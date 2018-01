To galvenokārt veicināja četru lielāko nodokļu (valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu, pievienotās vērtības nodokļa, iedzīvotāju ienākuma nodokļa un akcīzes nodokļa) ieņēmumi, skaidro VID.

Valsts pamatbudžeta ieņēmumu plāns pērn izpildīts par 100,3%, iekasējot 4,096 miljardus eiro. Ieņēmumu plāns pērn paredzēja iekasēt 4,082 miljardus eiro, tādējādi plāns ir pārpildīts par 14,192 miljoniem eiro.

Ieņēmumu pieauguma temps 2016. gadā un 2017. gadā bija visai līdzīgs. Tomēr, atšķirībā no 2016. gada, kad straujāk pieauga nenodokļu ieņēmumi, pērn pieaugumu nodrošināja tieši nodokļu ieņēmumi. 2017. gadā nodokļu ieņēmumi, salīdzinot ar 2016. gadu, palielinājušies par 0,67 miljardiem eiro jeb 8,8%.

Sākot ar 2017. gada februāri, salīdzinot ar 2016. gada attiecīgo periodu, palielinās ienākumus saņēmušo darba ņēmēju skaits (2016. gadā bija vērojama pretēja tendence). Tas kopā ar darba ienākumu pieaugumu veicināja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu un iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu palielināšanos un plāna izpildi, norāda VID.

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa (ieskaitot pašvaldību pamatbudžetu) ieņēmumu plāns pērn izpildīts 103,8% apmērā, iekasējot 1,703 miljardus eiro. Nodokļu ieņēmumu plāns paredzēja iekasēt 1,64 miljardus eiro.

Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas pērn iekasētas 100,9% apmērā no plānotā jeb 2,794 miljardi eiro. Ieņēmumu plāns paredzēja iekasēt 2,77 miljardus eiro.

Pēc VID datiem, pievienotās vērtības nodokļa (PVN) ieņēmumi pērn veidoja 2,188 miljardus eiro, kas ir 101,4% no plānotā apmēra. Plāns paredzēja 2,158 miljardu eiro ieņēmumus.

PVN ieņēmumu pieaugums 2017. gadā, salīdzinot ar 2016. gadu, bija straujākais pēdējo piecu gadu laikā un veicināja ieņēmumu plāna izpildi, skaidro VID. Lielākais PVN ieņēmumu pieaugums ir no nodokļu maksātājiem, kuri darbojas tirdzniecības un automobiļu un motociklu remonta nozarē. Otrs lielākais PVN ieņēmumu pieaugums bija no nodokļu maksātājiem, kuru pamatdarbības veids saistīts ar valsts pārvaldes un sabiedrisko organizāciju darbību, ko veicināja investīciju un būvniecības nozares atgūšanās ekonomikā straujāk ieplūstot Eiropas Savienības fondu līdzekļiem.

Ieņēmumi no juridisko personu ienākuma nodokļa pērn bija 425,617 miljoni eiro, kas ir 100,1% no plānotā. Plāns paredzēja iekasēt 425,348 miljonus eiro.

Akcīzes nodokļa ieņēmumi pērn bija 907,021 miljons eiro jeb 101,9% no plānotā. Plāns paredzēja akcīzes nodoklī iekasēt 890,34 miljonus eiro.

Akcīzes nodokļa ieņēmumos 2017. gadā bija vērojams straujš pieaugums no akcīzes nodokļa par alkoholiskajiem dzērieniem un alu, bet akcīzes nodokļa ieņēmumu no tabakas izstrādājumiem kāpums bija mazāks nekā tika plānots, tādejādi tie būtiski atpaliek no plānotā apmēra. VID atzīmē, ka akcīzes nodokļa par tabakas izstrādājumiem ieņēmumus galvenokārt nodrošina ieņēmumi par cigaretēm, taču 2017. gadā, salīdzinot ar 2016. gadu, ir būtiski samazinājies patēriņam nodoto cigarešu daudzums.

Akcīzes nodokļa ieņēmumu pieaugumu no alkoholiskajiem dzērieniem un alus 2017. gadā ietekmēja gan akcīzes nodokļa likmes palielināšana, gan straujš patēriņam nodotā daudzuma pieaugums, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ko daļēji veicināja arī akcīzes nodokļa likmju par alkoholiskajiem dzērieniem atšķirības ar kaimiņvalstīm.

Dabas resursu nodokļa ieņēmumi pērn bija 25,625 miljoni eiro un tas ir tikai 70% no plānotā apjoma. Lai gan dabas resursu nodoklim 2017. gadā ir ievērojama ieņēmumu plāna neizpilde, tomēr, salīdzinot ar 2016. gadu, dabas resursu nodokļa ieņēmumiem ir procentuāli straujākais pieaugums, norāda VID.

Dabas resursu nodokļa ieņēmumus 2017. gadā ietekmēja izmaiņas normatīvos aktos, kas stājās spēkā ar 2017.gada 1.janvāri. Tās paplašināja ar nodokli apliekamo objektu loku un atsevišķiem apliekamajiem objektiem tādējādi palielinājās nodokļa likmes. No dabas resursu nodokļa objektiem arī tika izslēgta zemes dzīļu derīgo īpašību izmantošana, iesūknējot ģeoloģiskajās struktūrās siltumnīcefekta gāzes, jo šāda darbība ir aizliegta.

VID nodokļu ieņēmumu plāns paredzēja pērn iekasēt 8,53 miljardus eiro.

VID administrētie kopbudžeta ieņēmumi 2016. gadā bija par 88,33 miljoniem eiro jeb 1,1% lielāki, nekā tika plānots. Kopējie VID administrējamie ieņēmumi 2016. gadā bija 8,015 miljardi eiro, kamēr plāns paredzēja 7,926 miljardu eiro ieņēmumus.