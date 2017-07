2019. gadā tie varētu būt 19,9 miljoni eiro, bet 2020. gadā – 311,8 miljoni eiro.

Finansējums tiks piešķirts prioritārajām nozarēm, tostarp veselībai.

Tiesa gan, budžetā pieejamo līdzekļu apmērs vēl varētu pieaugt, jo ministrijām būs jāpārskata savu budžetu bāzes izdevumi. Plānots, ka precīzāks pieejamo līdzekļu apmērs būs zināms šā gada augustā.

Saskaņā ar Eiropas Komisijas metodoloģiju valsts budžeta strukturālais deficīts nākamgad būs 1,7% no iekšzemes kopprodukta (IKP), 2019.gadā – 1,5% no IKP, bet 2020. gadā tas samazināsies līdz 1% no IKP. Vispārējās valdības budžeta deficīts 2018. gadā prognozēts 1,1% apmērā no IKP, 2019. gadā - 0,9% apmērā, bet 2020. gadā - 0,4%.

Ministrijas 2018. gada budžetā prioritārajiem pasākumiem prasa gandrīz papildu 760 miljonus eiro, iepriekš vēstīja LETA.

Jānorāda, ka ministriju vēlme pēc papildu finansējuma ierasti vairākas reizes pārsniedz budžeta iespējas. Veidojot šā gada budžetu, ministriju un neatkarīgo institūciju papildu finansējuma pieprasījumi jaunajām politikas iniciatīvām veidoja 803,4 miljonus eiro, bet valdība piešķīra 144,1 miljonu eiro.