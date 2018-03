Pagājušajā gadā valsts budžetā no uzturlīdzekļu parādniekiem atgūti 5 598 378 eiro, salīdzinājumam 2016. gadā tika atgūti vien 4 295 638 eiro, pavēstīja Uzturlīdzekļu garantiju fonda (UGF) pārstāve Evija Pērkone.

Pērn arī būtiski pieaudzis no ārzemēm regresa procesā piedzīto uzturlīdzekļu apjoms, sasniedzot 47 459 eiro, kas ir 85% pieaugums no 2015. gada, kad no ārzemēm tika saņemti 25 708 eiro. Kopējais ārzemnieku, parādnieku skaits ir 36 846, skaidroja Pērkone.

Lai nolēmumu par līdzekļu piedziņu izpildītu ārvalstīs, ir nepieciešams zināt parādnieka mītnes valsti vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas valsti, tādējādi izvērtējot kuru no UGF rīcībā esošajiem instrumentiem izmantot. Piedziņas veikšanai nav nozīmes parādnieka pilsoniskai, etniskai, vai kādai citai piederībai, to regulē parādnieka mantas un dzīvesvietas atrašanās valsts.

Pērkone arī norādīja, ka pieci procenti no kopējā parādnieku skaita, kuru vietā tiek izmaksāti uzturlīdzekļi no UGF, ir sievietes.