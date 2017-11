Kā deputātus informēja komisijas priekšsēdētājs Jānis Vucāns (ZZS), Stepaņenko vērsusies komisijā ar priekšlikumu nodrošināt video tiešraides no ar nākamā gada budžeta saistītajām sēdēm. Komisijas priekšsēdētājs norādīja, ka pati komisija par to lemt nevar, jo tas skar parlamenta budžeta. Deputāti nepieciešamības gadījumā var vērsties pie Saeimas Prezidija, lai tas par to lemtu, taču komisija šādu priekšlikumu neatbalstīja.

Vucāns vērsa deputātu uzmanību, ka "tiklīdz ir kamera", debates kļūst populistiskas. Viņš aicināja deputātus priekšlikumu neatbalstīt, lai process, skatot ar nākamā gada budžetu saistītos priekšlikumus, neievilktos.

Deputāte Inguna Sudraba (NSL) parlamentārietim gan oponēja, norādot, ka viņas vadītās parlamentārās izmeklēšanas komisijas darbu video tiešraides neietekmē.

Vēstīts, ka Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija pirmdien sāk skatīt Saeimas deputātu un ministriju priekšlikumus 2018. gada budžetam pirms izskatīšanas Saeimā otrajā lasījumā.

Budžeta komisija nākamā gada valsts budžeta projekta un to pavadošo likumprojektu galīgajam lasījumam kopumā saņēmusi vairāk nekā 400 priekšlikumu.

Nākamā gada valsts budžeta likumprojektam un vidēja termiņa budžeta ietvara 2018.-2020.gadam likumprojektam kopumā iesniegti vairāk nekā 100 priekšlikumi. Savukārt 28 likumprojektiem, kas saistīti ar valsts budžetu, iesniegti teju 300 priekšlikumi. Saeimas kārtības rullī paredzētās tiesības iesniegt priekšlikumus izmantojušas visas parlamenta frakcijas, kā arī komisijas, deputāti individuāli un arī nozaru ministrijas.