"Reformas turpmāko gaitu mēs varam atbalstīt ar nosacījumiem," teica Menģelsone.

Tostarp viņa atzīmēja, ka šī brīža piedāvājums ir zemo izmaksu un mazo algu veicināšanai. "Te ir retoriskais jautājums, vai mēs tiešām gribam lepoties, ka Latvija ir lēto izmaksu un mazo algu paradīze. Nē, mēs gribam, lai vidējā alga būtiski neatpaliktu no vidējās algas Eiropā," pauda LDDK ģenerāldirektore.

Viņa arī norādīja, ka pašreizējais piedāvājums nodokļu reformai pilnā apmērā nerisina tos mērķus, kas tika nosprausti, kad pērn tā tika sākta, proti, ēnu ekonomikas mazināšana, konkurētspējas palielināšana Baltijā, kā arī sociālā nodokļa maksātāju skaita palielināšana. "Pamata ideja nodokļu reformai bija darbaspēka nodokļa sloga, kas starp Baltijas valstīm Latvijā ir pārmērīgi liels, pārnešana uz patēriņu. Tas ir noticis tikai daļēji," atzīmeja Meņģelsone.

Ceturtdien notiks kārtējā Nacionālā trīspusējās sadarbības padomes (NTSP) sēde, kurā izskatīs Finanšu ministrijas sagatavoto informāciju par izmaiņām nodokļu reformā. NTSP sēdi vadīs Ministru prezidents Māris Kučinskis (ZZS) un tā notiks plkst.10 Ministru kabinetā. To varēs vērot tiešraidē.

Vadošā koalīcija pirmdien, 26.jūnijā, vienojās diferencēt iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) likmi 20%, 23% un 31% apmērā.

"Koalīcija vienojās piedāvāt diferencēt IIN likmes - ienākumiem līdz 20 000 eiro gadā IIN likme būs 20%, no 20 001 eiro līdz 55 000 eiro - 23%, bet virs 55 000 eiro - 31%. Tajā pašā laikā lielo algu saņēmējiem netiks piemērots solidaritātes nodoklis," pēc koalīcijas padomes sēdes informēja Kučinskis. Iepriekš nodokļu reformas piedāvājums paredzēja ieviest divas IIN pamatlikmes - 20% ienākumiem līdz 45 000 eiro gadā un 23% ienākumiem virs 45 000 eiro gadā.

Tāpat koalīcija vienojās, ka reinvestētajai peļņai tiks piemērota 0% likme, lai saglabātu uzņēmumu konkurētspēju.

Pakāpeniski augs arī neapliekamais minimums. Ar nodokļi neapliekamo minimumu paredzēts palielināt līdz 200 eiro no 2018.gada, līdz 230 eiro no 2019.gada un 250 eiro no 2020.gada. Palielinātais neapliekamais minimums netiks piemērots sākot ar ienākumiem no 1200 eiro.

Lai nodrošinātu veselības nozares finansējuma pieaugumu, koalīcijas partneri vienojās, ka šis finansējums tiks rasts, paceļot par vienu procentpunktu sociālās iemaksas.