Valdības vadītājs pauda pārliecību, ka valdošās koalīcijas partneriem izdosies vienoties gan par veselības aprūpes finansējumu, gan arī nodokļu reformu kopumā.

Politiķis piebilda, ka veselības aprūpes jautājumā "apstākļi parādījuši, ka nav kur atkāpties". Pēc diskusijām ar koalīcijas partneriem pagaidām kā prioritāra versija tiek izskatīta sociālo iemaksu palielinājums par vienu procentpunktu. Šis pieaugums būtu solidāri - pa pus procentpunktam - sadalīts starp darba devējiem un darba ņēmējiem.

Tāpēc ir svarīgi, lai veselības aprūpes finansējuma jautājums tiktu risināts kopā ar nodokļu reformu, kas iekļauj neapliekama minimuma palielināšanu un iedzīvotāju ienākuma likmes (IIN) samazināšanu, skaidroja premjers, uzsverot, ka tas ir komplekss risinājums.

Ja tiktu palielinātas sociālās iemaksas, tad pievienotās vērtības nodoklis netiktu celts, teica Kučinskis. Premjers gan piebilda, ka galvenais ir sasaiste ar nodokļu nomaksu, bet izšķiršanās par avotu būs koalīcijas sarunu rezultāts.

Kā ziņots, Ministru prezidenta vadītā veselības darba grupa vienojās piedāvāt koalīcijai lemt par vienu no diviem veselības nozares finansēšanas avotiem - obligāto sociālo apdrošināšanu sasaistīt ar minimālajām sociālajām iemaksām un novirzīt veselības aprūpei 1,5% no sociālā budžeta, to kompensējot, par vienu procentpunktu ceļot pievienotās vērtības nodokli (PVN), vai arī ieviest obligāto veselības apdrošināšanu ar fiksētu vai diferencētu ikmēneša maksājumu.

Valdošās koalīcijas partneri, tajā skaitā premjera pārstāvētā Zaļo un zemnieku savienība, vēl nav gatavi viennozīmīgi atbalstīt kādu no šiem variantiem, tāpēc diskusijas vēl turpinās.