi Latvia", SIA "Vika Wood", AS "Latvijas balzams", SIA "Līgo Auto", SIA "Kronospan Riga" un SIA "Kokapstrāde 98", SIA "Dinair Filton" projekti.

Likums paredz piemērot UIN atlaidi par investīciju summu, kas pārsniedz 10 miljonus eiro. Ja sākotnējo ilgtermiņa ieguldījumu summa ir līdz 50 miljoniem eiro, tad UIN atlaidi var piemērot 25% apmērā, ja sākotnējo ilgtermiņa ieguldījumu summa ir no 50 līdz 100 miljoniem eiro, tad 15% apmērā, bet ja sākotnējo ilgtermiņa ieguldījumu summa pārsniedz 100 miljonus eiro, tad 11,9% apmērā, un, ja MK ir pieņēmis lēmumu par atbalstāmo investīciju projekta atbalstīšanu un Eiropas Komisija ir pieņēmusi lēmumu par atbalstāmo investīciju projekta saderīgumu ar Eiropas Savienības iekšējo tirgu.

Lai uzņēmums iegūtu tiesības piemērot UIN atlaidi, sākotnējiem ilgtermiņa ieguldījumiem ir jābūt veiktiem, lai izveidotu jaunu uzņēmējdarbības vietu, palielinātu ražošanas vai pakalpojumu jaudu, uzsāktu tādas jaunas produkcijas ražošanu, kādu nodokļa maksātājs iepriekš nav ražojis, vai būtiski mainītu ražošanas procesu.

Lēmumu par atbalstāmā investīciju projekta atbalstu pieņem MK, ņemot vērā EM izveidotās komisijas izvērtējumu par projekta paredzamo ietekmi uz valsts ekonomiku.