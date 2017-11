No nākamā gada ieviesīs pievienotās vērtības nodokļa ( PVN ) samazināto likmi 5% apmērā, un to piemēros svaigu augļu, ogu un dārzeņu piegādēm. To paredz Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijā pirms galīgā lasījuma Saeimā atbalstītie grozījumi PVN likumā. Grozījumiem bija iesniegti vairāki priekšlikumi samazināt PVN arī citiem produktiem un nozarēm, taču tie neguva komisijas atbalstu.