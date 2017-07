No nākamā gada valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksu (VSAOI) likme tiks paaugstināta par vienu procentpunktu un šie ieņēmumi tiks novirzīti veselības aprūpes nozares finansēšanai, paredz Saeim ā galīgajā lasījumā atbalstīties grozījumi likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu".

Lai rastu papildu finansējumu veselības aprūpei, koalīcijas partneri jau iepriekš vienojās palielināt sociālās iemaksas par vienu procentpunktu, tostarp gan darba devēju, gan arī darbinieku iemaksas palielinot par pusprocentpunktu.

Tādējādi turpmāk obligāto iemaksu likme, ja darba ņēmējs tiek apdrošināts visiem sociālās apdrošināšanas veidiem, turpmāk būs 35,09%, no kuriem 24,09% maksā darba devējs un 11% - darba ņēmējs.

Šis VSAOI palielinājums tiks novirzīts nevis speciālajā budžetā, bet pamatbudžetā veselības aprūpes nodrošināšanai. Tas nodrošinās cilvēkiem, kuri būs pakļauti veselības apdrošināšanai, valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus.

Tomēr, kā skaidro LM likumprojekta anotācijā, šobrīd vēl nav pieņemts lēmums, kā pārējās sociāli apdrošinātās personas, kuras maksā vai par kurām tiek maksāti darbaspēka nodokļi speciālajos režīmos (piemēram, mikrouzņēmumu darbinieki), varēs saņemt no valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus.

Vienlaikus nav zināms, vai un kā valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus saņems personas, kuras objektīvu apstākļu dēļ vispār nav pakļautas sociālajai apdrošināšanai, piemēram, nestrādājoši pensionāri, bērni un citi.

Iepriekš Veselības ministrija piedāvāja noteikt divus veselības aprūpes pakalpojumu grozus – vienu nodokļu maksātājiem, otru – nodokļu nemaksātājiem. Tāpat iepriekš koalīcijas partneru vidū tika panākta vienošanās sasaistīt pilnā veselības aprūpes pakalpojumu groza saņemšanas tiesības ar sociālo iemaksu maksāšanas faktu, tomēr likumprojekts līdz valdībai vēl nav nonācis.

Paredzams, ka VSAOI likmes palielināšana par vienu procentpunktu veselības finansēšanai nākamgad dos papildu 84,6 miljonus eiro, 2019.gadā - 98,1 miljonu eiro, bet 2020.gadā - 103,9 miljonus eiro.

Tāpat grozījumi paredz, ka, sākot ar 2018. gadu, VSAOI būs jāveic visiem saimnieciskās darbības veicējiem un autoratlīdzību saņēmējiem, bet būs atšķirības atkarībā no ienākumu apmēra. Likumprojekts paredz, ka turpmāk saimnieciskās darbības veicēji 5% no saviem ienākumiem iemaksās pensiju 1. līmenī, ja ienākumi mēnesī nesasniedz minimālās algas apmēru.

Savukārt saimnieciskās darbības veicējiem, kuru ienākumi sasniegs un pārsniegs minimālās algas apmēru, būs jāveic VSAOI maksājumi no brīvi izraudzīta ienākuma, kas nav mazāks par minimālo algu. Tās tiks novirzītas pensijām, invaliditātei, maternitātei, slimībai, vecāku apdrošināšanai un veselības apdrošināšanai.

No pārējiem ienākumiem iemaksas būs jāveic 5% apmērā un tās tiks novirzītas pensiju apdrošināšanai.

Tāpat paredzēts, ka autoratlīdzību izmaksātāji no saviem līdzekļiem veiks 5% maksājumu no autoratlīdzības, ieskaitot to speciālā kontā Valsts kasē.

Pēcāk tiks veikta samaksātā VSAOI summēšana par konkrēto cilvēku.

Grozījumos ietvertās izmaiņas paredz maijā apstiprinātās valsts nodokļu politikas pamatnostādnes 2018.-2021. gadam.