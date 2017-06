"Ar pašreizējo nodokļu stratēģijas "produktu" mēs taisnā ceļā "stūrējam" uz to, lai pēc 2020.gada Latvijā iestātos krīze un turpinātos strauja iedzīvotāju skaita samazināšanās," sacīja LTRK valdes priekšsēdētājs Jānis Endziņš, piebilstot, ka LTRK nevar atbalstīt patlaban piedāvāto nodokļu reformas redakciju, jo tādējādi ievērojami tiek attālināta visu Latvijas iedzīvotāju dzīves līmeņa tuvināšanās Eiropas Savienības vidējiem rādītājiem.

LTRK aicinās politiķus būt apzinīgus un vispirms meklēt trūkstošos līdzekļus veselības aprūpei esošā budžeta ietvaros. "Mēs jau ilgstoši esam teikuši - jāmeklē ieņēmumi no ēnu ekonomikas, radot tādu sistēmu, kur nomaksāt nodokļus ir vienkāršāk nekā to nedarīt. Tāpēc arī noticējām esošajam MK un kopā meklējām risinājumus. Pašreiz jūtamies piekrāpti," teica Endziņš, piebilstot, ka iedzīvotāji turpina pamest valstī, tāpēc jāmeklē steidzami risinājumi iepriekšminētajām problēmām.

LTRK uzsver, ka pirms nodokļu paaugstināšanas jāpārskata pašreizējie tēriņi, lai neveidojas situācija, kad bizness maksā līdzekļus valsts budžetā, kuri tiek tērēti negodprātīgi. "Mēs esam pārliecināti, ka vismaz 10% izdevumu ir nelietderīgi, tādējādi valsts budžetā ir iespējas atrast naudu daudzu izdevumu segšanai, tostarp veselībai," uzsvēra Endziņš.

LTRK norāda, ka pašreizējie koalīcijas padomes ierosinājumi ir pilnīgā pretrunā ar LTRK un citu organizāciju pērn augustā parakstīto vienošanās, kuras uzdevums bija vidēja termiņa nodokļu politikas izstrāde, pārnesot nodokļu slogu no darbaspēku uz ienākumiem no kapitāla un kapitāla pieaugumu, patēriņu, nekustamo īpašumu un dabas resursu izmantošanu. Līdz ar to Ministru prezidents Māris Kučinskis un finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola ir atkāpušies no dokumenta būtības un noliktajiem mērķiem. LTRK aicina valstību atgriezties pie tās nodokļu reformas, ko paredz 9.augusta vienošanās.

Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) prezidents Vitālijs Gavrilovs norādīja, ka parīt LDDK plānota ārkārtas padomes sēde, pēc kuras LDDK informēs par saviem ieskatiem attiecībā uz nodokļa reformu, ko plānots paust arī šonedēļ Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes (NTSP) sēdē.

Vienlaikus viņš atgādināja, ka LDDK līdz šim bijusi noskaņota pret lielāku iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) likmes progresivitāti un "pieturas" pie NTSP atbalstītā nodokļu politikas reformas kompleksā piedāvājuma un Finanšu ministrijas izstrādātajām valsts nodokļu politikas pamatnostādnēm 2018.-2022.gadam.

Ziņots, ka vadošā koalīcija šodien vienojās diferencēt IIN likmi. Ienākumiem līdz 20 000 eiro IIN likme būs 20%, no 20 001 eiro līdz 55 000 eiro - 23%, bet virs 55 000 eiro - 31%. Tajā pašā laikā lielo algu saņēmējiem netiks piemērots solidaritātes nodoklis. Reinvestētajai peļņai tiks piemērota 0% likme, lai saglabātu uzņēmumu konkurētspēju.

