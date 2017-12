Portāls "Delfi" piedāvā sekot notikumiem līdzi teksta tiešraidē. Sēdes video no "pasvaldiba.riga.lv".

Rīgas budžets 2018

“Rīgas satiksmi” pašvaldība dotēs 108,3 miljonu eiro apmērā, kas ir par 11 miljoniem eiro vairāk nekā pērn. Par brīvu joprojām varēs braukt pensionāri, skolēni, politiski represētie, invalīdi, daudzbērnu ģimeņu vecāki, Černobiļas AES avārijas seku likvidētāji, bāreņi, kā arī sociālajos namos ilgstoši mītošie. Atlaides plānotas arī studējošajiem, skolotājiem un strādājošajiem pensionāriem.

Nākamā gada budžetam būs 48,2 miljonu eiro deficīts, kas ir 5,3% no kopējiem 906,6 miljonu eiro ienākumiem. Pašvaldības izdevumi kopumā būs 954,9 miljoni eiro.

Feldmans vaicā par “Birokrātijas apkarošanas centru” - kā tam izdodas apkarot birokrātiju, ja nav pamanījis 10 tūkstošu eiro “sistēmas kļūdu” ceļu seguma atjaunošanai. Tiknuse teic, ka nekādu sūdzību no centra par Finanšu departamenta darbu nav bijis. Tiknuse teic, ka ir tikusies ar centra vadītāju un konsultējusies dažādos jautājumos.

Feldmans pievēršas ielu seguma atjaunošanai Rīgā. Viņš vaicā, kas ir “periodiskā seguma atjaunošana”, kam jau vairākus gadus dome velta ap 10 tūkstošiem eiro gadā. Tiknuse skaidro, ka šī summa nemaz netiek tērēta. Tā esot “sistēmas kļūda”.

Feldmans interesējas, kas ir 100 tūkstošu eiro vērta “stratēģijas programma”. Deputāts ir noraizējies, ka zem tās varētu slēpties dažādas ideoloģiskas programmas, piemēram, “humora komiteja”. Tiknuse atbild noraidoši, norādot, ka “humora komiteja” ir zem citas programmas.

Deputāts Krišjānis Feldmans (JKP) vaicā par virtuvju bloku remontdarbiem Rīgas skolās, kas, deputāta ieskatā, maksā trīs reizes par daudz. Tiknuse atteic, ka par projektu realizāciju ir atbildīgs Īpašuma departaments un remontdarbi nav vien vienkārša telpu renovācija, bet gan sarežģītāki pasākumi, kas projektus sadārdzina.

Izceļas vārdu apmaiņa starp Ušakovu un opozīcijas deputātiem par sēdes vadības stilu. Opozīcijas deputāti satraucas, ka Ušakovs nepamatoti pārtrauc deputātu jautājumus.

Bondars ir noraizējies par “riga.lv” ilgtspēju, jo vēl nesen nodibinājumam bijis ap 100 tūkstošu eiro parāds. Tiknuse atteic, ka viņa nodibinājuma bilanci nav pētījusi. Bondars vaicā, vai dome ir gatava aizlāpīt jebkuru caurumu Rīgas struktūrvienībās. Ušakovs pārtrauc Bondaru, aicinot pievērsties nākamajam jautājumam.

Tiknuse teic, ka ne viņai spriest par to, cik jāizmaksā rīdzinieku informēšanai. Viņa paļaujas, ka šādus aprēķinus veicis pats nodibinājums “riga.lv”.

Bondars prasa, kāpēc portāla uzturēšanai vajadzīgi divi miljoni eiro, ja pērn tas izmaksājis 900 tūkstošus eiro. Tiknuse skaidro – palielinājums ir atbilstošs budžetam, kādu nodibinājums “riga.lv” ir paredzējis, kādas publikācijas tas veicis un “iepludinājis” dažādos medijos.

Bondars pievēršas “riga.lv” finansējumam. Tiknuse jautājumu noraida, sakot, ka par to jāinteresējas domes Sabiedrisko attiecību nodaļā un Finanšu departamentā.

Vārds tiek dots Mārtiņam Bondaram (LRA/LA). Ušakovs iejaucas, piebilstot, ka jautājumi jāuzdod, vadoties pēc veselā saprāta. Bondars vaicā, vai nākamā gada budžets ir pārskatāms un labi saprotams ikvienam interesentam. Tiknuse bilst, ka budžets ir sastādīts pēc programmu principa, tāpēc ikvienam būs skaidrs, kādām programmām dome tērēs naudu.

Pulks interesējas par jaunām štata vietām Rīgas domē. Tiknuse teic, ka tādas būs 45.

Tiknusi iztaujāt sācis Olafs Pulks (V). Viņš prasa, kāpēc “Rīgas satiksme” plāno pirkt trolejbusus, ja vicemērs Ameriks paziņojis, ka galvaspilsēta varētu no tiem atteikties. Tiknuse atbild, ka šis jautājums ir “Rīgas satiksmes” ziņā.

Locis interesējas par Rīgas interešu pārstāvniecību Maskavā un Eiropas Savienībā, kas kopā izmaksā ap 90 tūkstošiem eiro. Tiknuse precizē, ka šobrīd nevar izdalīt cik liela daļa no šīs summas tiks Briselei, bet cik – Maskavai.

Vēl Locis vaicā par nākamgad plānotiem vērienīgiem sporta objektiem. Tiknuse norāda, ka skolās dome veiks sporta zāļu atjaunošanu, taču lielas sporta būves nākamgad celt nav paredzēts.

Locis jautā, cik daudz līdzekļu dome atvēl pedagogu apmācībai, lai skolotāji varētu priekšmetus pasniegt valsts valodā. Tiknuse atbild, ka pedagogu kursiem nākamgad paredzēti 30 tūkstoši eiro.

Rīgas pilsētas pašvaldības 2018. gada budžeta projektam iesniegti 66 priekšlikumi.

Ziņotājas Tiknuses iztaujāšanai pievērsies deputāts Dainis Locis (NA). Viņš interesējas par gaisa kvalitāti Rīgā, norādot, ka dome neveic darbības gaisa uzlabošanai un brīdina ar iespējamām Eiropas Komisijas sankcijām. Tiknuse atteic, ka sankcijas dome nav saņēmusi. Taču, ja parādīsies reāla sankciju varbūtība, dome varētu izmantot naudu no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem, lai tās segtu.

Pārtraukums ir beidzies. Deputāti atsāk darbu.

Deputāts Pūce jautā par nodibinājumu “riga.lv”, prasot Tiknusei, vai tas izpilda savu mērķi. Tiknuse, atsaucoties uz nodibinājuma atsaucēm, pauž – tas savus uzdevumus ir pildījis. Par to liecina interesentu pieaugums par portālu “riga.lv” un darba apjoma pieaugums, ko veic tur nodarbinātie. Pūce iebilst, prasot, kur ir nodibinājuma “riga.lv” laikraksts. Tiknusei atbildes nav. Ušakovs pasludina sēdes pārtraukumu.

Tiknuses pratināšanai pievēršas Juris Pūce (LRA/LA). Viņš sāk ar jautājumiem par “Rīgas satiksmes” dotēšanu un uzņēmuma aprēķiniem par pārvadāto pasažieru skaitu. Tiknuse vēlreiz atkārto domes pozīcijas nostāju, ka dotācija saglabājas iepriekšējo gadu apmērā, taču sadārdzinājumu rada tas, ka turpmāk valstij būs jāmaksā PVN par “nulles biļetēm”.

Finanšu departamenta direktore Ilga Tiknuse pauž, ka rīdzinieku skaits palielinās, to gan apšauba opozīcijas deputāti. Tiknuse sola to pierādīt ar datiem.

Jauniem projektiem kopumā dome piesaistīs 34,9 miljonus eiro no Eiropas Savienības fondiem. Kā galvenos saņēmējus šeit dome izceļ Rīgas Franču liceju un Rīgas Angļu ģimnāziju, kur paredzēts veikt remontdarbus. Dome arīdzan labiekārtos Daugavas stadiona apkārtni un uzsāks Salu tilta rekonstrukcijas otro kārtu.

Atpūtas un kultūras nozare pievāc 5,1% no kopējiem izdevumiem – 48,4 miljonus eiro. Šeit iekļauti izdevumi Mežaparka estrādes rekonstrukcijai 14,8 miljonu eiro apmērā, Latvijas simtgades pasākumiem, Dziesmu un deju svētkiem, kā arī dažādu kultūras un sporta pasākumu organizēšanai.

Dzīvnieku populācijas kontrolei ierēķināti 404 tūkstoši eiro. Portāls “Delfi” vēstīja, ka dzīvnieku līķu savākšanu un utilizēšanu dome par 37 tūkstošiem eiro uzticējusi SIA “SIA 1960”. No pērnā gada oktobra līdz šā gada septembrim galvaspilsētā kopumā savākti 1424 dzīvnieku līķi. 938 no tiem savākti no ielām, pārējie mituši veterinārajās klīnikās vai patversmēs.

Teritorijas un mājokļu apsaimniekošana izmaksās 33 miljonus eiro jeb 3,5% no kopējiem izdevumiem. Iekšpagalmu remontam atlikti četri miljoni eiro.

Sabiedrisko kārtību Rīgā uzraudzīs par 19,3 miljoniem eiro, kas ir 2% no kopējiem izdevumiem. Rīgas pašvaldības policija saņems 18,8 miljonus eiro no šīs summas. Jau iepriekš ziņojām, ka novērošanas kameras parādīsies arī galvaspilsētas apkaimēs.

Neparedzētiem gadījumiem Rīga ierēķinājusi piecus miljonus eiro. Vēl 5,4 miljonus eiro Rīga tērēs savas atpazīstamības veicināšanai.

Sēde ilgst vairāk nekā stundu.

Šogad Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā iemaksas veikušas 15 pašvaldības – Rīga, Jūrmala, Ventspils, Ādažu novads, Babītes novads, Carnikavas novads, Garkalnes novads, Ikšķiles novads, Ķekavas novads, Mārupes novads, Olaines novads, Salaspils novads, Saulkrastu novads, Siguldas novads un Stopiņu novads. Pārējās bijušas saņēmējas.

Rīga ir viena no retajām pašvaldībām, kas Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā veic iemaksas, nevis no tā saņem. Nākamgad Rīga šķirsies no 91,6 miljoniem eiro, lai sniegtu atbalstu pārējām Latvijas pašvaldībām. Līdzīgu summu Rīgā fondā iemaksāja arī šogad, finansējot lauvas tiesu no kopējā 162 miljonu eiro apmēra.

Dienvidu tilta celtniecību dome apmaksās 53,9 miljonu eiro apmērā. Līdz šim nomaksāti 43% no kopējām Dienvidu tilta būvniecības izmaksām.

Rīgas ielu remontdarbiem atvēlēts 13,1 miljons eiro. Šogad tam tērēja par 1,5 miljoniem eiro mazāk. Par 2,9 miljoniem pašvaldība būvēs veloceliņu Imanta–Daugavgrīva. Nākamgad vērienīgākie remontdarbi plānoti Krasta ielā. Portāls “Delfi” izpētīja, ka piecu gadu laikā pašvaldība ielu remontdarbos ieguldījusi 235,8 miljonus eiro.

Opozīcija pratina Finanšu departamenta direktori Ilgu Tiknusi. Tiek uzdota virkne jautājumu par plānotajiem izdevumiem pilsētas budžetā.

Kā svarīgāko attīstāmo infrastruktūru dome uzskaita: iekšpagalmus, ceļus, skolas, Rīgas 1. slimnīcas un Rīgas dzemdību nama teritorijas labiekārtošanu, sociālo māju būvniecību Mežrozīšu ielā, “Āfrikas savannas” izbūvi Rīgas zooloģiskajā dārzā par 1,4 miljoniem eiro, Mežaparka estrādes 1. kārtas rekonstrukcijas pabeigšanu, kā arī Eiropas Savienības fondu realizēšanu.

Izglītības nozarei kopumā dome atvēlēs 334,8 miljonus eiro jeb 35,1% no budžeta izdevumiem. Skolotāji jaunā mācību gada sākumā saņems 75 eiro pabalstu, kam dome atlicinās 900 tūkstošus eiro.

Skolu remontdarbiem un teritoriju sakopšanai atvēlēti 21,8 miljoni eiro.

Dome plāno veselības apdrošināšanu nodrošināt pirmsskolu izglītības iestāžu pedagogiem un auklītēm. No nākamā gada 1. septembra brīvpusdienas Rīgā pienāksies visiem skolēniem, kas pašvaldībai izmaksās 15,6 miljonus eiro.

Rīgas domes Satiksmes departamentā būs 11 jaunas darba vietas.

Šā gada deviņos mēnešos “Rīgas satiksme” strādāja ar 401 214 eiro zaudējumiem, apgrozot 113,7 miljonus eiro.

Rīgas mērs Nils Ušakovs (S) iepriekš skaidroja, ka “Rīgas satiksme” nevar būt finansiāli veiksmīgs uzņēmums. Dotācijas uzņēmumam nepieciešamas, lai segtu bezmaksas biļešu izmaksas.

Par sociālo aizsardzību Rīgas dome uzskata arī pašvaldības SIA “Rīgas satiksme” atlaižu politiku, uzsvērts budžeta projektā.

1,8 miljonus eiro dome tērēs ēdiena piegādei un izdalīšanai sociāli neaizsargātajiem rīdziniekiem. Savukārt iedzīvotāju aprūpei mājās ierēķināti 12,3 miljoni eiro.

Dažādos pabalstos kopumā dome plāno iztērēt 13,8 miljonus eiro. Savukārt sociālajai aizsardzībai paredzētie izdevumi veido 91,6 miljonus eiro jeb 9,6% no pašvaldības tēriņiem.

Norādot uz “valsts nesakārtoto veselības nozari”, dome ar pabalstiem iecerējusi apmaksāt slimnīcu rēķinus vismaz 1000 rīdziniekiem. Veselības nozarei kopumā dome atlicinās 4,5 miljonus eiro.

Par nākamā gada budžeta prioritātēm Rīgas dome izcēlusi sociālo drošību, izglītību un infrastruktūras attīstību.

Dotācijās dome plāno saņemt 145,9 miljonus eiro, tostarp 12 miljonus eiro Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu realizācijai. Valsts dotācija pasažieru pārvadājumiem saglabāsies 8,2 miljonu eiro apmērā.

Kā novēroja portāls "Delfi", deputāte Regīna Ločmele-Luņova (S) pēc starpgadījuma ir atgriezusies domē un kopā ar pārējiem kolēģiem uzklausa informāciju par nākamā gada pilsētas budžetu.

Pārējos nodokļu ieņēmumos un budžeta maksājumos pašvaldība cer iekasēt 51 miljonu eiro.

Rīgas ieņēmumi no azartspēlēm prognozēti 4,8 miljonu eiro apmērā. Ziņots, ka šā gada vasara domes deputāti lēma – Rīgas vēsturiskajā centrā spēļu zāles būs liegtas, izņemot lepnas viesnīcas. Lai gan pašvaldībām kopš 2006. gada ir tiesības atteikt spēļu zāļu atvēršanu, Rīgā ir vairāk spēļu zāļu nekā citviet Latvijā – 155.

Dabas resursa nodoklis pašvaldībai ienesīs 0,8 miljonus eiro.

No nekustamā īpašuma nodokļiem (NĪN) dome nākamgad cer iekasēt 115,1 miljonu eiro, kas ir par 2% mazāk nekā domnieki paredzēja, lemjot par 2017. gada budžetu. Ja 2008. gadā NĪN veidoja aptuveni 6% no pašvaldības kopējā budžeta, tad 2018. gadā tie būs aptuveni 12,7%.

Lai panāktu, ka nākamgad visi pašvaldībās nodarbinātie saņemtu vismaz 430 eiro minimālo algo, dome šķirsies no papildus 3,4 miljoniem eiro. Savukārt, lai celtu algas arī citiem darbiniekiem, pašvaldība šķirsies vēl no 4,4 miljoniem eiro.

Līdz šā gada decembrim “Rīdzinieku” karti vēl neviens nav iegādājies, uzņēmumā “Rīgas satiksme” noskaidroja portāls “Delfi”.

RD Finanšu departaments aplēsis, ka viens rīdzinieks pašvaldības budžetam pienes aptuveni 1550 eiro gadā. Šo summu sadalot uz pusēm, RD 2016. gada maijā noteica cenu "Rīdzinieku kartei" tiem, kuri Rīgā nav deklarēti vai nav īpašnieki nekustamajam īpašumam galvaspilsētā. Par 775 eiro gadā gribētāji var baudīt priekšrocības, kuras sniedz "Rīdzinieku karte", piemēram, lētāku sabiedrisko transportu, medikamentus un Zoodārza apmeklējumu.

Piketā par Āgenskalna tirgus saglabāšanu situāciju skaidrot bija iznākusi Regīna Ločmele-Luņova (S). Viņai piketa laikā kļuva slikti. Kā novēroja portāls "Delfi", tika izsaukta "ātrā palīdzība". http://www.delfi.lv/video/zinas/latvija/regina-locmele-lunova-nogibst-piketa-laika.d?id=49543147

2013. gada 1. janvārī Rīgā bija deklarēti 696 tūkstoši iedzīvotāju. 10 mēnešus vēlāk sāka izsniegt "Rīdzinieku kartes". 2014. gada sākumā Rīgā bija deklarēts jau 701 tūkstotis iedzīvotāju. Taču līdz 2015. gada janvārim deklarēto skaits saruka līdz 698 tūkstošiem deklarēto. Pērn deklarēto iedzīvotāju skaits palika tādā pašā līmenī, taču šā gada janvārī pieauga līdz 704 tūkstošiem deklarēto rīdzinieku.

Dome skaidro, ka dzīve galvaspilsētā uzlabojas – bez darba Rīgā septembrī bija 12,7 tūkstoši cilvēku, kas ir par 0,8% mazāk nekā pērn; vidējā darba alga piecos gadus kāpusi par trešo daļu; grūtības segt patēriņus ir 30,8% rīdzinieku, kamēr valstī kopumā problēmas tas sagādā 41,4% iedzīvotāju; šā gada sākumā Rīgā mitinās par 0,3% vairāk iedzīvotāju nekā pērn.

Interesanti, ka pēc “Saskaņas” un “Gods kalpot Rīgai” deputātu labajām sekmēm šā gada pašvaldību vēlēšanās, vairāki sabiedrībā zināmi cilvēki paziņoja par deklarētās dzīvesvietas maiņu projām no Rīgas, tādējādi liedzot galvaspilsētai IIN naudu. Ja šie cilvēki deklarēto dzīvesvietu tik tiešām ir nomainījuši, tad IIN no nākamā gada 1. janvāra Rīgai aizies gar degunu.

Pēdējos trīs gadus Rīgas ieņēmumi no IIN auga vidēji par 8,2% gadā. Taču Saeimā pieņemtā nodokļu reforma pašvaldību ieņēmumus no IIN jau drīzumā piezemēs līdz 2,5% pieaugumam gadā, prognozē dome. Nākamgad IIN Rīgai ienesīs 582 miljonus eiro, aplēsusi dome. Tas ir par 36,9 miljoniem eiro vairāk nekā pērn. 2019. gadā Rīga no IIN cer ieņemt 596 miljonus eiro, bet 2020. gadā – 611 miljonus eiro.

Vairāk nekā 60% no Rīgas budžeta ieņēmumiem veido iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) maksājumi. Domājot par nākamā gada budžetu, dome ņēmusi vērā Finanšu ministrijas prognozes par iekšzemes kopprodukta pieaugumu 3,7% apmērā. Proti, palielinoties aptuveni 312 tūkstošu galvaspilsētā nodarbināto algām, palielināsies arī pašvaldības ieņēmumi no IIN.

Nākamgad Rīga aizņemsies 59,2 miljonus eiro. Plānots, ka pašvaldības kopējais ilgtermiņa parādu apjoms apjoms pret kārtējā gada budžeta ieņēmumiem samazināsies no 69% 2017. gada beigās līdz 65% 2020. gada beigās. Dome aprēķinājusi, ka nākamā gada sākumā Rīgas parādsaistību apjoms būs 262,4 miljoni eiro.

Ja viss ritēs pēc plāna, nākamā gada beigās domei būs palicis 20,7 miljonu eiro atlikums. Pašvaldība cer, ka uzkrājums zem šīs latiņas nenokritīs arī turpmāk. Pērnā gada beigās pašvaldībai bija 92,4 miljonu eiro atlikums.

2017. gada domes budžets bija veidots ar 28,8 miljonu eiro deficītu, kas sasniedza 3,3% no ieņēmumiem. Pēc grozījumiem šā gada jūnijā deficīts tika palielināts līdz 63 miljoniem eiro. 2016. gada budžetā bija ieplānots 668,9 tūkstošu eiro deficīts, taču pēc grozījumiem tas pieauga līdz 29,9 miljoniem eiro.

Sākas nākamā gada budžeta izskatīšana. Tribīnē kāpj Finanšu departamenta direktore Ilga Tiknuse.

Vilnis Ķirsis (V) aicina atlikt budžeta skatīšanu līdz brīdim, kad tiks viesta skaidrība par pašvaldības SIA "Rīgas satiksme" dotāciju. Savukārt Juris Pūce (LRA/LA) rosina skatīt jautājumu par Āgenskalna tirgus "glābšanu". Deputāti priekšlikumus neatbalsta.

Sākas domes sēde.

"Kāpostus tirgū, nevis kukuļus domē," bļauj piketētāji.

Piketā pie domes pulcējušies vairāki desmiti cilvēku. Ļaudis bļauj dažādus saukļus, piemēram, "Āgenskalna tirgum būt!" un "Ušakov, nāc ārā!"

Domes vadības organizētā konference ir noslēgusies. Pulksten 11 domnieki pulcēsies uz sēdi, kurā lems par nākamā gada budžeta apstiprināšanu.

Atbildot par Āgenskalna tirgus likteni, Ušakovs norāda, ka par nodokļu maksātāju naudu sakārtot tirdzniecības objektu nedrīkst. Tikmēr Āgenskalna tirgus aizstāvji jau sapulcējušies pie Rātsnama durvīm. Piketam tiešraidē var sekot līdzi tiešraidē.

Finansējuma palielinājumu nodibinājumam "riga.lv" Ušakovs pamato ar tā labajiem rādītājiem. "Ļoti labi redzam, ka šī informācija ir pieprasīta. Tā izmantošana ar katru gadu pieaug. Nepieciešams tālāk informēt sabiedrību par pašvaldības pakalpojumiem un Latvijas simtgades programmu," skaidro Ušakovs.

Inese Andersone (V) interesējas par ēdināšanu bērnudārzos. Ušakovs sola, ka nākamajos divos gados dome atrisinās visus ar ēdināšanu saistītos jautājumos Rīgas skolās un pirmsskolas izglītības iestādēs.

Sarunā iesaistās domes opozīcijas deputāti. "Vienotības" pārstāvis Vilnis Ķirsis interesējas par pašvaldības SIA "Rīgas satiksmei" veltītajām dotācijām. Ušakovs atbild, ka domes deputātiem ir iespējas strādāt pie budžeta. "Es ar jums apsolu pavadīt visu savu brīvo laiku. Esmu priecīgs palīdzēt deputātiem saprast katru komatu šajā budžetā," jokojot atbild Ušakovs. Mērs norāda, ka dotācijas celšana saistīta ar to, ka domei jāmaksā PVN par "nulles biļetēm".

"Ja runājam par ielu remontiem - būs labi," noteic Ušakovs.

Nākamgad dome plāno četrus vērienīgus autoceļu remontdarbus, tam veltot ap 15 miljoniem eiro. Savukārt gājēju un veloceļu ierīkošanai un sakārtošanai atlicināti 5,6 miljoni eiro.

Dome saglabās šogad īstenotos pabalstus, bet jauns ieviesums būs slimnīcas rēķinu apmaksa 1000 rīdziniekiem.

Jau pēc 10 minūtēm pie RD sāksies pikets, kurā iedzīvotāji aicinās saglabāt Āgenskalna tirgu. Plānots, ka tas ilgs aptuveni stundu. Portālā "Delfi" piketam būs iespējams sekot video tiešraidē. http://www.delfi.lv/news/national/politics/piketa-aicinas-glabt-agenskalna-tirgu.d?id=49540869

Pilsētas īpašuma komitejas priekšsēdētājs Oļegs Burovs (GKR) klāsta, kā šis budžets atšķiras no citu gadu budžetiem. Tās ir jaunas skolas, jaunas sporta halles projektēšana Imantā, kā arī Mežaparka estrādes rekonstrukcijas projekts. "Nākamgad beidzot sāksim apgūt Eiropas naudu, ko administrē Izglītības un zinātnes ministrija," norāda Burovs.

Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja Eižēnija Aldermane uzsver viņas pārvaldītajā jomā plānotos projektus, kam dome veltīs ievērojamus līdzekļus. Nākamā gada budžeta projektā izglītībai kopumā ir atvēlēti 334 miljoni eiro, kas veido 35% no kopējiem tēriņiem. Ieplānoti skolu remonti un skolēnu brīvpusdienas no pirmās līdz 12. klasei.

Vicemērs prognozē, ka 48 miljonu deficīts, kurš ierakstīts budžeta projektā, nākamā gada beigās nemaz nebūs. Ameriks lēš, ka galvaspilsēta "strādās pa nullēm".

"Nākamais ir skolu, ielu remontu un sociālās drošības gads," rezumē Ušakovs.

Ušakovs 2018. gadā sola 44 jaunas videonovērošanas kameras Bolderājas un Daugavgrīvas apkaimēs.

Galvaspilsētai nākamgad plānots palielināt sociālo budžetu par 10%. Mērs izcēla arī "Āfrikas savannas" projektu Rīgas Zooloģiskajā dārzā. Nākamgad novērošanas kameras, kuras Rīgas centrā jau ir ierasta lieta, parādīsies arī apkaimēs.

Ušakovs priecājas, ka nākamgad pilsētas ieņēmumi beidzot pārsniegs 900 miljonus eiro. "Runājam par sabalansētību. Kopš 2015. gada deficītu turam minimāli zem nulles. Nākamgad pesimistiskā prognoze ir 5,4% deficīts," skaidro mērs.

Pēc divām preses konferencēm sākusies trešā, kur Rīgas domes vadība iepazīstina ar pašvaldības nākamā gada budžetu. Tajā piedalās RD priekšsēdētājs Nils Ušakovs (S/GKR), domes priekšsēdētāja vietnieks Andris Ameriks (S/GKR).

Vienlaikus LRA/LA aicina novirzīt līdzekļus 250 tūkstošu eiro apmērā Rīgas sporta manēžas rekonstrukcijas projekta izstrādei.

Juris Pūce (LRA/LA) iepazīstina klātesošos ar frakcijas iesniegtajiem priekšlikumiem. Viens no tiem paredz "Rīgas satiksmes" 100 miljonu eiro dotāciju novirzīt RD rezerves fondā. Tāpat frakcija aicina nepiešķirt dotāciju portāla "Riga.lv" darbībai teju divu miljonu eiro apmērā.

Paralēli plkst. 9.45 sākusies arī LRA/LA Rīgas domes frakcijas preses konference.

NA pārmet, ka nav skaidrs, kā "Rīgas satiksme" tērē piešķirtos līdzekļus. Kopumā plānots, ka pašvaldības uzņēmums dotācijās saņems vairāk nekā 100 miljonus eiro, taču tie tiek izlietoti necaurspīdīgi.

NA tradicionāli 2018. gada pilsētas budžetu neatbalstīs. NA uzskata, ka nākamā gada pilsētas budžets ir brāķis. Frakcijas ieskatā šis budžets ir stagnējošs. Izskan pārmetumi paredzētajiem līdzekļiem "Rīgas satiksmei".

No "Vienotības" ievēlētā deputāte Andersone sašutusi par nākamgad rīgas budžetā paredzētajiem tēriņiem. https://twitter.com/IneseAndersone/status/940834517828489216

Plkst. 9.30 sāksies Nacionālās apvienības "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" (NA) deputātu frakcijas preses konference. Tajā deputāti iepazīstinās sabiedrību ar savu viedokli par 2018. gada Rīgas pašvaldības budžetu un NA iesniegtajiem priekšlikumiem.

Šodien plkst. 11 RD lems par nākamā gada pilsētas budžetu. Pirms sēdes vairākas domes frakcijas ir sasaukušas preses konferences, kurās stāstīs par iesniegtajiem priekšlikumiem. Savukārt plkst. 10.30 pie domes sāksies pikets, kurā iedzīvotāji aicinās saglabāt Āgenskalna tirgu.