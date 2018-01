Kopbudžeta deficīts pērn bijis gandrīz uz pusi mazāks nekā plānots, portālu "Delfi" informēja Finanšu ministrijā (FM).

Vispārējās valdības budžetā pērn bijis deficīts bija 0,6% no iekšzemes kopprodukta (IKP) jeb 163,1 miljons eiro. Līdz ar to deficīta apmērs ir bijis mazāks nekā prognozēts budžeta likumā par 2017. gadu, kur tas tika noteikts 1,1% apmērā no IKP.

FM portālam "Delfi" norāda, ka zemāks deficīts skaidrojams ar labākiem nodokļu ieņēmumiem, mazākām iemaksām Eiropas Savienības (ES) budžetā, kā arī zemākiem nekā plānots izdevumiem sociālajiem pabalstiem.

Tāpat, ekonomikas izaugsmes tempiem palielinoties straujāk par prognozēto, ir vērojams izteikts ieņēmumu, īpaši nodokļu ieņēmumu, palielinājums kopbudžetā. Konsolidētā kopbudžeta ieņēmumi pērn bija par 554,6 miljoniem eiro jeb 6,1% lielāki nekā 2016. gadā, veidojot 9 624,5 miljonus eiro. Savukārt, kopbudžeta nodokļu ieņēmumi pērn bija par 595,7 miljoniem eiro jeb 8% lielāki nekā 2016. gadā, veidojot 8 015,3 miljonus eiro.

Nodokļu ieņēmumi 2017. gadā kopbudžetā pirmo reizi pārsniedza astoņus miljardus eiro, ievērojami palielinoties gan ieņēmumiem no patēriņa nodokļiem, gan darba spēka nodokļiem. Patēriņa nodokļu ieņēmumu palielinājumu sekmēja arī cenu līmeņa pieaugums pērn, kad vidējā inflācija bija 2,9%, tai skaitā ievērojami palielinoties patēriņa cenu līmenim tādām nozīmīgām preču grupām kā pārtikas produkti (pieaugums vidēji par 6,0%) un degviela (par 8,3%).

Pievienotās vērtības nodokļa (PVN) ieņēmumu pieaugums bija straujākais kopš 2012. gada, ņemot vērā, ka pērn saņemti par 168,9 miljoni eiro jeb par 8,4% vairāk nekā 2016. gadā, veidojot 2 187,8 miljonus eiro. Kopumā 2017. gadā lielākais PVN ieņēmumu pieaugums vērojams tirdzniecības un automobiļu un motociklu remonta nozarē, kā arī valsts pārvaldes un sabiedrisko organizāciju darbībā, kur būtiska loma ir arī ES fondu projektu īstenošanas pieaugumam.

Labi pildījušies arī ieņēmumi no akcīzes nodokļa. 2017. gadā akcīzes nodokļa ieņēmumi bija par 46 miljoniem eiro jeb 5,3% lielāki nekā 2016. gadā, veidojot 907 miljonus eiro.

Vērtējot nodokļu ieņēmumu plāna izpildi, FM atzīmē, ka ieņēmumu apjoms 2017. gadā par 126,7 miljoniem eiro jeb 1,6% pārsniedza budžeta plānu. Galvenokārt ieņēmumus virsplāna nodrošināja ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) un PVN, kas attiecīgi plānu pārsniedza par 52 un 29,8 miljoniem eiro.

FM informē, ka atbilstoši likumam "Par vidējā termiņa budžeta ietvaru 2018., 2019. un 2020.gadam" vispārējās valdības budžetā 2018. gadā tiek plānots deficīts 1% no IKP apmērā.