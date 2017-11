Veidojot nākamā gada valsts budžetu, deputāti un ministri nav aizmirsuši arī sevi – gan parlamentā, gan valdības ēkā strādājošajiem politiķiem paredzēts algu pieaugums, ceturtdien vēstīja raidījums "LNT Ziņas".

Ministru un deputātu algas katru gadu palielinās automātiski. Proti, ja valstī ir pieaugusi vidējā alga, tad automātiski pieaug arī vēlēto politiķu algas un otrādi. Piemēram, likumā noteikts, ka Ministru prezidenta algai jābūt piecreiz lielākai nekā vidējai algai. Tātad premjera Māra Kučinska (ZZS) atalgojums nākamgad pieaugs par 200 eiro – līdz 4235 eiro pirms nodokļu nomaksas, liecina "LNT Ziņu" aprēķini. Ar gandrīz 200 eiro palielinājumu var rēķināties arī valdības ministri – viņu algas pieaugs līdz 4020 eiro.

Finanšu ministrijas parlamentārais sekretārs Edgars Putra (ZZS) automātisko algu pieaugumu uzskata par adekvātu, turklāt šāda sistēma arī ļaujot izvairīties no ikgadējām diskusijām par to, cik jāsaņem ministriem un deputātiem. "Es gan gribētu teikt šajā gadījumā tādu frāzi vai aicinājumu - jebkuram ir dota iespēja kļūt par ministru, par deputātu vai citu amatpersonu. Piemēram, kļūt par ministru nav viegli, līdz ar to es uzskatu, ka atalgojums ir adekvāts tam darbam, kas ministram ir jāiegulda. Tāpēc visiem ir iespēja, nākošā gada 6. oktobris – visi ir aicināti uz vēlēšanām," norādīja Putra.



Apdalīti nav arī Saeimas deputāti, atzīmē LNT. Viņiem gaidāms algu pieaugums par aptuveni 130 eiro. Ierindas deputāta alga nākamgad palielināsies līdz 2749 eiro. Parlamentārieši saņem papildu samaksu par tādiem pienākumiem kā komisiju vai frakciju vadīšana. Piemēram, Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece (VL-TB/LNNK) algā saņems kopumā 4235 eiro – viņai nākamgad algas pieaugums būs 200 eiro.



Tieši Saeimas priekšsēdētājas partija VL-TB/LNNK iepriekšējos gados dažkārt rosinājusi deputātu algu iesaldēšanu, taču nu jau divus gadus pēc kārtas Nacionālā apvienība par deputātu algu palielināšanu iebildumus nav izteikusi. "Rosināt tikai tāpēc, lai šo jautājumu kaut kā iezīmētu – droši vien mēs saņemsim pretim attiecīgu norādi, ka tas ir populistisks gājiens. Un rosināt rosināšanas pēc droši vien nav liela nozīme šajā gadījumā," teica VL-TB/LNNK Saeimas frakcijas vadītāja vietnieks Gaidis Bērziņš