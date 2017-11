Dālderis tviterī iepriekš rakstījis: "No lēmuma noteikt 5% PVN likmi dārzeņiem neiegūtu ne ražotāji, ne pircēji, bet tikai pārpircēji, tādēļ Kustības "Par!" vārdā iesniedzu priekšlikumu piešķirt šim pasākumam paredzētos 6 milj € LTV iziešanai no reklāmas tirgus."

Arī, skatot grozījumus PVN likumā pirms galīgā lasījuma Saeimā, deputāts bija iesniedzis priekšlikumu atteikties no PVN likmes samazināšanas. To gan Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija neatbalstīja.

LOSP uzstāj, ka, samazinot PVN likmi augļiem, ogām un dārzeņiem, samazināsies pārtikas nelegālās tirdzniecības apjomi, kā arī palielināsies vietējo ražotāju konkurētspēja un samazināsies pārtikas cenas mazumtirdzniecībā. Tāpat līdz ar samazināto PVN likmi tiks veicināts Latvijā ražoto pārtikas produktu patēriņš, uzsver lauksaimnieki.

"Jau gadiem šo jautājumu kā karstu kartupeli mētājam pa atbildības sfērām un neesam varējuši to apstiprināt, saņemot atbalstu no visām ministrijām. Tāpēc pēc lēmuma apstiprināšanas Ministru kabinetā esam dubultā gandarīti, ka jautājums sasniedzis dzirdīgas ausis un saprotošus prātus," uzsvēris LOSP valdes priekšsēdētājs Edgars Treibergs.

"Līdz ar ko esam tiešām neizpratnē par šī politiskā spēka ["Par!"] izteicieniem publiskajā telpā, kas skaidri liks Latvijas iedzīvotājiem atvērt acis un pirms izdarīt izvēli nākamā gada vēlēšanās, neizmirst politiķu izteicienus, arī šajā mums tik nozīmīgajā un grūti izcīnītajā jautājumā par samazināto PVN svaigiem augļiem, ogām un dārzeņiem," norādījis LOSP vadītājs.

Ziņots, ka no nākamā gada ieviesīs PVN samazināto likmi 5% apmērā, un to piemēros svaigu augļu, ogu un dārzeņu piegādēm. To paredz Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijā pirms galīgā lasījuma Saeimā atbalstītie grozījumi PVN likumā.

Grozījumiem bija iesniegti vairāki priekšlikumi samazināt PVN arī citiem produktiem un nozarēm, taču tie neguva komisijas atbalstu.