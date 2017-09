Viņa skaidroja, ka nav saprotami NEPLP publiskie pārmetumi algu jautājumā.

Ziņots, ka NEPLP, kā apgalvo Āboliņš, informējis Saeimas deputātus par to, ka sabiedriskajā medijā ir izveidota no sabiedrības acīm slēpta dāsna piemaksu sistēma. "Mūsu uzmanību pievērsa fakts, ka atsevišķos gadījumos šī piemaksa sasniedz pat 200% no darbinieka pamatalgas," pauda Āboliņš.

"Ja padomei sadarbībā ar kapitālsabiedrību ir kaut kādi jautājumi vai kaut kas nav skaidrs, tad, manuprāt, ir ļoti normāli apsēsties pie viena galda, runāt un uzdot jautājumus. Tā vietā ar Latvijas Radio neviens nav runājis, katru otro dienu tiek prasīti vienīgi papīri, papīri, papīri. Mēs divos mēnešos esam sakopējuši kilogramiem, tūkstošiem dažāda veida papīrus. Šī te milzīgā administrācija, kā jau tas tika kaut kad nosaukts, ir burtiski tikai daži Latvijas Radio cilvēki, kuri to vien darījuši, kā strādājuši ar kopētāju un rakstījuši dažāda veida atbildes uz dažāda veida prasījumiem, bet neviens ar mums nav sarunājies, jautājumus nav uzdevis," neizpratni pauda Roķe.

"Tā vietā parādās dažāda veida publikācijas, kur atkal ir jautājums, kāds ir kaut kādu publikāciju mērķis, kāpēc šīs sarunas netiek risinātas ar mums, bet tiek risinātas publiskajā telpā. Mums nav piemaksas par darba varonību vai kādu drošsirdību, vai kaut kādām citādām lietām. Un mums nav kaut kādu trīspadsmito algu vai kādu citu nepamatotu piemaksu. Tas, kas tiek saukts par piemaksām, ir samaksa par papildus darbu cilvēkam algas ietvaros. Un, kā jau esmu teikusi, algas ir mazas, ir noteikts konkrēts darba apjoms, kas uzrakstīts amata aprakstā. Teiksim, cilvēkam ir jāuztaisa trīs raidījumi nedēļā, ja cilvēks jūt sevī spēkus un iedvesmu taisīt kādu brīdi nevis trīs, kā viņam ir paredzēts, bet, piemēram, sešus, tad tas ir papildus darbs, un par šo papildus darbu pienākas samaksa," sacīja Roķe.

Ziņots, ka LR audita laikā NEPLP konstatējusi "slepenu" piemaksu sistēmu daļai radio darbinieku, kas to pamatalgas pārsniedz 200% līdz 250% apmērā. Pēc NEPLP teiktā, piemaksu apmēri variē no 750 eiro un 900 eiro līdz pat 1800 eiro.